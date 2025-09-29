Newsblog zum Ukraine-Krieg Großbrand in wichtiger russischer Ölraffinerie

Feuer in der Ölraffinerie Jaroslawl: Eine der wichtigsten russischen Ölverarbeitungsanlagen brennt. (Quelle: Screenshot / Telegram)

Estlands Regierungschef sieht russische Ablenkungsmanöver. In einer wichtigen russischen Ölraffinerie ist ein Großbrand ausgebrochen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mittwoch, 1. Oktober

Großbrand in einer wichtigen russischen Ölraffinerie

In einer der größten russischen Ölraffinerien in der Stadt Jaroslawl ist ein Großbrand ausgebrochen. Augenzeugen filmten Videos der Verarbeitungsanlage, die etwa 280 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Moskau liegt. Die Aufnahmen, veröffentlicht über den Telegram-Messenger, zeigen lodernde Flammen und eine weithin sichtbare Rauchwolke.

Zur Ursache des Brandes liegen noch keine belastbaren Informationen vor. Berichte einzelner Augenzeugen, laut denen eine Drohne in die Raffinerie einschlug, lassen sich derzeit nicht unabhängig bestätigen. Die Ölraffinerie Jaroslawl gehört dem Konzern Slawneft und ist eine der zehn größten Ölverarbeitungsanlagen des Landes.

Estlands Regierungschef sieht russische Ablenkungsmanöver

Estlands Regierungschef Kristen Michal hat das Eindringen russischer Drohnen und Militärflugzeuge in den Luftraum von Nato-Staaten als Ablenkungsmanöver bezeichnet. Der russische Präsident Wladimir Putin wolle, dass die EU-Staaten sich mit sich selbst beschäftigten und nicht mit der weiteren Unterstützung der Ukraine, sagte Michal am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP in Kopenhagen. "Putin will, dass wir über uns selbst sprechen, nicht über die Ukraine, nicht über die Hilfe für die Ukraine."

Mit Blick auf das informelle Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs in der dänischen Hauptstadt am Mittwoch sagte Michal, er hoffe auf eine starke Botschaft der "Einheit und Entschlossenheit, die Ukraine zu unterstützen". Die EU-Staaten dürften sich "niemals von dem Hauptthema ablenken lassen, dem Problem mit Russland".

Vor dem Hintergrund russischer Luftraumverletzungen und von Drohnenvorfällen kommen in Kopenhagen am Mittwoch die Staats- und Regierungschefs der EU zu einem informellen Treffen zusammen, um über die Verteidigungsfähigkeit Europas und die Ukraine-Hilfe zu diskutieren. Dabei steht zum einen die Debatte um die Verwendung der in Europa eingefrorenen russischen Vermögen im Mittelpunkt. Zum anderen soll beraten werden, wie Lücken in der Verteidigung geschlossen werden können, insbesondere im Osten der EU.

IAEA: Stromversorgung in AKW Saporischschja rasch reparieren

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) bemüht sich um eine rasche Wiederherstellung der externen Stromversorgung des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja. Die IAEA stehe dazu mit beiden Konfliktparteien in Kontakt, teilte IAEA-Chef Rafael Grossi am Dienstag mit. Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Lage in dem von Russland besetzten Kraftwerk als kritisch bezeichnet. Russischer Beschuss verhindere die Reparatur der Stromleitungen. Diese sind zur Kühlung der Reaktoren und zur Abwendung einer Kernschmelze notwendig.

Dienstag, 30. September