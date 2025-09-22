t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikUkraine

Ukraine zerstört russischen "Terminator": Drohnenangriff erfolgreich

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextWetterdienst ruft Alarmstufe Orange aus
TextNeues System wird bald in Autos Pflicht
TextVodafone schaltet Dienst ab
TextDorothee Bär posiert im Leoparden-Dirndl
TextLeichenfund in Stadtpark: Polizei rätselt

Newsblog zum Ukraine-Krieg
Ukraine zerstört russisches "Terminator"-Fahrzeug

Von t-online, jcz
22.09.2025 - 10:27 UhrLesedauer: 3 Min.
Das russische IMR-3M im Einsatz (Symbolbild): Erst dreimal konnte die Ukraine ein solches Minenräumfahrzeug zerstören.Vergrößern des Bildes
Das russische IMR-3M im Einsatz (Symbolbild): Erst dreimal konnte die Ukraine ein solches Minenräumfahrzeug zerstören. (Quelle: IMAGO/Alexander Galperin/imago-images-bilder)
News folgen

Der Ukraine gelingt der Abschuss eines wichtigen Fahrzeugs. Der Kreml suspendiert einen hochrangigen General. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Montag, 22. September

Loading...

Ukraine zerstört russisches "Terminator"-Fahrzeug

Der Ukraine ist die Zerstörung eines IMR-3M Minenräumfahrzeugs gelungen. Das auf dem russischen T-90-Panzer beruhende Fahrzeug wird von den Russen auch der "Terminator auf Ketten" genannt. Der Name rührt daher, dass das Fahrzeug sehr gut gepanzert und selbst gegen Radioaktivität geschützt ist.

Es ist darauf ausgelegt, Minen, Trümmer und andere Hindernisse aus dem Weg zu räumen, um motorisierten Einheiten den Vormarsch zu ermöglichen. Ausgerüstet ist das Spezialfahrzeug mit schwerer Panzerung, einem Räumschild, einem Minenpflug sowie einem Teleskopkran. Zusätzlich verfügt es über Nebelwurfanlagen und ein Maschinengewehr zur Selbstverteidigung.

Das russische IMR-3M Minenräumfahrzeug (Symbolbild): Das Spezialfahrzeug ist sehr stark gepanzert.Vergrößern des Bildes
Das russische IMR-3M Minenräumfahrzeug (Symbolbild): Das Spezialfahrzeug ist sehr stark gepanzert. (Quelle: Copyright: xMeoitax via imago-im/imago-images-bilder)

Zerstört werden konnte das Fahrzeug von einer ukrainischen Drohneneinheit. Es handelt sich dabei erst um den dritten bestätigten Abschuss eines solchen Fahrzeugs seit dem Beginn des Krieges.

Russland: Drei Tote bei ukrainischem Drohnenangriff auf der Krim

Bei einem Drohnenangriff der Ukraine sind nach russischen Angaben mindestens drei Menschen auf der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim getötet worden. Der von Moskau eingesetzte Gouverneur der Krim, Sergej Aksjonow, erklärte am Montag, die Ukraine habe den Ferienort Foros angegriffen und dabei das Gelände eines Sanatoriums und ein Schulgebäude beschädigt. Drei Menschen seien dabei getötet und 16 weitere verletzt worden.

Tümmer einer abgeschossenen Drohne hätten zudem einen Brand in der Nähe der Küstenstadt Jalta verursacht, teilte Aksjonow im Onlinedienst Telegram mit. Das russische Verteidigungsministerium, das zunächst von zwei Toten gesprochen hatte, bezeichnete den ukrainischen Angriff als "Terrorangriff". Russland hatte die Ukraine nach Angaben Kiews am Sonntag mit 46 Angriffen überzogen.

Selenskyj: Stehen vor wichtiger diplomatischer Woche

Die Ukraine steht nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj vor einer anstrengenden Woche mit viel Diplomatie. Dazu zählte er in erster Linie die bevorstehende UN-Generalversammlung in New York, wo über zwei Dutzend Treffen mit Staats- und Regierungschefs aus aller Welt geplant seien. "Wir können viel erreichen, wenn unsere Partner uns zuhören und Vorschläge unterstützen, die wirklich zum Ende des Krieges beitragen", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache.

Nach Selenskyjs Worten ist auch ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump geplant. Ein konkretes Datum nannte er jedoch nicht.

"Es ist wichtig, dass diese Woche der Welt die Entschlossenheit zu entschlossenem Handeln vermittelt, denn ohne Stärke wird es keinen Frieden geben", betonte Selenskyj. Er hob dabei das neueste geplante Sanktionspaket der EU gegen Russland hervor, mit dem der Druck auf die russische Schatten-Ölflotte und generell den Handel mit russischen Energieressourcen erhöht werden soll, um Moskaus "Kriegskasse" anzugreifen.

Meistgelesen

Sonntag, 21. September

Kreml suspendiert General vom Militärdienst

Laut übereinstimmenden Medienberichten wurde der russische General Alexander Lapin vom Militärdienst suspendiert. An seiner Stelle soll Generaloberst Jewgeni Nikoforow den Leningrader Militärbezirk künftig anführen, berichtet RBC. Lapin soll demnach künftig zum Berater des Präsidenten der autonomen Republik Tatarstan werden. Als solcher soll er sich um die Vertragssoldaten sowie die Reintegration von Veteranen kümmern, berichtet die regionale Nachrichtenagentur Tatar Inform.

Der russische General Alexander Lapin (l.) Mitte Mai 2024 bei einem Meeting im Kreml.Vergrößern des Bildes
Der russische General Alexander Lapin (l.) Mitte Mai 2024 bei einem Termin im Kreml. (Quelle: IMAGO/Gavriil Grigorov)

Über die Gründe für die Suspendierung ist derzeit nichts bekannt. In der Vergangenheit wurde Lapin jedoch als Kommandeur mehrfach Versagen vorgeworfen. So sollen seine Entscheidungen maßgeblich dazu beigetragen haben, dass die ukrainischen Streitkräfte im vergangenen August in die russische Grenzregion Kursk einmarschieren konnten. Außerdem sollen Lapins Planungen als Kommandeur in der Ukraine mangelhaft gewesen sein, sodass sich seine Truppen einmal aus dem Norden und später aus Donezk zurückziehen mussten.

Gouverneur: Zwei Tote nach ukrainischen Angriffen in Russland

Bei ukrainischen Angriffen sind nach Behördenangaben zwei Menschen im russischen Grenzgebiet Belgorod getötet worden. Ein Mann sei in der Ortschaft Rakitnoje bei einem Drohnenangriff ums Leben gekommen, eine Frau beim Beschuss eines Hauses in Schebekino, schrieb der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, bei Telegram. Fünf Menschen seien bei verschiedenen Angriffen verletzt worden.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. Als Teil ihres Abwehrkampfes greift sie dabei immer wieder Ziele in Russland an. Die Zahlen der Opfer und das Ausmaß der Schäden stehen dabei jedoch in keinem Verhältnis zu den verheerenden Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.

Ältere Nachrichten zum Ukraine-Krieg lesen Sie hier.

Verwendete Quellen
  • Eigene Recherche
  • Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
MoskauRusslandUkraineWolodymyr Selenskyj
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom