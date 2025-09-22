Newsblog zum Ukraine-Krieg Kiew: Russland versucht, Atomkraftwerk zu "stehlen"

Techniker im Atomkraftwerk Saporischschja: Die russische Armee eroberte die Anlage im März 2022; es ist das größte Atomkraftwerk Europas. (Quelle: IMAGO/Sergei Malgavko)

News folgen Artikel teilen

Russland will offenbar das größte AKW Europas an sein Netz anschließen. Polens Präsident erschwert Ukrainern im Land das Leben. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Samstag, 27. September

Loading...

Ukraine: Russland versucht, Atomkraftwerk zu "stehlen"

Die Ukraine hat Russland für eine Trennung des Atomkraftwerks Saporischschja vom ukrainischen Stromnetz verantwortlich gemacht. Russland wolle das Akw "stehlen" und an das russische Stromnetz anschließen, schrieb der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha am Samstag auf der Plattform X. Bereits seit vier Tagen sei die Anlage vom ukrainischen Netz abgeschnitten.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Sybiha warnte vor Sicherheitsrisiken von Versuchen, das Akw an unter russischer Kontrolle stehende Netze anzuschließen. Er appellierte an alle Länder, die um die "nukleare Sicherheit" besorgt seien, bei Russland darauf zu dringen, "dass sein nukleares Wagnis aufhören muss".

Das Akw Saporischschja im Süden der Ukraine ist das größte Nuklearkraftwerk Europas. Die russische Armee hatte es bereits Anfang März 2022, also kurz nach Beginn ihrer Invasion in dem Nachbarland, unter ihre Kontrolle gebracht. Weiterhin hält Russland die Anlage besetzt. Die Nuklearanlage wurde im Laufe des Krieges immer wieder beschossen und vom Stromnetz getrennt. Russland und die Ukraine machten sich gegenseitig für den Beschuss des Akw verantwortlich.

Russland meldet Drohnenangriff auf Ölpumpstation

Russland meldet erneut einen ukrainischen Drohnenangriff auf eine Energieanlage. Die Ölpumpstation in der Wolga-Region Tschuwaschien habe den Betrieb nach dem Angriff gestoppt, teilt Gouverneur Oleg Nikolajew auf Telegram mit. Es habe aber nur geringe Schäden und keine Opfer gegeben. Zu dem Angriff sei es in der Nähe des Dorfes Konar gekommen.

Der Ort liegt rund 1200 Kilometer von der Ukraine entfernt. Eine Stellungnahme aus Kiew liegt zunächst nicht vor. Die Ukraine hat ihre Angriffe auf die russische Energie-Infrastruktur zuletzt verstärkt, um die Export-Einnahmen Russlands zu schmälern und die Regierung in Moskau zu Friedensgesprächen zu bewegen. Die Angriffe haben die russische Ölverarbeitung an manchen Tagen um fast ein Fünftel reduziert und die Exporte aus wichtigen Häfen verringert.

Angriff auf kritische Infrastruktur in Winnyzja

Im ukrainischen Gebiet Winnyzja ist es in der Nacht zu einem Angriff von russischen Drohnen gekommen. Nach Angaben der ersten stellvertretenden Leiterin der Gebietsverwaltung (OVA), Natalia Zabolotna, seien dabei auch Objekte der kritischen Infrastruktur getroffen worden. Sie veröffentlichte diese Informationen auf Facebook, wie die Nachrichtenagentur Ukrinform berichtet.