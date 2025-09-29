t-online - Nachrichten für Deutschland
Ukraine-Krieg | Geheimdienst: So unterstützt China Russland bei Angriffen

Newsblog zum Ukraine-Krieg
Ukraine: Wie China russische Raketenangriffe ermöglicht

  • Jakob Hartung: Redakteur für Politik und Wirtschaft
Von J. Zielezinski, N. Breuer, K. Hitscher, J. Hartung, C. Cöln, T. Schibilla, S. Cleven
Aktualisiert am 04.10.2025 - 14:07 UhrLesedauer: 26 Min.
Russischer Raketenangriff auf die Ukraine: China arbeitet wohl eng mit Russland zusammen – und macht so Angriffe möglich.Vergrößern des Bildes
Russischer Raketenangriff auf die Ukraine: China arbeitet wohl eng mit Russland zusammen – und macht so Angriffe möglich. (Quelle: IMAGO/Volodymyr Tarasov)
Russland greift die Ukraine mit Kampfjets an. China kollaboriert wohl mit den Raketentruppen des Kreml. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Inhaltsverzeichnis

Samstag, 4. Oktober

Geheimdienst: China und Russland arbeiten für Angriffe zusammen

China soll Russland im Krieg gegen die Ukraine mit Satellitenaufklärung unterstützen. Das behauptet der ukrainische Auslandsgeheimdienst in einem Bericht, über den das staatliche Nachrichtenportal "Ukrinform" am Freitag berichtete. Demnach würden die Daten genutzt, um Raketenangriffe auf ukrainischem Territorium zu koordinieren – auch auf Objekte ausländischer Investoren.

"Es gibt Fakten, die auf eine intensive Zusammenarbeit zwischen Russland und China bei der Satellitenaufklärung des ukrainischen Territoriums hinweisen", sagte Oleh Alexandrow, ein Mitarbeiter des Geheimdienstes, laut "Ukrinform". Ziel sei demnach, strategisch wichtige Objekte zu identifizieren und für Angriffe zu markieren. Konkrete Belege oder weitere Details legte der Geheimdienst bislang nicht vor.

Viele Verletzte bei russischem Angriff auf Zug

Russland hat in der ukrainischen Region Sumy einen Zug mit Zivilisten an Bord attackiert. Wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der Plattform X mitteilte, schlug eine Drohne in einen der Wagen des Zuges ein, als dieser im Bahnhof von Schostka stand. Es gebe mindestens 30 Verletzte, teilte Selenskyj mit. Über eventuelle Todesopfer sei noch nichts bekannt.

Video | Russland attackiert Zug mit Zivilisten
Quelle: t-online

Drohnen greifen große russische Ölraffinerie an

Die Ukraine hat mit Drohnen die Ölraffinerie Kirischi angegriffen, die etwa 100 Kilometer von Sankt Petersburg entfernt liegt. Videos von Augenzeugen zeigen, wie mehrere Drohnen über ein Wohngebiet fliegen und anschließend in die moderne Ölverarbeitungsanlage einschlagen. Auf den Videos sind mindestens drei Explosionen sowie anschließend ein Feuer zu sehen.

Die Raffinerie in Kirischi gehört zu den größten des Landes und verarbeitet rund 6,6 Prozent des russischen Rohöls. Sie liegt circa 800 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt und war bereits mehrfach Ziel von Angriffen – zuletzt im März und September dieses Jahres sowie im März 2024. Für diese Vorfälle hatte die ukrainische Armee die Verantwortung übernommen. Zum aktuellen Vorfall äußerte sich Kiew bislang nicht.

Ukraine sucht neue Möglichkeiten zur Drohnenabwehr

Nacht für Nacht schickt Russland Hunderte Drohnen in die Ukraine. Die Kosten für deren Abwehr steigen – und die Ukraine sucht nach Alternativen.

Russischer Angriff tötet 13.000 Schweine

Ein russischer Drohnenangriff auf eine Schweinefarm im Gebiet Charkiw hat am 3. Oktober rund 13.000 Schweine getötet, wie der ukrainische Zivilschutzdienst mitteilte. Während des Angriffs brach auf dem landwirtschaftlichen Betrieb in der Gemeinde Nowowodolaska ein Großbrand aus. Das Feuer, das sich über eine Fläche von 13.600 Quadratmetern ausbreitete, erfasste acht Stallungen.

Veröffentlichte Fotos des ukrainischen Zivilschutzdienstes zeigen die Kadaver der dicht aneinander gedrängten Schweine, von denen einige durch die Flammen sichtbar verbrannt oder verstümmelt wurden. Auch ein Mitarbeiter des Betriebs wurde bei dem Angriff verletzt, Angaben zu seinem Zustand oder seiner Identität wurden nicht gemacht.

Der Gouverneur des Gebiets Charkiw, Oleh Synehubow, bezeichnete die Beseitigung der Tierkadaver als einen "komplizierten Prozess". Nach offiziellen Angaben waren 32 Einsatzkräfte an den Rettungs- und Aufräumarbeiten beteiligt.

Tote Schweine liegen in einem der zerstörten Ställe.Vergrößern des Bildes
Tote Schweine liegen in einem der zerstörten Ställe. (Quelle: Staatlicher Notfalldienst der Ukraine )

Russland greift Region Saporischschja an

Das russische Militär hat die Ukraine in der Nacht erneut mit Drohnenschwärmen überzogen. Die Flugabwehr berichtete auf dem Kurznachrichtendienst Telegram von Einflügen von Kampfdrohnen bei Dnipro und Charkiw. Das Ziel der unbemannten Flugkörper sei zunächst nicht erkennbar, hieß es.

Neben den Kampfdrohnen waren auch russische Kampfflugzeuge im Einsatz, wie die Agentur Ukrinform berichtete. Die Großstadt Saporischschja und deren Umgebung seien am späten Abend mit gelenkten Flugzeugbomben angegriffen worden. Es habe mehrere Explosionen gegeben. Über eventuelle Opfer oder Schäden lagen zunächst keine Angaben vor.

Möglicherweise hatte die Ukraine am Abend auch Drohnen in Richtung Russland gestartet. Die Flughäfen von Kaluga, Wolgograd und Saratow stellten ohne nähere Angabe von Gründen vorübergehend den Flugbetrieb ein, üblicherweise ein Hinweis auf mögliche Drohneneinflüge. Die ukrainischen Streitkräfte äußerten sich dazu nicht.

Freitag, 3. Oktober

IAEA spricht über Reparaturen an Akw

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) diskutiert mit den Kriegsparteien Moskau und Kiew "detaillierte Vorschläge" zur Wiederherstellung der Stromversorgung für das Kernkraftwerk Saporischschja. Russland und die Ukraine seien bereit, die nötigen Reparaturen auf ihrer Seite der Front auszuführen, dafür müssten sich aber die Kämpfe beruhigen, teilte die IAEA mit. Generaldirektor Rafael Grossi sei in Kontakt mit beiden Seiten, um das zu erreichen.

Russland bildet Soldaten im Reiten aus

Die russische Armee bildet jetzt auch Soldaten im Reiten aus. Ein Kommandeur bestätigte, dass seine Soldaten hoch zu Ross unterwegs sind. Pferde an der Front sollen einige Vorteile haben, sagte er einer russischen Zeitung "Kommersant".

Verwendete Quellen
  • Eigene Recherche
  • Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters
Themen
ChinaKiewMilitärRusslandSaporischschjaSumyUkraineWolodymyr Selenskyj
