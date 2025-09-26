Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Donald Trump macht sich über die russische Armee lustig; Wladimir Putin lässt derweil Kampfflugzeuge in Richtung Alaska fliegen. Russlands Provokationen im Zuge der UN-Generalversammlung sind vor allem ein Eingeständnis der Schwäche.

Patrick Diekmann berichtet aus New York.

Es ist wieder einmal das immer gleiche Spiel bei internationalen Treffen oder Gipfeln, seit Russland im Jahr 2022 die Vollinvasion in der Ukraine begonnen hat. Auch am Donnerstag bei einem G20-Treffen im Zuge der UN-Generalversammlung in New York liest der russische Außenminister Sergej Lawrow leidenschaftslos seinen Zettel mit russischer Kriegspropaganda vor.

Er wirkt müde, das gehobene Alter von 75 Jahren lässt ihn nach mehr als 21 Jahren im Amt etwas langsam wirken. Eigentlich wollte er gar nicht mehr weitermachen, er sei krank, heißt es in diplomatischen Kreisen. Aber Lawrow macht weiter, spielt seine Rolle, für seinen Chef: Wladimir Putin.

Russland führt seit 2014 in der Ukraine einen Krieg, für den der russische Außenminister am Donnerstag erneut den Westen verantwortlich macht. Die Nicht-Einhaltung der UN-Charta führe zur Zunahme von Instabilität weltweit und vervielfache regionale Konflikte, sagt Lawrow. "Ein anschauliches Beispiel dafür ist die vom kollektiven Westen provozierte Krise in der Ukraine, mit deren Händen die Nato und die Europäische Union meinem Land einen richtigen Krieg erklären wollen und schon erklärt haben und sich direkt daran beteiligen."

Nicht zum ersten Mal möchte Moskau die westlichen Unterstützer der Ukraine als Kriegspartei sehen. Es ist eine Drohung an die westlichen Staaten, deren Bevölkerungen keinen Krieg möchten. Neu ist das nicht, immer wieder spielt Moskau mit diesem Narrativ. Lawrows Ausführungen werden auch deshalb am Donnerstag von den anderen G20-Vertretern so keusch hingenommen, wie Putins Minister sie vorgetragen hatte. Es bleibt ruhig, nicht mal mehr ein Raunen geht durch den Raum.