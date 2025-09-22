t-online - Nachrichten für Deutschland
Umgehung von Sanktionen
Jeder sechste Öltanker weltweit gehört zu Putins Schattenflotte

Von t-online, FIN
22.09.2025 - 11:06 UhrLesedauer: 2 Min.
Wladimir Putin: Der russische Präsident schickt Tausende Schrotttanker durch die Weltmeere.Vergrößern des Bildes
Wladimir Putin: Der russische Präsident schickt eine Flotte von Öltankern durch die Weltmeere. (Quelle: IMAGO / SNA, Getty Images / SHansche/imago-images-bilder)
Mit einer Flotte von rostigen Öltankern umgeht Putin westliche Sanktionen gegen Russland – offenbar mit Erfolg. Die Zahl seiner Schiffe wächst unaufhörlich.

Seit Beginn des Ukraine-Krieges umgeht Russlands Präsident Wladimir Putin Sanktionen des Westens – und zwar mit einer Flotte alter und rostiger Öltanker. Europa verkündete erst kürzlich das 19. Sanktionspaket gegen Russland, mit dem unter anderem die Einnahmen aus dem Erdölexport begrenzt werden sollten. Doch eine Untersuchung der Forschungseinrichtung S&P Global Market Intelligence zeigt jetzt, dass weltweit beinahe jedes sechste Schiff im Dienst des russischen Diktators Öl über Meere und Grenzen hinweg transportiert.

Die Zahlen verdeutlichen einerseits die begrenzte Wirksamkeit der westlichen Sanktionen gegen die russische Kriegswirtschaft, andererseits geht von den maroden Schiffen eine akute Gefahr für die Umwelt aus. So führte etwa die Havarie eines Öltankers vor der russischen Schwarzmeerküste zu einer Ölpest, mit deren Folgen die lokale Bevölkerung bis heute zu kämpfen hat.

Weiter berichtet die "New York Times", dass Experten davor warnen, dass sich ein allgemeiner Trend hin zu einer riesigen illegalen Schifffahrtswirtschaft etabliert, die selbst den eigentlichen Ukraine-Krieg überdauern könnte. Dies könnte den Weg dafür ebnen, dass Nationen weiterhin die bestehenden Konventionen umgehen. Länder wie Russland und Iran könnten als Verkäufer, China und Indien als Kunden fungieren.

Der "New York Times" sagte Ian Ralby, Experte für maritime Sicherheit und Gründer eines Forschungsinstituts, die Sanktionen hätten sich im Grunde als Bärendienst erwiesen. Mit Blick auf die genannten Staaten sagte er: "Die Sanktionen schließen sie nicht aus dem Handel aus. Sie drängen sie vielmehr aus dem legalen Handel."

Putins wachsende Schattenflotte

Für Putin scheint das Geschäft dennoch aufzugehen. Seine Schattenflotte wächst kontinuierlich. Zu Beginn dieses Jahres umfasste sie laut S&P Global Market Intelligence rund 940 Schiffe – ein Anstieg um etwa 45 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Auch der Europäischen Union sind die jüngsten Entwicklungen rund um Putins Schattenflotte nicht entgangen. Inzwischen versucht man, die Sanktionen gezielter einzusetzen. So stehen mittlerweile rund 500 Schiffe auf europäischen Sanktionslisten, was ihre Zusammenarbeit mit Häfen erschweren soll. Auch die USA, Großbritannien, Kanada und Australien haben Maßnahmen gegen einzelne Schiffe ergriffen.

Verwendete Quellen
  • nytimes.com: "How Russia’s Sanctions Evasion Could Create Lasting Costs"
