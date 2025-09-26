Trauer in Russland Putins Propaganda-Star verliert Ehemann

Von t-online, FIN Aktualisiert am 26.09.2025

Der russische Präsident Wladimir Putin mit Margarita Simonjan, der Direktorin des staatlichen Nachrichtensenders RT: Sie selbst hat Krebs und nun auch ihren Mann verloren. (Quelle: IMAGO/Vyacheslav Prokofyev)

Der durch kremlfreundliche Shows bekannte russische Schauspieler Tigran Keossajan ist nach langem Koma gestorben. Er stand auf den Sanktionslisten der EU.

Neun Monate lag Tigran Keossajan in einer Moskauer Klinik im Koma. Seine Frau ist die bekannte russische Propagandistin Margarita Simonjan. Wie Simonjan am Freitag mitteilte, ist ihr Mann nun gestorben. Der russische Moderator und Schauspieler armenischer Herkunft war sowohl durch seine Filmarbeiten als auch durch eine kremlfreundliche Satire-Comedyshow bekannt, die er seit 2016 moderierte.

2018 inszenierte er eine patriotische Romantikkomödie über die von Russland gebaute Brücke zur Krim, die der Kreml 2014 völkerrechtswidrig von der Ukraine annektiert hatte. Der Film stieß jedoch bei Kritikern auf wenig Begeisterung und gehörte auf Bewertungsportalen zu einem der am schlechtesten bewerteten Titel.

In Keossajans Fernsehsendungen war der Krieg in der Ukraine ein Dauerthema. Regelmäßig wetterte er vor laufender Kamera gegen die Verbündeten der Ukraine und fantasierte beispielsweise darüber, wie man Europas Energieversorgung sabotieren oder wie Russland Alaska annektieren könnte.

Sanktionen nach Überfall auf die Ukraine

Keossajan wurde Berichten zufolge Ende Dezember 2024 in eine Moskauer Herzklinik eingeliefert, wo das Klinikpersonal den klinischen Tod des Putin-Unterstützers feststellte. Er hatte wohl seit Längerem mit Herzproblemen zu kämpfen. 2008 und 2010 soll er bereits Herzanfälle erlitten haben.

In den vergangenen Jahren löste Keossajan im Westen immer wieder Empörung aus. 2020 provozierte er mit einer Obama-Nachstellung, bei der er sich die Haut schwärzte – ein Vorgehen, das häufig als "Blackfacing" bezeichnet wird. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 belegten ihn die EU und Großbritannien mit Sanktionen. Zudem stießen seine Äußerungen nach Kriegsbeginn selbst bei alten Verbündeten Russlands auf scharfe Kritik: In Kasachstan und Armenien wurden seine Sendungen daraufhin nicht mehr ausgestrahlt.

Seine Ehefrau Margarita Simonjan, die derzeitige Direktorin des russischen Staatssenders RT, hatte erst vor einigen Tagen ihre eigene Krebserkrankung öffentlich bekannt gegeben. Sie ist eine der wichtigsten Figuren im Propaganda-Apparat des Kreml.