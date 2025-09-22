Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine zerstört russisches "Terminator"-Fahrzeug

Das russische IMR-3M im Einsatz (Symbolbild): Erst dreimal konnte die Ukraine ein solches Minenräumfahrzeug zerstören.

Der Ukraine gelingt der Abschuss eines wichtigen Fahrzeugs. Der Kreml suspendiert einen hochrangigen General. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Montag, 22. September

Ukraine zerstört russisches "Terminator"-Fahrzeug

Der Ukraine ist die Zerstörung eines IMR-3M Minenräumfahrzeugs gelungen. Das auf dem russischen T-90-Panzer beruhende Fahrzeug wird von den Russen auch der "Terminator auf Ketten" genannt. Der Name rührt daher, dass das Fahrzeug sehr gut gepanzert und selbst gegen Radioaktivität geschützt ist.

Es ist darauf ausgelegt, Minen, Trümmer und andere Hindernisse aus dem Weg zu räumen, um motorisierten Einheiten den Vormarsch zu ermöglichen. Ausgerüstet ist das Spezialfahrzeug mit schwerer Panzerung, einem Räumschild, einem Minenpflug sowie einem Teleskopkran. Zusätzlich verfügt es über Nebelwurfanlagen und ein Maschinengewehr zur Selbstverteidigung.

Zerstört werden konnte das Fahrzeug von einer ukrainischen Drohneneinheit. Es handelt sich dabei erst um den dritten bestätigten Abschuss eines solchen Fahrzeugs seit dem Beginn des Krieges.

Russland: Drei Tote bei ukrainischem Drohnenangriff auf der Krim

Bei einem Drohnenangriff der Ukraine sind nach russischen Angaben mindestens drei Menschen auf der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim getötet worden. Der von Moskau eingesetzte Gouverneur der Krim, Sergej Aksjonow, erklärte am Montag, die Ukraine habe den Ferienort Foros angegriffen und dabei das Gelände eines Sanatoriums und ein Schulgebäude beschädigt. Drei Menschen seien dabei getötet und 16 weitere verletzt worden.

Tümmer einer abgeschossenen Drohne hätten zudem einen Brand in der Nähe der Küstenstadt Jalta verursacht, teilte Aksjonow im Onlinedienst Telegram mit. Das russische Verteidigungsministerium, das zunächst von zwei Toten gesprochen hatte, bezeichnete den ukrainischen Angriff als "Terrorangriff". Russland hatte die Ukraine nach Angaben Kiews am Sonntag mit 46 Angriffen überzogen.

Selenskyj: Stehen vor wichtiger diplomatischer Woche

Die Ukraine steht nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj vor einer anstrengenden Woche mit viel Diplomatie. Dazu zählte er in erster Linie die bevorstehende UN-Generalversammlung in New York, wo über zwei Dutzend Treffen mit Staats- und Regierungschefs aus aller Welt geplant seien. "Wir können viel erreichen, wenn unsere Partner uns zuhören und Vorschläge unterstützen, die wirklich zum Ende des Krieges beitragen", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache.

Nach Selenskyjs Worten ist auch ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump geplant. Ein konkretes Datum nannte er jedoch nicht.