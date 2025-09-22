Newsblog zum Ukraine-Krieg Wieder Drohnenalarm in Dänemark – Flugzeug kehrt um
Die OSZE wirft Russland Kriegsverbrechen vor. Hoher russischer Diplomat warnt die Nato. Russlands Spritkrise hat weitere Folgen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Freitag, 26. September
Erneut Drohnen in der Nähe des dänischen Flughafens Aalborg
Am Flughafen im dänischen Aalborg sind erneut Drohnen gesichtet worden. Dadurch kommt es zu Störungen im Flugverkehr. Der Flug KL1289 sei nach Amsterdam zurückgekehrt und der Flug SK1225 aus Kopenhagen sei gestrichen worden, meldet der Flugverfolgungsdienst "FlightRadar24" auf der Plattform X.
Atombehörde: Drohnen gefährden Akw-Sicherheit
Erneut ist die Sicherheit eines Atomkraftwerks in der Ukraine nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) durch zahlreiche Drohnen gefährdet worden. "Wieder einmal fliegen Drohnen viel zu nah an Kernkraftwerken vorbei und gefährden damit die nukleare Sicherheit", sagte IAEA-Chef Rafael Grossi einer Mitteilung zufolge. Ungefähr 800 Meter vom Kernkraftwerk Südukraine im Gebiet Mykolajiw entfernt sei in der Nacht eine Drohne abgefangen worden und explodiert, teilte die IAEA mit.
22 unbemannte Flugobjekte seien beobachtet worden, einige in einer Entfernung von nur einem halben Kilometer von der Anlage. Schäden am Kernkraftwerk selbst gab es demnach nicht.
Donnerstag, 25. September
Wadephul: Jederzeit zu flexibler Antwort an Russland bereit
Der deutsche Außenminister Johann Wadephul hat Russland angesichts jüngster Zwischenfälle mit Drohnen im europäischen Luftraum mit einer kraftvollen und flexiblen Reaktion der Nato gedroht. Die jüngsten Grenzverletzungen zeigten, "dass Russland nur eine Sprache versteht. Und das ist eine Sprache der kraftvollen Verteidigung der europäischen Interessen und der Interessen der Freiheit", sagte der CDU-Politiker am Rande der UN-Vollversammlung in New York. "Russland muss wissen, wir, die Nato, sind jederzeit zu einer flexiblen Antwort in der Lage", ergänzte er.
Lawrow wirft Westen erneut Kriegsbeteiligung vor
Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat erneut den Westen für den von Russland begonnenen Krieg in der Ukraine verantwortlich gemacht. Er erhob dabei den Vorwurf, Nato und EU hätten Moskau durch die Ukraine einen "richtigen Krieg" erklärt.
Die Nicht-Einhaltung der UN-Charta führe zur Zunahme von Instabilität weltweit und vervielfache regionale Konflikte, sagte Lawrow am Rande der UN-Generalversammlung in New York. Allerdings hat kein Land aus dem Westen Russland den Krieg erklärt oder beteiligt sich aktiv mit Truppen an dem Krieg.
Putins Truppen sollen systematisch Kriegsgefangene hinrichten
Russland ist nach Angaben der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) für "weit verbreitete und systematische" Verstöße gegen die internationalen Konventionen zum Umgang mit Kriegsgefangenen verantwortlich – einschließlich willkürlicher Hinrichtungen. Zu den festgestellten Verstößen gehörten Folter, Misshandlungen, die Verweigerung fairer Gerichtsverfahren sowie mangelnde Sicherheit beim Transport und bei der Haft von Kriegsgefangenen, hieß es in einem am Donnerstag veröffentlichten OSZE-Bericht. Die Untersuchung war von 41 der 57 OSZE-Staaten beantragt worden.
Den Erkenntnissen eines von der OSZE entsandten Expertenteams zufolge betrachtet Russland ukrainische Soldaten grundsätzlich nicht als Kriegsgefangene. Damit könnten diese wegen ihrer Beteiligung an Kampfhandlungen vor Gericht gestellt werden.
Das Expertenteam dokumentierte "eine hohe Zahl außergerichtlicher Tötungen und Hinrichtungen sowohl auf dem Schlachtfeld als auch in Haft", für die Russland verantwortlich sei. Schätzungen zufolge seien seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine mindestens 13.500 ukrainische Soldaten in russische Kriegsgefangenschaft geraten. Von diesen seien etwa 169 in Gefangenschaft gestorben, 6.800 seien in ihre Heimat zurückgekehrt und etwa 6.300 weitere seien weiterhin in Gefangenschaft.
Nahe Lettland: Nato-Kampfjets fangen russische Maschinen ab
Russischer Botschafter in Paris warnt die Nato
Russlands Botschafter in Frankreich, Alexej Meschkow, hat die Nato vor den Folgen eines möglichen Abschusses russischer Flugzeuge bei einer Luftraumverletzung gewarnt. "Dann gäbe es Krieg", sagte Meschkow am Donnerstag dem französischen Sender RTL.
Die Nato hatte in der vergangenen Woche drei russische Kampfjets über Estland abgefangen. In der Folge hatten Polens Regierungschef Donald Tusk und auch der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt mit einem Abschuss russischer Militärflieger bei einer Verletzung des Nato-Luftraums gedroht. Meschkow bestritt das Eindringen russischer Jets und behauptete ohne Belege: "Wissen Sie, es gibt viele Nato-Flugzeuge, die den russischen Luftraum verletzen, das passiert ziemlich oft, und sie werden nicht abgeschossen."
Mit Blick auf die stockende Front in der Ukraine und den neuerlichen Kurswechsel von US-Präsident Donald Trump zugunsten Kiews verschärfte Russland zuletzt seine Provokationen. Unter anderem waren Flughäfen im dänischen Kopenhagen und Aalborg sowie im norwegischen Oslo nach Drohnen-Sabotage blockiert.
Merz will russisches Vermögen für Ukraine-Kredit nutzen
Bundeskanzler Friedrich Merz will der Ukraine mithilfe von in Europa eingefrorenen Vermögenswerten der russischen Zentralbank einen zinslosen Kredit in Höhe von insgesamt fast 140 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. "Dieser Kredit würde erst dann zurückgezahlt, wenn Russland die Ukraine für die verursachten Schäden entschädigt hat", schreibt Merz in einem Beitrag für die "Financial Times".
