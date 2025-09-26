In zahlreichen Provinzen Russland: Milliarden für den Krieg – einstürzende Schulen zu Hause

Von t-online 26.09.2025 - 08:46 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Eingestürzte Schule in der Region Nowosibirsk (Archivbild): 510 Schulen in Russland zählen offiziell als nicht mehr sicher. (Quelle: IMAGO/imago-images-bilder)

Putins Krieg verschlingt Milliarden, während russische Schulgebäude buchstäblich zerfallen. In den Provinzen lernen Kinder unter einstürzenden Dächern und ohne sanitäre Grundversorgung.

Während Russland bis jetzt schon weit über 200 Milliarden Euro für den Krieg in der Ukraine ausgegeben hat, verfallen viele Schulen in den russischen Provinzen. Mindestens 31 russische Schulen haben in den vergangenen zwei Jahren während des laufenden Schulbetriebs Teile ihrer Dächer, Decken oder Wände verloren. Das geht aus einem Bericht der unabhängigen Plattform "Meduza" hervor, die sich auf Auswertungen des regionalen Mediennetzwerks "7×7" und des Datenprojekts "To Be Exact" stützt.

Laut diesen Angaben befanden sich im Jahr 2024 knapp ein Viertel aller Schulen in Russland in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Besonders betroffen waren die Regionen Murmansk, Kirow, Karelien sowie die Republik Kabardino-Balkarien. Dort wiesen zwischen 64 und 77 Prozent der Schulgebäude strukturelle Mängel auf.

Hinzu kommen eklatante Defizite bei der Grundversorgung: In der Republik Tuwa verfügten über zwei Drittel der Schulen über keine zentrale Heizung, in Kalmykien und Inguschetien traf das auf mehr als ein Drittel zu. Russlandweit hatten fünf Prozent der Schulen weder Heizung noch fließendes Wasser, sechs Prozent waren nicht ans Abwassersystem angeschlossen. Besonders gravierend war die Lage auch in Dagestan und in der Region Sacha, wo mehr als 40 Prozent der Schulen ohne Abwasserinfrastruktur betrieben wurden.

510 Schulgebäude offiziell nicht mehr sicher

Ein besonders drastisches Beispiel beschreibt "Meduza" aus dem Dorf Woloma in Karelien. Dort mussten Kinder ein Jahr lang einen Eimer als Toilettenersatz benutzen, da die Schultoilette kein fließendes Wasser hatte. Die Schulleitung verteidigte laut einem lokalen Aktivisten den Zustand mit den Worten, die Erstklässler seien ohnehin "mehr an den Eimer als an eine Toilette gewöhnt".

Insgesamt galten 2024 landesweit 510 Schulgebäude offiziell als nicht mehr sicher. Besonders viele davon lagen in der Republik Tuwa, wo jedes zehnte Gebäude als unbrauchbar eingestuft wurde. Dagestan und die Region Sacha folgten mit sechs beziehungsweise fünf Prozent.

Sinkende Schülerzahlen im ländlichen Raum

Irina Abankina, Direktorin des Instituts für Bildungsentwicklung an der Hochschule für Ökonomie in Moskau, erklärte "Meduza", dass der Großteil der Schulen in kommunaler Hand sei. "Die kommunalen Budgets sind sehr unterschiedlich ausgestattet", sagte sie. Vor allem ländliche Schulen hätten schlechte Perspektiven, da sie von den Behörden als wenig zukunftsträchtig angesehen würden. Aufgrund sinkender Schülerzahlen blieben Investitionen in die Sanierung häufig aus.