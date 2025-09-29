Newsblog zum Ukraine-Krieg Kampfjet erhält Abzeichen für Drohnenabschuss
Ein niederländischer Kampfjet wird für den Abschuss russischer Drohnen ausgezeichnet. Russland attackiert ukrainische Energieinfrastruktur. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Freitag, 3. Oktober
Kampfjet erhält Auszeichnung für Drohnenabschuss
Als Mitte September zahlreiche russische Flugobjekte in Polens Luftraum eindrangen, gelang einem niederländischen F-35-Kampfjet der Abschuss einer russischen Drohne. Jetzt erhielt er ein Abzeichen für diesen Verdienst. Denn: Es handelte sich um die erste bestätigte Kampferfahrung des niederländischen Kampfflugzeugs.
Genauer erhielt der Kampfjet ein weißes Drohnensymbol unterhalb des Cockpits. Der niederländische Verteidigungsminister Ruben Brekelmans schrieb zu einem Besuch des Militärpersonals in Polen: "Zum ersten Mal schalteten sie russische Drohnen über Nato-Gebiet aus." Den Einsatz der Soldaten würdigte er als herausragend. "Nicht nur in dieser Nacht, sondern auch jetzt sind unsere Leute rund um die Uhr in Bereitschaft, um den Nato-Luftraum zu verteidigen."
In Summe bleibt die Bilanz ernüchternd: Von bis zu 19 aufgespürten russischen Drohnen über Polen sollen die niederländischen F-35-Abfangjäger bis zu vier Flugobjekte mit Amraam-Raketen abgefangen haben. Die Kosten pro Geschoss: rund 1,5 Millionen Dollar.
Russland greift ukrainische Energieinfrastruktur an
Das russische Militär hat ukrainische Energieanlagen in mehreren Gebieten mit Drohnen und Raketen angegriffen. Die Hauptschläge seien dabei im zentralukrainischen Gebiet Poltawa und im ostukrainischen Gebiet Charkiw durchgeführt worden, teilte die ukrainische Luftwaffe bei Telegram mit. Schäden habe es auch in den Gebieten Sumy, Dnipropetrowsk, Odessa und im Kiewer Umland gegeben. Insgesamt seien dabei fast 400 Drohnen und 35 Raketen unterschiedlichen Typs eingesetzt worden. 18 Raketen und 78 Kampfdrohnen sind den Angaben zufolge an 15 Orten eingeschlagen. Zudem seien Trümmer an weiteren sechs Stellen abgestürzt.
Nach Auskunft des Energieministeriums in Kiew sind dabei auch Anlagen der Gastransportinfrastruktur attackiert worden. Im Gebiet Poltawa hat es dabei nach Behördenangaben weder Tote noch Verletzte gegeben. Mehrere Schulen in Poltawa gingen dennoch zum Fernunterricht über. In der Region Charkiw wurden insgesamt drei Menschen verletzt. In der Gemeinde Nowa Wodolaha südwestlich der Gebietshauptstadt verendeten nach Angaben des Zivilschutzdienstes 13.000 Schweine in einer Mastanlage infolge eines Brandes, der durch Drohnenangriffe ausgelöst worden war.
Ex-Nato-Generalsekretär: "Russland wird nicht verschwinden"
Der ehemalige Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagt, man müsse irgendwann zu einem Dialog mit Russland zurückfinden. "Seit der russischen Vollinvasion der Ukraine fehlt die Grundlage für einen sinnvollen Dialog. Aber natürlich müssen wir irgendwann wieder dazu zurückfinden, Russland wird schließlich nicht verschwinden. Es wird unser Nachbar bleiben", sagte er im Gespräch mit "Stern".
Der Norweger stand der Nato zwischen 2014 und 2024 als Generalsekretär vor. Er sagt, er habe sich immer für den Dialog mit Russland starkgemacht. Das gelte auch jetzt: "Auf Grundlage militärischer Stärke und glaubwürdiger Abschreckung kann das gelingen. Die Ukraine muss mit Russland sprechen, um diesen Krieg mit einem Abkommen zu beenden."
