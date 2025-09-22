Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine zerstört russisches "Terminator"-Fahrzeug
Der Ukraine gelingt der Abschuss eines wichtigen Fahrzeugs. Der Kreml suspendiert einen hochrangigen General. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Montag, 22. September
Ukraine zerstört russisches "Terminator"-Fahrzeug
Der Ukraine ist die Zerstörung eines IMR-3M Minenräumfahrzeugs gelungen. Das auf dem russischen T-90-Panzer beruhende Fahrzeug wird von den Russen auch der "Terminator auf Ketten" genannt. Der Name rührt daher, dass das Fahrzeug sehr gut gepanzert und selbst gegen Radioaktivität geschützt ist.
Es ist darauf ausgelegt, Minen, Trümmer und andere Hindernisse aus dem Weg zu räumen, um motorisierten Einheiten den Vormarsch zu ermöglichen. Ausgerüstet ist das Spezialfahrzeug mit schwerer Panzerung, einem Räumschild, einem Minenpflug sowie einem Teleskopkran. Zusätzlich verfügt es über Nebelwurfanlagen und ein Maschinengewehr zur Selbstverteidigung.
Zerstört werden konnte das Fahrzeug von einer ukrainischen Drohneneinheit. Es handelt sich dabei erst um den dritten bestätigten Abschuss eines solchen Fahrzeugs seit dem Beginn des Krieges.
Russland: Drei Tote bei ukrainischem Drohnenangriff auf der Krim
Bei einem Drohnenangriff der Ukraine sind nach russischen Angaben mindestens drei Menschen auf der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim getötet worden. Der von Moskau eingesetzte Gouverneur der Krim, Sergej Aksjonow, erklärte am Montag, die Ukraine habe den Ferienort Foros angegriffen und dabei das Gelände eines Sanatoriums und ein Schulgebäude beschädigt. Drei Menschen seien dabei getötet und 16 weitere verletzt worden.
Tümmer einer abgeschossenen Drohne hätten zudem einen Brand in der Nähe der Küstenstadt Jalta verursacht, teilte Aksjonow im Onlinedienst Telegram mit. Das russische Verteidigungsministerium, das zunächst von zwei Toten gesprochen hatte, bezeichnete den ukrainischen Angriff als "Terrorangriff". Russland hatte die Ukraine nach Angaben Kiews am Sonntag mit 46 Angriffen überzogen.
Selenskyj: Stehen vor wichtiger diplomatischer Woche
Die Ukraine steht nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj vor einer anstrengenden Woche mit viel Diplomatie. Dazu zählte er in erster Linie die bevorstehende UN-Generalversammlung in New York, wo über zwei Dutzend Treffen mit Staats- und Regierungschefs aus aller Welt geplant seien. "Wir können viel erreichen, wenn unsere Partner uns zuhören und Vorschläge unterstützen, die wirklich zum Ende des Krieges beitragen", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache.
Nach Selenskyjs Worten ist auch ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump geplant. Ein konkretes Datum nannte er jedoch nicht.
"Es ist wichtig, dass diese Woche der Welt die Entschlossenheit zu entschlossenem Handeln vermittelt, denn ohne Stärke wird es keinen Frieden geben", betonte Selenskyj. Er hob dabei das neueste geplante Sanktionspaket der EU gegen Russland hervor, mit dem der Druck auf die russische Schatten-Ölflotte und generell den Handel mit russischen Energieressourcen erhöht werden soll, um Moskaus "Kriegskasse" anzugreifen.
Sonntag, 21. September
Kreml suspendiert General vom Militärdienst
Laut übereinstimmenden Medienberichten wurde der russische General Alexander Lapin vom Militärdienst suspendiert. An seiner Stelle soll Generaloberst Jewgeni Nikoforow den Leningrader Militärbezirk künftig anführen, berichtet RBC. Lapin soll demnach künftig zum Berater des Präsidenten der autonomen Republik Tatarstan werden. Als solcher soll er sich um die Vertragssoldaten sowie die Reintegration von Veteranen kümmern, berichtet die regionale Nachrichtenagentur Tatar Inform.
Über die Gründe für die Suspendierung ist derzeit nichts bekannt. In der Vergangenheit wurde Lapin jedoch als Kommandeur mehrfach Versagen vorgeworfen. So sollen seine Entscheidungen maßgeblich dazu beigetragen haben, dass die ukrainischen Streitkräfte im vergangenen August in die russische Grenzregion Kursk einmarschieren konnten. Außerdem sollen Lapins Planungen als Kommandeur in der Ukraine mangelhaft gewesen sein, sodass sich seine Truppen einmal aus dem Norden und später aus Donezk zurückziehen mussten.
Gouverneur: Zwei Tote nach ukrainischen Angriffen in Russland
Bei ukrainischen Angriffen sind nach Behördenangaben zwei Menschen im russischen Grenzgebiet Belgorod getötet worden. Ein Mann sei in der Ortschaft Rakitnoje bei einem Drohnenangriff ums Leben gekommen, eine Frau beim Beschuss eines Hauses in Schebekino, schrieb der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, bei Telegram. Fünf Menschen seien bei verschiedenen Angriffen verletzt worden.
Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. Als Teil ihres Abwehrkampfes greift sie dabei immer wieder Ziele in Russland an. Die Zahlen der Opfer und das Ausmaß der Schäden stehen dabei jedoch in keinem Verhältnis zu den verheerenden Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.
Ältere Nachrichten zum Ukraine-Krieg lesen Sie hier.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters