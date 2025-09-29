Newsblog zum Ukraine-Krieg Britischer Ex-Minister fordert Taurus für Angriffe auf die Krim
Polens Geheimdienst verhinderte wohl Sprengstoffanschläge in Deutschland. Russland eröffnet eine Drohnenschule für Jugendliche. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Donnerstag, 2. Oktober
Britischer Ex-Minister fordert Angriffe auf die Krim-Brücke
Der ehemalige britische Verteidigungsminister Ben Wallace hat gefordert, die Ukraine mit Langstreckenwaffen auszustatten. Ziel sei es, die russische Besatzung der Krim unmöglich zu machen. Wallace erklärte am Dienstag auf dem Warschauer Sicherheitsforum: "Wir müssen der Ukraine helfen, die Fähigkeiten für Langstreckenangriffe zu bekommen, um die Krim unbewohnbar zu machen", zitiert ihn der britische "Guardian".
Wallace forderte westliche Partner auf, die Ukraine mit Marschflugkörpern auszustatten: "Wir müssen der Krim das Leben auspressen. Putin muss erkennen, dass er etwas zu verlieren hat, wenn sie nicht mehr bewohnbar oder funktionsfähig ist." Außerdem müsse die Krim-Brücke zerstört werden, "denn sie ist ein Denkmal für Putins Ego". Dazu brauche es vor allem den deutschen Marschflugkörper Taurus.
Putins Besessenheit von der Ukraine sei schon lange erkennbar, so Wallace weiter: "Wenn man seine Reden von 2014 liest, vergleicht er die Krim mit einem heiligen Berg." Die Krim-Brücke wurde seit 2022 mehrfach von ukrainischen Angriffen getroffen. Bisher gelang es jedoch nur, ihre Transportkapazität zu verringern – nicht, die Verbindung nach Russland vollständig zu kappen.
Plötzlich muss Russland Treibstoff importieren
Die Ölindustrie ist das Herzstück der russischen Wirtschaft. Ukrainische Angriffe dezimierten zuletzt jedoch Kapazitäten. Selbst Treibstoff wird knapp. Nun sollen wohl Importe aushelfen.
Oberst Reisner zur Frontlage: "Fällt dieser Punkt, müssten sie sich weit zurückziehen"
Im Raum Donezk ist die Frontlage unübersichtlich. Hat die Ukraine hier russische Truppen eingekesselt? Bestätigen lässt sich das bisher nicht. Vielmehr seien die Kriegsparteien hier ineinander "verzahnt", erklärt Oberst Markus Reisner im Gespräch mit t-online.
Geheimdienst: Russland plante Bombenanschläge in Deutschland
Ein ukrainischer Kurier soll im Auftrag des russischen Militärgeheimdienstes GRU Sprengstoff nach Polen gebracht haben. Das berichtet die polnische Zeitung "Gazeta Wyborcza" unter Berufung auf Ermittlerkreise. Die polnische Staatsanwaltschaft und der Inlandsgeheimdienst ABW haben die Ermittlungen aufgenommen.
Russland eröffnet Drohnenschule in Krasnodar
In der südrussischen Stadt Krasnodar hat die erste Schule eröffnet, die Jugendliche darin ausbildet, Drohnen zu bauen und zu lenken. Das berichtete das exilrussische Nachrichtenportal "Meduza". Bürgermeister Jewgeni Naumow erklärte, die Schule "Dobro i Nebo" ("Güte und Himmel") werde vom Gouverneursamt finanziert und biete kostenlose Kurse in Drohnenbau, Steuerung und 3D-Druck an. Schülerinnen und Schüler im Alter von 14 bis 18 Jahren sollen dabei sowohl mit Simulatoren als auch mit echten Drohnen arbeiten.
Die Leitung betonte den zivilen Charakter des Projekts. "Drohnenkenntnisse sind im zivilen Leben wichtig", sagte Direktorin Anna Potynga. Zwar sei die Verteidigung des Vaterlandes bedeutend, doch hoffe man, dass die Jugendlichen ihre Fähigkeiten friedlich einsetzen könnten. Nach Angaben der Stadt werden die Kinder auch Drohnen sehen, die russische Kämpfer im Krieg gegen die Ukraine als "Trophäen" zurückgebracht hätten. Unter den Lehrkräften seien auch Personen mit Fronterfahrung – was der Darstellung der Schule als zivile Einrichtung zuwiderläuft.
Drohnen spielen auch beim Krieg in der Ukraine eine zentrale Rolle – sowohl beim russischen als auch beim ukrainischen Militär. Kritiker sehen in Programmen wie dem in Krasnodar eine Militarisierung der Jugend.
G7-Finanzminister wollen Abnehmer von russischem Öl verstärkt ins Visier nehmen
Die Finanzminister der G7-Staaten wollen die Abnehmer von russischem Öl verstärkt ins Visier nehmen. Nach einem virtuellen Treffen erklärten die sieben führenden westlichen Industrienationen Deutschland, Großbritannien, Kanada, Frankreich, Italien, Japan und die USA gemeinsam, dass es an der Zeit sei, "den Druck auf Russlands Ölexporte zu maximieren". Dies würde die Einnahmen beeinträchtigen, die Moskau für den Krieg benötige.
"Wir werden diejenigen ins Visier nehmen, die seit der Invasion in der Ukraine weiterhin vermehrt russisches Öl kaufen sowie diejenigen, die die Umgehung erleichtern", erklärten die Minister. Sie seien sich einig über die Bedeutung von Handelsmaßnahmen wie Zöllen, um die Einnahmen Russlands zu verringern. Die G7-Staaten erwägen den Angaben nach zudem Handelsmaßnahmen und andere Beschränkungen für Länder und Unternehmen, "die zur Finanzierung der Kriegsanstrengungen Russlands beitragen".
Die USA hatten im vergangenen Monat ihre Bereitschaft signalisiert, die Zölle für Käufer von russischem Öl auszuweiten – wenn die Europäische Union (EU) ähnliche Schritte unternimmt. Bei Gesprächen zwischen US- und EU-Vertretern habe US-Präsident Donald Trump die Möglichkeit von Zöllen zwischen 50 und 100 Prozent für Ölabnehmer wie China und Indien angesprochen, hatte ein US-Regierungsvertreter gesagt.
Macron warnt vor "russischer Geheimarmee"
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat eindringlich vor der wachsenden Bedrohung Europas durch Russland gewarnt. "Neben dem Terrorismus ist Russland die größte strukturelle Bedrohung für die Europäer", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Das Land gefährde die kollektive Sicherheit durch Eingriffe in Wahlkämpfe, Cyberattacken, die Ermordung von Oppositionellen und durch Migrationsströme, die als Druckmittel eingesetzt würden. Russland teste überdies die Luftabwehr europäischer Staaten und habe seine Nukleardoktrin geändert.
Es wird nach seinen Worten auch unterschätzt, wie sehr die Russen die öffentliche Meinung durch die Verbreitung von Unwahrheiten beeinflussen, "bis hin zu den Geschichten über eine Bettwanzenplage in Frankreich". Er warnte: "Unsere offenen Gesellschaften sind anfällig für Informationskriege. Wir sind naiv, wenn wir verkennen, dass sich die russische Geheimarmee in unseren Demokratien ausbreitet. Sie besteht aus diesen kleinen, gesichtslosen Kriegern, die man digitale Bots nennt." Diese manipulierten die Demokratie in Frankreich, Deutschland und Europa.
Macron gestand ein: "Wir haben die Bedrohung unterschätzt. Man wechselt nicht mehr über Nacht vom Friedenszustand in den Kriegszustand. Wir befinden uns dauerhaft in einer Konfrontation." Auf die Frage, ob er den Abschuss eines russischen Kampfflugzeugs befürworte, wenn es ohne Genehmigung in den europäischen Luftraum eindringt, sagte Macron: "Gemäß der Doktrin der strategischen Ambiguität kann ich Ihnen sagen, dass nichts ausgeschlossen ist." Man müsse Kremlchef Wladimir Putin in Unsicherheit wiegen.
