Die Lage an Europas größtem Atomkraftwerk spitzt sich zu. Ein ukrainischer Drohnenangriff hat einen Stromausfall ausgelöst. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Mittwoch, 1. Oktober
Atombehörde: Noch Diesel für zehn Tage am AKW Saporischschja
Die Internationale Atombehörde IAEA ist besorgt wegen des langen Stromausfalls am russisch besetzten Kernkraftwerk Saporischschja in der Ukraine. "Europas größtes Atomkraftwerk hat jetzt seit mehr als einer Woche keinen Strom von außen, was mit Abstand der längste Fall in mehr als dreieinhalb Jahren Krieg ist", erklärte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi in Wien. Er sei mit Russland wie der Ukraine in Kontakt, um die Stromversorgung wiederherzustellen.
Obwohl die sechs Reaktoren des AKW abgeschaltet sind, brauchen sie weiter Strom, um die Kühlung in Gang zu halten. Derzeit werde die Kühlung durch acht Dieselgeneratoren sichergestellt, sagte Grossi. "Es gibt keine unmittelbare Gefahr, solange sie arbeiten, aber es ist eindeutig kein Dauerzustand mit Blick auf die nukleare Sicherheit", erklärte er. Der Dieselvorrat reiche nach Angaben der von Moskau eingesetzten Werksleitung noch für etwa zehn Tage.
Grossis Angaben zufolge war die letzte Hochspannungsleitung zur Versorgung von Saporischschja am 23. September außer Betrieb gegangen. Die Leitung verband das AKW mit dem von Kiew kontrollierten Teil des ukrainischen Stromnetzes. Wegen Kämpfen in der Nähe des Kraftwerks erklärten sich Russland wie die Ukraine außerstande, die Leitungen zu reparieren. Das ukrainische Energieministerium in Kiew rief die internationalen Partner des Landes auf, Druck auf Russland auszuüben, um die Anlage wieder unter ukrainische Kontrolle zu bringen. Greenpeace warf Moskau vor, die Leitung sabotiert zu haben, um Saporischschja an das russische Netz anzuschließen und die Reaktoren wieder hochzufahren.
Russland muss im Ausland Benzin zukaufen
Chinesisches Unternehmen kopiert ukrainische Drohnenabwehr
China hat ein Patent für ein faltbares Anti-Drohnen-Schutzsystem für Panzer angemeldet, das dem ukrainischen "Hood"-System stark ähnelt. Nach Angaben des Militärportals "Defense Express" vom 30. September 2025 wurde das Patent vom chinesischen Unternehmen Dragon Shield Intelligence Equipment registriert und soll unter dem Namen "Dragon Shield" vermarktet werden.
Nach ukrainischem Angriff: Stromausfall in russischer Region
In der an die Ukraine grenzenden russischen Region Rostow ist es nach einem ukrainischen Drohnenangriff zu Stromausfällen gekommen. Auf Telegram erklärte der Gouverneur der Region, dass in mehreren Ortschaften die Stromversorgung ausgefallen sei. Inzwischen sei diese aber über ein Notstromsystem wiederhergestellt worden. Darüber hinaus soll es zu einem Brand in einem Industriegelände gekommen sein, bei dem aber laut Aussage des Gouverneurs niemand verletzt worden sein soll.
Putins Propagandisten zweifeln am Sieg
Nach mehr als dreieinhalb Jahren, in denen Russland durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine nur knapp 20 Prozent des ukrainischen Staatsgebietes einnehmen konnte, mehrt sich auch unter kremltreuen Propagandisten die Kritik.
Großbrand in einer wichtigen russischen Ölraffinerie
In einer der größten russischen Ölraffinerien in der Stadt Jaroslawl ist ein Großbrand ausgebrochen. Augenzeugen filmten Videos der Verarbeitungsanlage, die etwa 280 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Moskau liegt. Die Aufnahmen, veröffentlicht über den Telegram-Messenger, zeigen lodernde Flammen und eine weithin sichtbare Rauchwolke.
Zur Ursache des Brandes liegen noch keine belastbaren Informationen vor. Berichte einzelner Augenzeugen, laut denen eine Drohne in die Raffinerie einschlug, lassen sich derzeit nicht unabhängig bestätigen. Die Ölraffinerie Jaroslawl gehört dem Konzern Slawneft und ist eine der zehn größten Ölverarbeitungsanlagen des Landes.
Estlands Regierungschef sieht russische Ablenkungsmanöver
Estlands Regierungschef Kristen Michal hat das Eindringen russischer Drohnen und Militärflugzeuge in den Luftraum von Nato-Staaten als Ablenkungsmanöver bezeichnet. Der russische Präsident Wladimir Putin wolle, dass die EU-Staaten sich mit sich selbst beschäftigten und nicht mit der weiteren Unterstützung der Ukraine, sagte Michal am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP in Kopenhagen. "Putin will, dass wir über uns selbst sprechen, nicht über die Ukraine, nicht über die Hilfe für die Ukraine."
Mit Blick auf das informelle Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs in der dänischen Hauptstadt am Mittwoch sagte Michal, er hoffe auf eine starke Botschaft der "Einheit und Entschlossenheit, die Ukraine zu unterstützen". Die EU-Staaten dürften sich "niemals von dem Hauptthema ablenken lassen, dem Problem mit Russland".
Vor dem Hintergrund russischer Luftraumverletzungen und von Drohnenvorfällen kommen in Kopenhagen am Mittwoch die Staats- und Regierungschefs der EU zu einem informellen Treffen zusammen, um über die Verteidigungsfähigkeit Europas und die Ukraine-Hilfe zu diskutieren. Dabei steht zum einen die Debatte um die Verwendung der in Europa eingefrorenen russischen Vermögen im Mittelpunkt. Zum anderen soll beraten werden, wie Lücken in der Verteidigung geschlossen werden können, insbesondere im Osten der EU.
IAEA bemüht um Stromversorgung des AKW Saporischschja
Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) bemüht sich um eine rasche Wiederherstellung der externen Stromversorgung des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja. Die IAEA stehe dazu mit beiden Konfliktparteien in Kontakt, teilte IAEA-Chef Rafael Grossi am Dienstag mit. Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Lage in dem von Russland besetzten Kraftwerk als kritisch bezeichnet. Russischer Beschuss verhindere die Reparatur der Stromleitungen. Diese sind zur Kühlung der Reaktoren und zur Abwendung einer Kernschmelze notwendig.
Dienstag, 30. September
Selenskyj beklagt kritische Lage im AKW Saporischschja
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor der Gefahr einer nuklearen Katastrophe im von russischen Truppen besetzten Atomkraftwerk Saporischschja im Süden der Ukraine gewarnt. Die Lage sei kritisch, weil die Anlage seit einer Woche nicht mehr am Stromnetz hänge, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. "Dieselmotoren gewährleisten die Stromversorgung", sagte er. Über einen so langen Zeitraum sei das bislang noch nie getestet worden. Zudem gebe es Informationen darüber, dass einer der Generatoren ausgefallen sei.
