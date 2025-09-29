Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine: Wie China russische Raketenangriffe ermöglicht

Russischer Raketenangriff auf die Ukraine: China arbeitet wohl eng mit Russland zusammen – und macht so Angriffe möglich. (Quelle: IMAGO/Volodymyr Tarasov)

Russland greift die Ukraine mit Kampfjets an. China kollaboriert wohl mit den Raketentruppen des Kreml. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Samstag, 4. Oktober

Geheimdienst: China und Russland arbeiten für Angriffe zusammen

China soll Russland im Krieg gegen die Ukraine mit Satellitenaufklärung unterstützen. Das behauptet der ukrainische Auslandsgeheimdienst in einem Bericht, über den das staatliche Nachrichtenportal "Ukrinform" am Freitag berichtete. Demnach würden die Daten genutzt, um Raketenangriffe auf ukrainischem Territorium zu koordinieren – auch auf Objekte ausländischer Investoren.

"Es gibt Fakten, die auf eine intensive Zusammenarbeit zwischen Russland und China bei der Satellitenaufklärung des ukrainischen Territoriums hinweisen", sagte Oleh Alexandrow, ein Mitarbeiter des Geheimdienstes, laut "Ukrinform". Ziel sei demnach, strategisch wichtige Objekte zu identifizieren und für Angriffe zu markieren. Konkrete Belege oder weitere Details legte der Geheimdienst bislang nicht vor.

Viele Verletzte bei russischem Angriff auf Zug

Russland hat in der ukrainischen Region Sumy einen Zug mit Zivilisten an Bord attackiert. Wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der Plattform X mitteilte, schlug eine Drohne in einen der Wagen des Zuges ein, als dieser im Bahnhof von Schostka stand. Es gebe mindestens 30 Verletzte, teilte Selenskyj mit. Über eventuelle Todesopfer sei noch nichts bekannt.

Drohnen greifen große russische Ölraffinerie an

Die Ukraine hat mit Drohnen die Ölraffinerie Kirischi angegriffen, die etwa 100 Kilometer von Sankt Petersburg entfernt liegt. Videos von Augenzeugen zeigen, wie mehrere Drohnen über ein Wohngebiet fliegen und anschließend in die moderne Ölverarbeitungsanlage einschlagen. Auf den Videos sind mindestens drei Explosionen sowie anschließend ein Feuer zu sehen.

Die Raffinerie in Kirischi gehört zu den größten des Landes und verarbeitet rund 6,6 Prozent des russischen Rohöls. Sie liegt circa 800 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt und war bereits mehrfach Ziel von Angriffen – zuletzt im März und September dieses Jahres sowie im März 2024. Für diese Vorfälle hatte die ukrainische Armee die Verantwortung übernommen. Zum aktuellen Vorfall äußerte sich Kiew bislang nicht.

Ukraine sucht neue Möglichkeiten zur Drohnenabwehr

Nacht für Nacht schickt Russland Hunderte Drohnen in die Ukraine. Die Kosten für deren Abwehr steigen – und die Ukraine sucht nach Alternativen.

