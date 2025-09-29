Newsblog zum Ukraine-Krieg Britischer Ex-Minister fordert Taurus für Angriffe auf die Krim

Ben Wallace (Archivbild): Der frühere britische Verteidigungsminister fordert, dass die Unterstützer der Ukraine das Land mit Langstreckenwaffen ausstatten. (Quelle: Zuma Wire/imago-images-bilder)

News folgen Artikel teilen

Polens Geheimdienst verhinderte wohl Sprengstoffanschläge in Deutschland. Russland eröffnet eine Drohnenschule für Jugendliche. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Donnerstag, 2. Oktober

Loading...

Britischer Ex-Minister fordert Angriffe auf die Krim-Brücke

Der ehemalige britische Verteidigungsminister Ben Wallace hat gefordert, die Ukraine mit Langstreckenwaffen auszustatten. Ziel sei es, die russische Besatzung der Krim unmöglich zu machen. Wallace erklärte am Dienstag auf dem Warschauer Sicherheitsforum: "Wir müssen der Ukraine helfen, die Fähigkeiten für Langstreckenangriffe zu bekommen, um die Krim unbewohnbar zu machen", zitiert ihn der britische "Guardian".

Wallace forderte westliche Partner auf, die Ukraine mit Marschflugkörpern auszustatten: "Wir müssen der Krim das Leben auspressen. Putin muss erkennen, dass er etwas zu verlieren hat, wenn sie nicht mehr bewohnbar oder funktionsfähig ist." Außerdem müsse die Krim-Brücke zerstört werden, "denn sie ist ein Denkmal für Putins Ego". Dazu brauche es vor allem den deutschen Marschflugkörper Taurus.

Putins Besessenheit von der Ukraine sei schon lange erkennbar, so Wallace weiter: "Wenn man seine Reden von 2014 liest, vergleicht er die Krim mit einem heiligen Berg." Die Krim-Brücke wurde seit 2022 mehrfach von ukrainischen Angriffen getroffen. Bisher gelang es jedoch nur, ihre Transportkapazität zu verringern – nicht, die Verbindung nach Russland vollständig zu kappen.

Plötzlich muss Russland Treibstoff importieren

Die Ölindustrie ist das Herzstück der russischen Wirtschaft. Ukrainische Angriffe dezimierten zuletzt jedoch Kapazitäten. Selbst Treibstoff wird knapp. Nun sollen wohl Importe aushelfen.

Oberst Reisner zur Frontlage: "Fällt dieser Punkt, müssten sie sich weit zurückziehen"

Im Raum Donezk ist die Frontlage unübersichtlich. Hat die Ukraine hier russische Truppen eingekesselt? Bestätigen lässt sich das bisher nicht. Vielmehr seien die Kriegsparteien hier ineinander "verzahnt", erklärt Oberst Markus Reisner im Gespräch mit t-online.

Geheimdienst: Russland plante Bombenanschläge in Deutschland

Ein ukrainischer Kurier soll im Auftrag des russischen Militärgeheimdienstes GRU Sprengstoff nach Polen gebracht haben. Das berichtet die polnische Zeitung "Gazeta Wyborcza" unter Berufung auf Ermittlerkreise. Die polnische Staatsanwaltschaft und der Inlandsgeheimdienst ABW haben die Ermittlungen aufgenommen.

Russland eröffnet Drohnenschule in Krasnodar