"Die Lage ist katastrophal" Hunderten Russen droht die Einkesselung bei Pokrowsk

Von Tobias Schibilla 26.09.2025 - 11:27 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Ukrainische Artillerieeinheit bei Pokrowsk: Nahe der Stadt in der Ostukraine sollen die russischen Angreifer vor der Einkesselung stehen. (Quelle: IMAGO/Diego Herrera Carcedo)

Die russische Sommeroffensive ist wohl gescheitert. Nahe der umkämpften Stadt Pokrowsk sieht Putins Armee möglicherweise einer Niederlage entgegen.

Im Osten der Ukraine stehen mehrere russische Einheiten mit bis zu tausend Soldaten offenbar vor einer Einkesselung. Wie Recherchen der gut informierten Webseiten "Liveuamap" und "Deepstatemap" zeigen, sollen sich in der nördlich der ostukrainischen Stadt Pokrowsk gleich drei Gebiete unter ukrainischem Beschuss stehen, in denen sich russische Soldaten ohne Rückzugswege befinden.

Der Generalstab der ukrainischen Armee berichtet auf dem Kurznachrichtendienst Telegram von gezielten Vorstößen rund um die Ortschaften Dobropillia und Pankiwka. In Dobropillia soll die Ukraine gezielt kritische Kriegsinfrastruktur zerstört haben. Die Angriffe werden wohl von massiven Drohneneinsätzen unterstützt, die Versorgungs- und Verstärkungsversuche von russischer Seite her stoppen sollen.

Russischer Kriegsblogger: "Lage ist katastrophal"

Glaubt man den für gewöhnlich gut informierten russischen Militärbloggern, scheint die Taktik der Ukraine aufzugehen. Der kremlnahe Kriegsblogger Juri Podoljaka beschreibt auf seinem Telegramkanal ein düsteres Bild für die russischen Angreifer: "Die Lage ist katastrophal", schreibt er am Donnerstag. An mehreren Bereichen der Front bei Pokrowsk seien die Truppen des Kreml nahezu eingeschlossen, es fehle an Unterstützung, die Verluste seien erheblich.

Auch ein Video, das von einem russischen Soldaten an der Front aufgenommen worden sein soll, zeigt die desaströse Lage für die Russen bei Pokrowsk. In dem Clip zeigt der Mann mehrere Leichen seiner Kameraden. Er komme aus der sibirischen Stadt Irkutsk und sei der einzige Überlebende seiner 20-Mann-starken Einheit, erklärt der Soldat. Aktuell gebe es weder eine Verbindung zur Führung noch Hilfe vor Ort.

Russe mit verzweifeltem Appell: "Kommt nicht in den Krieg"

Im Video wendet sich der Soldat mit einem verzweifelten Appell an die Zuschauer: "Kommt nicht hierher in den Krieg. Das ist nicht unser Krieg. Denkt an eure Familien. Wir fahren alle in schwarzen Säcken heim." In Deutschland berichtete der "Tagesspiegel" zuerst über das Video, dessen Authentizität nicht unabhängig verifiziert werden kann. Er kritisiert außerdem die russische Militärführung, weil diese den Soldaten keine Rückzugsmöglichkeiten, etwa Artillerieunterstützung, zur Verfügung stelle.