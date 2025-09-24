Fall von Dmitri Kosak Der Mann, der Nein zu Putin sagte
Dmitri Kosak begleitete Putins Aufstieg über Jahrzehnte. Jetzt legte der einstige Vertraute seine Ämter nieder. Der Grund: Kosak wagte, zu widersprechen.
Der Mann lernte früh, Nein zu sagen. Es war im August 1991. In Moskau versuchte das Militär zu putschen. Der letzte sowjetische Präsident, Michail Gorbatschow, weilte in seiner Sommer-Datsche auf der Krim, Sankt Petersburg trug noch den revolutionären Namen Leningrad. Das Staatskomitee für den Ausnahmezustand, wie sich die Aufständischen nannten, versuchte auch dort die Macht in der Stadtverwaltung zu übernehmen. Doch ein junger Jurist stellte sich den Umstürzlern entgegen: der Chef der kommunalen Rechtsabteilung, Dmitri Kosak. "Er listete Artikel für Artikel der Verfassung auf, die verletzt worden waren, und befand, der Griff nach der Macht sei zweifelsohne unrechtmäßig", erinnert sich ein Weggefährte im Gespräch mit der Plattform "Meduza".
Kurz darauf traf Kosak in der Stadtverwaltung von Leningrad auf einen anderen aufstrebenden Mann: Wladimir Putin. Beide sollten fast drei Jahrzehnte lang unzertrennlich bleiben. In der vergangenen Woche dann trat Kosak, inzwischen 66 Jahre alt, überraschend von seinem Amt des Vizestabschefs der Präsidialverwaltung zurück. Er könne den Rücktritt von Kosak bestätigen, so Kremlsprecher Dmitri Peskow lapidar. Es war ein Bruch nach Jahrzehnten.
Als "Putin's Point Man" beschreibt "Meduza" Kosak – also als den Mann, der beim Angriff alle Augen der Verteidiger auf sich richtet. Das Nachrichtenportal hat den Sturz des Putin-Vertrauten aufwendig recherchiert und mit Kreml-Kennern und Weggefährten gesprochen. "Meduza" zitiert einen Kreml-Insider mit den Worten: Putin habe Kosak "Angelegenheiten anvertraut, die 'hier und jetzt wichtig und dringend' seien".
Dabei ist Kosak weniger ein Mann fürs Grobe. Die Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK) umschreibt ihn prosaisch als "Putins Problemlöser".
Mann des Rechts
Kosak hat sich stets als Mann des Rechts verstanden. So wie 1991 beim Putschversuch in Leningrad. In der bald in Sankt Petersburg umbenannten Stadt machte er rasch mit Putin Karriere. Kosaks Vorteil: Er fand für alle Probleme eine juristische Lösung.
So holte ihn Putin auch nach Moskau in die Präsidialverwaltung, als er 2000 zum russischen Staatschef aufstieg. Zwölf Jahre diente Kosak als russischer Vizepremier, seine Leistung nach außen: die Organisation der Olympischen Winterspiele von Sotschi 2014. Seine Leistung nach innen: die Lösung brisanter Konflikte.
So beauftragte Putin seinen Weggefährten Kosak stets mit brisanteren Aufgaben. Als Russlands Einfluss in der einstigen Sowjetrepublik Moldau zu schwinden drohte, regelte Kosak die Angelegenheiten diskret in Putins Sinne. "Kosak versucht, Probleme zu lösen, ohne größeres Chaos anzurichten, indem er einen rechtlichen Rahmen schafft und dabei nicht nur die Interessen des Staates, sondern auch die seiner Partner und sogar seiner Gegner berücksichtigt", zitiert "Meduza" einen Kreml-Kenner.
So wird Kosak auch 2014 nach der russischen Annexion der Krim der Mann fürs Delikate. Kosak ist der Ansprechpartner für die sogenannten Minsk-Verhandlungen, in denen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident François Hollande versuchen, eine friedliche Lösung für den russisch-ukrainischen Interessengegensatz zu finden.
Bis zuletzt setzt Kosak auf Verhandlungen. Als die Ampelregierung im Dezember 2021 in Berlin antritt, trifft sich Olaf Scholz' außenpolitischer Berater sofort mit Kosak. Vergeblich. Putin lässt seine Truppen im Februar 2022 in der Ukraine einmarschieren
In der entscheidenden Sitzung des russischen Sicherheitsrats drei Tage vor dem russischen Überfall soll Kosak der Einzige gewesen sein, der es wagte, Putins Vorhaben offen zu widersprechen, so "Meduza". Demnach verwies Kosak auf die anhaltenden Probleme beim Erringen der Macht in der ostukrainischen Donbas-Region. Putin aber habe ihm das Wort abgeschnitten. Im vergangenen Monat hatte schon die "New York Times" über ein Zerwürfnis Putins mit seinem Vertrauten berichtet.
Putin setzt auf Ex-Militärs und Jasager
So zeigt Kosaks Abgang eine weitere Konzentration der Macht im Kreml. Bei der Nachbesetzung wichtiger Parlamentsposten bedachte Putin zuletzt nur Kriegsveteranen – eine weitere Militarisierung von Politik und Gesellschaft in Russland. Es wird eng für Leute des Rechts wie Kosak.
Offiziell habe er den Rücktritt mit dem Verweis auf "Alter, Müdigkeit und seine Gesundheit" begründet, zitiert "Meduza" Kenner. Dennoch strebt er nun eine Karriere in der Wirtschaft an.
Dass Kosak einen baldigen Tod wie andere enge Vertraute Putins fürchten muss, schließen Kenner eher aus. Putin werde dem einstigen Vertrauten "eine ehrenamtliche Pfründe in einem staatlichen oder staatstreuen Unternehmen geben", berichten Insider "Meduza".
Der "Kyiv Independent" ist da kritischer. Die ukrainische Zeitung schreibt: "Ungeachtet der praktischen Auswirkungen auf die russische Staatsführung markiert Kosaks Rücktritt das Verschwinden einer der letzten Persönlichkeiten aus den Regierungskreisen, die es wagen würden, Putin zu widersprechen."
Mit Kosak ging der letzte Neinsager.
- meduza.io: The fall of ‘Putin’s point man’ (Englisch)
- prif.org: Russland und der Westen. Von der spannungsgeladenen Trennung zur Koexistenz?
- faz.net: Erst an die Front, dann in die Politik (Bezahlschranke)
- nytimes.com: Longtime Putin Aide Who Opposed Ukraine War (Englisch, Bezahlschranke)
- kyivindependent.com: What the resignation of technocrat Dmitry Kozak tells us about power in Russia (Englisch, Bezahlschranke)