Ukraine: 6.900 Drohnenangriffe im September
Russland hat nach ukrainischen Angaben im September fast 6.900 Drohnen auf die Ukraine abgefeuert, berichtete Oberbefehlshaber Oleksandr Syrskyj am 2. Oktober. Fast die Hälfte seien Drohnen des Typs Shahed gewesen, schrieb Syrskyi auf Telegram. Shahed-Drohnen, die ursprünglich im Iran entwickelt und in Russland unter dem Namen Geran-2 in Serie produziert wurden, sind zu einer zentralen Waffe bei den Angriffen Moskaus auf die Ukraine geworden. Sie werden häufig eingesetzt, um Städte, darunter Wohngebäude und andere zivile Infrastruktur, anzugreifen. Die Zahlen können nicht unabhängig überprüft werden.
Ukraine stellt Stromnetz wieder her
Die Ukraine stellt nach russischen Angriffen die Stromversorgung im Norden des Landes schrittweise wieder her. Dies teilt Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko auf Telegram mit. In zwei Gebieten der Grenzregion Sumy sei die Versorgung nach nächtlichen Angriffen vollständig wiederhergestellt. In der benachbarten Region Tschernihiw gingen die Reparaturarbeiten voran. Dort waren nach russischen Angriffen am Mittwoch mehr als 300.000 Verbraucher ohne Strom.
Spahn fordert sofortige Drohnenabwehr
Unionsfraktionschef Jens Spahn fordert angesichts der Gefahr feindlicher Drohnen in Europa den sofortigen Aufbau einer funktionierenden Drohnenabwehr. "Statt mit Kampfjets auf Drohnen zu schießen, benötigen wir ein verzahntes und agiles technologisches Ökosystem, mit dem wir sofort reaktionsfähig sind. Wir müssen schnellstmöglich eine funktionierende Drohnenabwehr aufbauen", sagte der CDU-Politiker der Mediengruppe Bayern. Dies müsse jetzt und nicht erst in fünf Jahren geschehen.
Iskander-Raketen überlisten Patriot-Abwehr
Immer häufiger kommen russische Iskander-Raketen durch die ukrainische Luftabwehr. Ein Experte sieht Russland bei der Entwicklung vorne. Russland hat offenbar seine Raketen modernisiert.
Donnerstag, 2. Oktober
Drohnenalarm in Sotschi
Kurz nach einem Auftritt von Russlands Präsident Wladimir Putin in Sotschi am Schwarzen Meer ist für die Region Alarm wegen ukrainischer Drohnen ausgerufen worden. Die Flughäfen von Sotschi und Gelendschik mussten den Betrieb einstellen, wie die Luftfahrtbehörde Rosawiazija auf Telegram mitteilte. Handybesitzer erhielten eine Warn-SMS, dass im Gebiet Krasnodar Drohnenalarm herrsche. "Verlassen Sie die Straßen, halten Sie sich in Gebäuden von Fenstern fern!", hieß es.
Wo sich der Kremlchef befand, war nicht bekannt. Für den russischen Präsidenten gibt es in Sotschi eine stark gesicherte Residenz, von der aus Putin oft arbeitet. Dem Flugzeugtracker Flightradar 24 zufolge kreisten mehrere russische Flugzeuge, die in Sotschi landen sollten, über dem Nordkaukasus.
Putin äußert sich zu möglichem Angriff gegen die Nato
Russland wird nach Aussagen von Präsident Wladimir Putin schnell handeln, sollte es von Europa provoziert werden. Es gebe derzeit jedoch eine hysterische Militarisierung des Kontinents. Russland habe derweil keine Absicht, das von den USA angeführte Bündnis Nato anzugreifen, sagte er.
