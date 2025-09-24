Fall von Dmitri Kosak Der Mann, der Nein zu Putin sagte

Wladimir Putin (l.) und sein langjähriger Schattenmann Dmitri Kosak (r.): Zuletzt trennten sich ihre Wege. (Quelle: imago)

Dmitri Kosak begleitete Putins Aufstieg über Jahrzehnte. Jetzt legte der einstige Vertraute seine Ämter nieder. Der Grund: Kosak wagte, zu widersprechen.

Der Mann lernte früh, Nein zu sagen. Es war im August 1991. In Moskau versuchte das Militär zu putschen. Der letzte sowjetische Präsident, Michail Gorbatschow, weilte in seiner Sommer-Datsche auf der Krim, Sankt Petersburg trug noch den revolutionären Namen Leningrad. Das Staatskomitee für den Ausnahmezustand, wie sich die Aufständischen nannten, versuchte auch dort die Macht in der Stadtverwaltung zu übernehmen. Doch ein junger Jurist stellte sich den Umstürzlern entgegen: der Chef der kommunalen Rechtsabteilung, Dmitri Kosak. "Er listete Artikel für Artikel der Verfassung auf, die verletzt worden waren, und befand, der Griff nach der Macht sei zweifelsohne unrechtmäßig", erinnert sich ein Weggefährte im Gespräch mit der Plattform "Meduza".

Kurz darauf traf Kosak in der Stadtverwaltung von Leningrad auf einen anderen aufstrebenden Mann: Wladimir Putin. Beide sollten fast drei Jahrzehnte lang unzertrennlich bleiben. In der vergangenen Woche dann trat Kosak, inzwischen 66 Jahre alt, überraschend von seinem Amt des Vizestabschefs der Präsidialverwaltung zurück. Er könne den Rücktritt von Kosak bestätigen, so Kremlsprecher Dmitri Peskow lapidar. Es war ein Bruch nach Jahrzehnten.

Als "Putin's Point Man" beschreibt "Meduza" Kosak – also als den Mann, der beim Angriff alle Augen der Verteidiger auf sich richtet. Das Nachrichtenportal hat den Sturz des Putin-Vertrauten aufwendig recherchiert und mit Kreml-Kennern und Weggefährten gesprochen. "Meduza" zitiert einen Kreml-Insider mit den Worten: Putin habe Kosak "Angelegenheiten anvertraut, die 'hier und jetzt wichtig und dringend' seien".

Dabei ist Kosak weniger ein Mann fürs Grobe. Die Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK) umschreibt ihn prosaisch als "Putins Problemlöser".

Mann des Rechts

Kosak hat sich stets als Mann des Rechts verstanden. So wie 1991 beim Putschversuch in Leningrad. In der bald in Sankt Petersburg umbenannten Stadt machte er rasch mit Putin Karriere. Kosaks Vorteil: Er fand für alle Probleme eine juristische Lösung.

So holte ihn Putin auch nach Moskau in die Präsidialverwaltung, als er 2000 zum russischen Staatschef aufstieg. Zwölf Jahre diente Kosak als russischer Vizepremier, seine Leistung nach außen: die Organisation der Olympischen Winterspiele von Sotschi 2014. Seine Leistung nach innen: die Lösung brisanter Konflikte.