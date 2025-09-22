Newsblog zum Ukraine-Krieg Kiew: Russland versucht, Atomkraftwerk zu "stehlen"
Russland will offenbar das größte AKW Europas an sein Netz anschließen. Polens Präsident erschwert Ukrainern im Land das Leben. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Samstag, 27. September
Ukraine: Russland versucht, Atomkraftwerk zu "stehlen"
Die Ukraine hat Russland für eine Trennung des Atomkraftwerks Saporischschja vom ukrainischen Stromnetz verantwortlich gemacht. Russland wolle das Akw "stehlen" und an das russische Stromnetz anschließen, schrieb der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha am Samstag auf der Plattform X. Bereits seit vier Tagen sei die Anlage vom ukrainischen Netz abgeschnitten.
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Sybiha warnte vor Sicherheitsrisiken von Versuchen, das Akw an unter russischer Kontrolle stehende Netze anzuschließen. Er appellierte an alle Länder, die um die "nukleare Sicherheit" besorgt seien, bei Russland darauf zu dringen, "dass sein nukleares Wagnis aufhören muss".
Das Akw Saporischschja im Süden der Ukraine ist das größte Nuklearkraftwerk Europas. Die russische Armee hatte es bereits Anfang März 2022, also kurz nach Beginn ihrer Invasion in dem Nachbarland, unter ihre Kontrolle gebracht. Weiterhin hält Russland die Anlage besetzt. Die Nuklearanlage wurde im Laufe des Krieges immer wieder beschossen und vom Stromnetz getrennt. Russland und die Ukraine machten sich gegenseitig für den Beschuss des Akw verantwortlich.
Russland meldet Drohnenangriff auf Ölpumpstation
Russland meldet erneut einen ukrainischen Drohnenangriff auf eine Energieanlage. Die Ölpumpstation in der Wolga-Region Tschuwaschien habe den Betrieb nach dem Angriff gestoppt, teilt Gouverneur Oleg Nikolajew auf Telegram mit. Es habe aber nur geringe Schäden und keine Opfer gegeben. Zu dem Angriff sei es in der Nähe des Dorfes Konar gekommen.
Der Ort liegt rund 1200 Kilometer von der Ukraine entfernt. Eine Stellungnahme aus Kiew liegt zunächst nicht vor. Die Ukraine hat ihre Angriffe auf die russische Energie-Infrastruktur zuletzt verstärkt, um die Export-Einnahmen Russlands zu schmälern und die Regierung in Moskau zu Friedensgesprächen zu bewegen. Die Angriffe haben die russische Ölverarbeitung an manchen Tagen um fast ein Fünftel reduziert und die Exporte aus wichtigen Häfen verringert.
Angriff auf kritische Infrastruktur in Winnyzja
Im ukrainischen Gebiet Winnyzja ist es in der Nacht zu einem Angriff von russischen Drohnen gekommen. Nach Angaben der ersten stellvertretenden Leiterin der Gebietsverwaltung (OVA), Natalia Zabolotna, seien dabei auch Objekte der kritischen Infrastruktur getroffen worden. Sie veröffentlichte diese Informationen auf Facebook, wie die Nachrichtenagentur Ukrinform berichtet.
"Das Gebiet Winnyzja steht unter Beschuss durch feindliche UAVs. Kritische Infrastruktur wird getroffen", heißt es in der Mitteilung. Bereits zuvor hatte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine vor der Bewegung russischer Drohnen in Richtung Winnyzja gewarnt. In der Region wurde Luftalarm ausgelöst.
Auch in anderen Teilen des Landes kam es zu Angriffen. Im Gebiet Dnipropetrowsk wurden nach russischem Beschuss mit Artillerie und Drohnen fünf Menschen verletzt. Zudem meldete die Region Saporischschja mindestens zwei Drohnenangriffe, in deren Folge rund 9.000 Haushalte zeitweise ohne Stromversorgung blieben.
Freitag, 26. September
Polen verschärft Aufenthaltsrecht für Ukrainer
Polen hat mit der Unterschrift von Präsident Karol Nawrocki die Aufenthaltsbedingungen für Hunderttausende ukrainische Kriegsflüchtlinge im Land verschärft. Nawrockis Kanzleichef Zbigniew Bogucki teilte in Warschau mit, der Staatschef habe das entsprechende Gesetz kurz vor Fristablauf am 1. Oktober unterzeichnet, wie die Nachrichtenagentur PAP meldete.
Neu ist unter anderem, dass Ukrainer Sozialleistungen wie Kindergeld nur noch dann bekommen, wenn sie in Polen arbeiten und Steuern zahlen. Über das Gesetz hatte es Streit zwischen der liberalen polnischen Regierung und dem neuen rechtskonservativen Präsidenten gegeben. Ein erster Entwurf war an Nawrockis Veto gescheitert. Im Punkt Kindergeld gab die Regierung nach.
Es ging um die Verlängerung eines Sondergesetzes, verabschiedet 2022 kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges, das auch die Vergabe von Arbeitsvisa und andere Fragen für die Kriegsflüchtlinge regelte. Wäre der Streit weitergegangen, wäre am 1. Oktober die Rechtsgrundlage für die Arbeit der Ukrainer entfallen. Polen ist einer der wichtigsten Unterstützer des angegriffenen Landes.
Trump angeblich offen für ukrainischen Einsatz von US-Langstreckenwaffen
US-Präsident Donald Trump zeigt sich einem Medienbericht zufolge offen dafür, der Ukraine Angriffe in Russland mit US-Langstreckenwaffen zu gestatten. Eine Zusage habe Trump bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Dienstag jedoch nicht gemacht, berichtet die Zeitung "Wall Street Journal" unter Berufung auf Insider aus dem Weißen Haus und der ukrainischen Delegation. Das US-Medium Axios berichtet, Selenskyj habe Trump bei dem Gespräch um Tomahawk-Raketen gebeten.
Merz: "Wir leben nicht mehr im Frieden"
Friedrich Merz nennt Russland zwar nicht beim Namen. Doch es dürfte klar sein, wem der jüngste Rundumschlag des Kanzlers gilt. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
Kreml kritisiert Abschussdrohungen der Nato
Der Kreml hat die von der Nato zur Schau gestellte Bereitschaft kritisiert, bei einer Luftraumverletzung gegebenenfalls russische Flugzeuge abzuschießen. Die Stimmung in Europa heize sich von selbst immer mehr auf, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow im russischen Staatsfernsehen. "Erklärungen, dass man russische Flugzeuge abschießen müsse, sind zumindest leichtsinnig, verantwortungslos und natürlich wegen ihrer Folgen gefährlich", sagte er.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters