Russland mit Problemen Trump trifft Putin mit zwei Worten ins Mark
Donald Trump macht sich über die russische Armee lustig; Wladimir Putin lässt derweil Kampfflugzeuge in Richtung Alaska fliegen. Russlands Provokationen im Zuge der UN-Generalversammlung sind vor allem ein Eingeständnis der Schwäche.
Patrick Diekmann berichtet aus New York.
Es ist wieder einmal das immer gleiche Spiel bei internationalen Treffen oder Gipfeln, seit Russland im Jahr 2022 die Vollinvasion in der Ukraine begonnen hat. Auch am Donnerstag bei einem G20-Treffen im Zuge der UN-Generalversammlung in New York liest der russische Außenminister Sergej Lawrow leidenschaftslos seinen Zettel mit russischer Kriegspropaganda vor.
Er wirkt müde, das gehobene Alter von 75 Jahren lässt ihn nach mehr als 21 Jahren im Amt etwas langsam wirken. Eigentlich wollte er gar nicht mehr weitermachen, er sei krank, heißt es in diplomatischen Kreisen. Aber Lawrow macht weiter, spielt seine Rolle, für seinen Chef: Wladimir Putin.
Russland führt seit 2014 in der Ukraine einen Krieg, für den der russische Außenminister am Donnerstag erneut den Westen verantwortlich macht. Die Nicht-Einhaltung der UN-Charta führe zur Zunahme von Instabilität weltweit und vervielfache regionale Konflikte, sagt Lawrow. "Ein anschauliches Beispiel dafür ist die vom kollektiven Westen provozierte Krise in der Ukraine, mit deren Händen die Nato und die Europäische Union meinem Land einen richtigen Krieg erklären wollen und schon erklärt haben und sich direkt daran beteiligen."
Nicht zum ersten Mal möchte Moskau die westlichen Unterstützer der Ukraine als Kriegspartei sehen. Es ist eine Drohung an die westlichen Staaten, deren Bevölkerungen keinen Krieg möchten. Neu ist das nicht, immer wieder spielt Moskau mit diesem Narrativ. Lawrows Ausführungen werden auch deshalb am Donnerstag von den anderen G20-Vertretern so keusch hingenommen, wie Putins Minister sie vorgetragen hatte. Es bleibt ruhig, nicht mal mehr ein Raunen geht durch den Raum.
Russlands Krieg in der Ukraine ist ein Stück weit zur Normalität für die internationale Gemeinschaft geworden. Nach jedem Redebeitrag gibt es immer einen kurzen höflichen Applaus, der in den Vorjahren für Lawrow allerdings immer bescheiden ausfiel. In diesem Jahr sorgt vor allem die russische Delegation für Zuspruch, aber auch Vertreter aus Indien, Indonesien, der Türkei, China, Brasilien und Südafrika spenden Applaus. Der japanische Außenminister Takeshi Iwaya klatscht einmal in die Hände, merkt dann offenbar, was er da tut, und stoppt abrupt.
Doch die Reaktionen zeigen: Russland ist international nicht mehr so isoliert wie noch vor drei Jahren. Für viele G20-Staaten ist eine Zusammenarbeit mit Moskau im eigenen strategischen Interesse, und der Ukrainekrieg ist für sie weit weg. Doch das ist eigentlich die einzige gute Nachricht, die Lawrow in den kommenden Tagen mit nach Moskau bringen kann.
Denn Russland steht bei der UN-Generalversammlung heftig unter Beschuss. Auch das ist der Kreml mittlerweile gewöhnt. Es dürften jedoch vor allem die Worte von US-Präsident Donald Trump gewesen sein, die Putin geärgert haben dürften. Denn sie treffen den Kremlchef ins Mark.
Trump macht sich über Russland lustig
Zwar kritisierte Trump in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung am Dienstag bereits den russischen Unwillen, Frieden zu schließen. Die Eskalation kam aber einige Stunden später und wie so oft über Trumps Plattform "Truth Social".
"Ich denke, dass die Ukraine mit Unterstützung der Europäischen Union in der Lage ist, die gesamte Ukraine in ihrer ursprünglichen Form zurückzugewinnen", schrieb der US-Präsident. Er attestierte dem Kreml "große" wirtschaftliche Probleme und ging noch weiter: "Russland kämpft seit dreieinhalb Jahren ziellos einen Krieg, den eine echte Militärmacht in weniger als einer Woche hätte gewinnen können. Das zeichnet Russland nicht aus. Im Gegenteil, es lässt es wie einen 'Papiertiger' erscheinen."
Viele Analysten sowie Kremlsprecher Dmitri Peskow gingen in ihren Reaktionen auf den Begriff "Papiertiger" ein, aber es dürften zwei andere Worte Putin viel stärker verärgert haben: "echte Militärmacht".
Denn Russland möchte in seinem Selbstverständnis als militärische Großmacht anerkannt werden, vor allem von den USA. Schon im Jahr 2014 hat der Kreml es als Verhöhnung empfangen, dass der damalige US-Präsident Barack Obama Russland als "Regionalmacht" bezeichnete. Nun macht sich Trump also in seiner typisch sarkastischen Art über die militärischen Fähigkeiten Moskaus lustig.
Es ist unklar, ob es einen Zusammenhang gibt. Aber einen Tag später mussten amerikanische und kanadische Kampfflugzeuge aufsteigen, um in Richtung Alaska fliegende russische Bomber abzufangen.
Zeichen der Schwäche
In den vergangenen Wochen flogen russische Kampfflugzeuge in den Luftraum Estlands; russische Drohnen wurden über Polen abgeschossen. Damit möchte Moskau nicht nur die Verteidigungsfähigkeit der Nato testen, sondern auch westliche Gesellschaften verunsichern.
Für Putin ist es eine Demonstration der vermeintlichen Stärke, eine militärische Selbstvergewisserung, der Nato etwas entgegensetzen zu können. Das Gegenteil ist aber der Fall. Denn eigentlich ergeben die Manöver strategisch keinen Sinn.
Es schweißt die Nato zusammen, erinnert ihre Mitgliedsstaaten daran, dass sie schleunigst aufrüsten sollten und bringt die internationale Gemeinschaft in New York noch gegen Russland auf, weil Putin erneut als kriegslüsterner Unruhestifter wahrgenommen wird. Hinzu kommt, dass der Kreml mit den Provokationen gegenüber den USA die stärkste Militärmacht gegen sich aufbringt – und Trump ist in seinen Reaktionen kaum berechenbar.
Trotz all dieser strategischen Hemmnisse scheint Moskau diese Aktionen trotzdem nötig zu haben – und das ist ein fatales Zeichen für Russland. Das soll nicht heißen, dass Putin morgen kurzfristig den Krieg in der Ukraine verliert. Aber ihm scheinen zumindest aktuell keine militärischen Antworten einzufallen.
Neue Hoffnung bei den Europäern
Denn Trump hat durchaus einen Punkt. Der Ukraine gelingt es immer besser, die russische Öl- und Gasindustrie zu attackieren. Diese Angriffe treffen Putin, die russische Wirtschaft und damit auch die Kriegskasse des Kreml deutlich. Putin muss die Mehrwertsteuer erhöhen. Der russische Wohlstandsfonds, mit dem Moskau bislang seinen Krieg finanzierte, ist aufgebraucht. Und das stellt Russland nun vor Probleme.
Der US-Präsident hat diese Schwäche offenbar erkannt. Deshalb forderte er bereits in Gesprächen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan und den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán auf, auf russische Rohstoffkäufe zu verzichten. Sollten die Länder stattdessen US-Rohstoffe einkaufen, wäre das für den US-Präsidenten gleichzeitig ein lukrativer Deal.
"Es ist Zeit, für die Ukraine zu handeln", schreibt Trump. Der deutsche Außenminister Johann Wadephul begrüßte diese jüngsten Äußerungen des US-Präsidenten. Trump merke, dass seine Bemühungen um einen Frieden "bisher erfolglos waren, und daraus zieht er jetzt zurecht die richtigen Konsequenzen", sagt Wadephul im Interview mit dem Deutschlandfunk.
Vorsicht ist hier dennoch geboten. Bislang hat Trump viele Hoffnungen der Europäer enttäuscht und auf Maßnahmen gegen Putin verzichtet. Fraglich also, wie ernst es Trump diesmal meint.
In New York gibt es unter europäischen Diplomaten derweil Hoffnung, die über Zweckoptimismus hinausgeht. Zumal nicht nur Trump, sondern die gesamte US-Regierung aktuell ihren Ton gegenüber Moskau verschärft. Das wird zumindest vorsichtig als positives Signal gewertet – und als Schritt in die richtige Richtung.
