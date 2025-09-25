Zur Luftverteidigung Ukraine nutzt ungewöhnliche Taktik gegen Russland

25.09.2025 - 13:42 Uhr

Russische Luftabwehrsysteme in der Nähe von Moskau (Archivbild): Die Systeme lassen sich wohl mit Luftballons austricksen. (Quelle: Alexey Maishev via www.imago-images.de/imago-images-bilder)

Im Ukraine-Krieg kommen immer wieder neue Taktiken zum Einsatz. Die Ukraine hat jetzt offenbar Latexluftballons eingesetzt.

Die Ukraine scheint im Krieg mit Russland bei Luftangriffen auf eine außergewöhnliche Taktik zu setzen: Wie das russische Nachrichtenportal RBC unter Berufung auf Stimmen aus dem russischen Verteidigungsministerium schreibt, hat die ukrainische Seite bei einem Luftangriff in der Nacht vom 23. September eine Vielzahl von Ballons aufsteigen lassen.

Wie das ukrainische Medium "Meduza" schreibt, ist aktuell nicht klar, um was für Ballons es sich gehandelt haben soll – mit Helium gefüllte Latexballons seinen wohl aber am wahrscheinlichsten. Diese Ballons würden sich, heißt es weiter, beim Aufsteigen ausweiten.

Entscheidende Rolle des Windes

Mit den Ballons könnten die Radare von Luftabwehrsystemen ausgetrickst werden. Auch in der Vergangenheit habe sowohl das russische als auch das ukrainische Militär die Taktik eingesetzt. Die Abwehrsysteme sind mit zu vielen möglichen Zielen überfordert. Wie "Meduza" schreibt, kann beispielsweise ein russisches S-300-System etwa 65 fliegende Objekte tracken. Das System sei nach der Aktivierung zudem ortbar und könne von den russischen Drohnen umflogen werden.