Russen droht Einkesselung Schlacht um Pokrowsk: "Die Lage ist katastrophal"
Die russische Sommeroffensive ist wohl gescheitert. Nahe der umkämpften Stadt Pokrowsk sieht Putins Armee möglicherweise einer Niederlage entgegen.
Im Osten der Ukraine stehen mehrere russische Einheiten mit bis zu tausend Soldaten offenbar vor einer Einkesselung. Wie Recherchen der gut informierten Webseiten "Liveuamap" und "Deepstatemap" zeigen, sollen sich in der nördlich der ostukrainischen Stadt Pokrowsk gleich drei Gebiete unter ukrainischem Beschuss stehen, in denen sich russische Soldaten ohne Rückzugswege befinden.
Der Generalstab der ukrainischen Armee berichtet auf dem Kurznachrichtendienst Telegram von gezielten Vorstößen rund um die Ortschaften Dobropillia und Pankiwka. In Dobropillia soll die Ukraine gezielt kritische Kriegsinfrastruktur zerstört haben. Die Angriffe werden wohl von massiven Drohneneinsätzen unterstützt, die Versorgungs- und Verstärkungsversuche von russischer Seite her stoppen sollen.
Russischer Kriegsblogger: "Lage ist katastrophal"
Glaubt man den für gewöhnlich gut informierten russischen Militärbloggern, scheint die Taktik der Ukraine aufzugehen. Der kremlnahe Kriegsblogger Juri Podoljaka beschreibt auf seinem Telegramkanal ein düsteres Bild für die russischen Angreifer: "Die Lage ist katastrophal", schreibt er am Donnerstag. An mehreren Bereichen der Front bei Pokrowsk seien die Truppen des Kreml nahezu eingeschlossen, es fehle an Unterstützung, die Verluste seien erheblich.
Auch ein Video, das von einem russischen Soldaten an der Front aufgenommen worden sein soll, zeigt die desaströse Lage für die Russen bei Pokrowsk. In dem Clip zeigt der Mann mehrere Leichen seiner Kameraden. Er komme aus der sibirischen Stadt Irkutsk und sei der einzige Überlebende seiner 20 Mann starken Einheit, erklärt der Soldat. Aktuell gebe es weder eine Verbindung zur Führung noch Hilfe vor Ort.
Russe mit verzweifeltem Appell: "Kommt nicht in den Krieg"
Im Video wendet sich der Soldat mit einem verzweifelten Appell an die Zuschauer: "Kommt nicht hierher in den Krieg. Das ist nicht unser Krieg. Denkt an eure Familien. Wir fahren alle in schwarzen Säcken heim." In Deutschland berichtete der "Tagesspiegel" zuerst über das Video, dessen Authentizität nicht unabhängig verifiziert werden kann. Er kritisiert außerdem die russische Militärführung, weil diese den Soldaten keine Rückzugsmöglichkeiten, etwa Artillerieunterstützung, zur Verfügung stelle.
Auf Telegram berichtet der Sprecher der Dnipro-Gruppierung in der ukrainischen Armee, Myroslaw Trehubow, dass mehrere russische Verbände in einem schmalen Korridor bei Pokrowsk gefangen seien. Ukrainische Einheiten griffen diese beidseitig an und zerstörten dabei systematisch Logistik und Nachschubwege. Aus dem Umfeld der 1. Asow-Brigade hieß es, dass der Ort Pankiwka vollständig unter ukrainischer Kontrolle stehe – ein wichtiger Schritt zur Einkesselung der russischen Truppen nördlich von Pokrowsk.
Pokrowsk: Ein wichtiger Knotenpunkt im Donbass
Bereits seit mehr als einem Jahr versucht die russische Armee, die Stadt in der Region Donezk einzunehmen. Vor dem Krieg hatte Pokrowsk rund 60.000 Einwohner. Sie ist ein wichtiger logistischer Knotenpunkt sowohl für den Eisenbahnverkehr als auch für den Straßenverkehr. So führt eine Straße durch die Stadt im Donbass, die eine der wichtigsten Verbindungen der ukrainischen Streitkräfte mit den westlichen Teilen des Landes darstellt. Über sie werden die Stadt Tschassiw Jar und dieser Teil der Frontlinie verteidigt.
Sollte es den Russen gelingen, diese Straße zu blockieren, wäre die Versorgung der Frontlinie zwischen Tschassiw Jar und Toretsk nur über eine längere, nördliche Route möglich, die über Kramatorsk führt. Der mögliche Verlust dieser Straße würde also nicht alle Versorgungswege abschneiden, aber die Lieferungen erschweren.
