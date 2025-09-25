Nach Trumps Kehrtwende Ukraine plant angeblich Offensive – mit Hilfe der USA?
US-Präsident Trump äußerte sich zuletzt optimistisch über die Möglichkeiten der Ukraine auf dem Schlachtfeld. Unterstützt Washington gar eine neue Offensive?
Die ukrainische Führung plant offenbar eine Offensive gegen Russland, bei der es auf die Unterstützung von US-Geheimdiensten ankommt. Wie das "Wall Street Journal" berichtet, wurde Präsident Trump über die ukrainischen Pläne informiert. Es sei allerdings unklar, ob er gewillt ist, die nötigen Mittel zur Verfügung zu stellen.
Trump hatte nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Rande der UN-Generaldebatte neue Tone angeschlagen. Auf Truth Social schrieb er: "Ich denke, dass die Ukraine mit der Unterstützung der Europäischen Union in der Lage ist, zu kämpfen und die gesamte Ukraine in ihrer ursprünglichen Form zurückzugewinnen."
Selenskyj droht dem Kreml
Laut "Wall Street Journal" wurde der US-Präsident im Vorfeld des Treffens mit Selenskyj von seinen Mitarbeitern darüber informiert, dass Russland aktuell in der Ukraine kaum Gebietsgewinne zu vermelden habe. Angestellte der US-Regierung spielten den Gehalt von Trumps Aussage allerdings herunter: Trump wolle mit der Aussage vor allem den Druck auf Putin erhöhen und so neuen Schwung in die Friedensverhandlungen bringen.
Trump habe rhetorisch einen neuen Kurs eingeschlagen, allerdings nicht in seiner Politik. So gebe es etwa weiterhin Auflagen für die Lieferung von US-amerikanischen Waffen an die Ukraine.
Auch Selenskyj verschärfte im Anschluss an die UN-Generalversammlung seinen Ton gegenüber Russland. Dem Nachrichtenportal "Axios" sagte er mit Blick auf Mitglieder der russischen Regierung: "Sie müssen wissen, wo ihre Bombenkeller sind. Wenn sie den Krieg nicht beenden, werden sie diese in jedem Fall brauchen". Zudem berichtete Selenskyj, er habe Trump nach einem neuen Waffensystem gefragt. Trump habe geantwortet: "Wir werden daran arbeiten."
