Newsblog zum Ukraine-Krieg Kampfjet erhält Abzeichen für Drohnenabschuss

Ein Kampfjet der niederländischen Luftwaffe vom Typ Lockheed Martin F-35A Lightning II: Mitte September gelang der Abschuss russischer Drohnen mit diesem Flugzeugtyp. (Quelle: IMAGO/Björn Trotzki/imago)

Ein niederländischer Kampfjet wird für den Abschuss russischer Drohnen ausgezeichnet. Russland attackiert ukrainische Energieinfrastruktur. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 3. Oktober

Kampfjet erhält Auszeichnung für Drohnenabschuss

Als Mitte September zahlreiche russische Flugobjekte in Polens Luftraum eindrangen, gelang einem niederländischen F-35-Kampfjet der Abschuss einer russischen Drohne. Jetzt erhielt er ein Abzeichen für diesen Verdienst. Denn: Es handelte sich um die erste bestätigte Kampferfahrung des niederländischen Kampfflugzeugs.

Genauer erhielt der Kampfjet ein weißes Drohnensymbol unterhalb des Cockpits. Der niederländische Verteidigungsminister Ruben Brekelmans schrieb zu einem Besuch des Militärpersonals in Polen: "Zum ersten Mal schalteten sie russische Drohnen über Nato-Gebiet aus." Den Einsatz der Soldaten würdigte er als herausragend. "Nicht nur in dieser Nacht, sondern auch jetzt sind unsere Leute rund um die Uhr in Bereitschaft, um den Nato-Luftraum zu verteidigen."

In Summe bleibt die Bilanz ernüchternd: Von bis zu 19 aufgespürten russischen Drohnen über Polen sollen die niederländischen F-35-Abfangjäger bis zu vier Flugobjekte mit Amraam-Raketen abgefangen haben. Die Kosten pro Geschoss: rund 1,5 Millionen Dollar.

Russland greift ukrainische Energieinfrastruktur an

Das russische Militär hat ukrainische Energieanlagen in mehreren Gebieten mit Drohnen und Raketen angegriffen. Die Hauptschläge seien dabei im zentralukrainischen Gebiet Poltawa und im ostukrainischen Gebiet Charkiw durchgeführt worden, teilte die ukrainische Luftwaffe bei Telegram mit. Schäden habe es auch in den Gebieten Sumy, Dnipropetrowsk, Odessa und im Kiewer Umland gegeben. Insgesamt seien dabei fast 400 Drohnen und 35 Raketen unterschiedlichen Typs eingesetzt worden. 18 Raketen und 78 Kampfdrohnen sind den Angaben zufolge an 15 Orten eingeschlagen. Zudem seien Trümmer an weiteren sechs Stellen abgestürzt.

Nach Auskunft des Energieministeriums in Kiew sind dabei auch Anlagen der Gastransportinfrastruktur attackiert worden. Im Gebiet Poltawa hat es dabei nach Behördenangaben weder Tote noch Verletzte gegeben. Mehrere Schulen in Poltawa gingen dennoch zum Fernunterricht über. In der Region Charkiw wurden insgesamt drei Menschen verletzt. In der Gemeinde Nowa Wodolaha südwestlich der Gebietshauptstadt verendeten nach Angaben des Zivilschutzdienstes 13.000 Schweine in einer Mastanlage infolge eines Brandes, der durch Drohnenangriffe ausgelöst worden war.

Ex-Nato-Generalsekretär: "Russland wird nicht verschwinden"