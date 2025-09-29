Newsblog zum Ukraine-Krieg Macron warnt vor "russischer Geheimarmee"
Die Lage an Europas größtem Atomkraftwerk spitzt sich zu. Ein ukrainischer Drohnenangriff hat einen Stromausfall ausgelöst. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Macron warnt vor "russischer Geheimarmee"
- Sarkophag über Tschernobyl nach Angriff ohne Strom
- Atombehörde: Noch Diesel für zehn Tage am AKW Saporischschja
- Nach ukrainischem Angriff: Stromausfall in russischer Region
- Großbrand in einer wichtigen russischen Ölraffinerie
- Estlands Regierungschef sieht russische Ablenkungsmanöver
Donnerstag, 2. Oktober
Macron warnt vor "russischer Geheimarmee"
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat eindringlich vor der wachsenden Bedrohung Europas durch Russland gewarnt. "Neben dem Terrorismus ist Russland die größte strukturelle Bedrohung für die Europäer", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Das Land gefährde die kollektive Sicherheit durch Eingriffe in Wahlkämpfe, Cyberattacken, die Ermordung von Oppositionellen und durch Migrationsströme, die als Druckmittel eingesetzt würden. Russland teste überdies die Luftabwehr europäischer Staaten und habe seine Nukleardoktrin geändert.
Es wird nach seinen Worten auch unterschätzt, wie sehr die Russen die öffentliche Meinung durch die Verbreitung von Unwahrheiten beeinflussen, "bis hin zu den Geschichten über eine Bettwanzenplage in Frankreich". Er warnte: "Unsere offenen Gesellschaften sind anfällig für Informationskriege. Wir sind naiv, wenn wir verkennen, dass sich die russische Geheimarmee in unseren Demokratien ausbreitet. Sie besteht aus diesen kleinen, gesichtslosen Kriegern, die man digitale Bots nennt." Diese manipulierten die Demokratie in Frankreich, Deutschland und Europa.
Macron gestand ein: "Wir haben die Bedrohung unterschätzt. Man wechselt nicht mehr über Nacht vom Friedenszustand in den Kriegszustand. Wir befinden uns dauerhaft in einer Konfrontation." Auf die Frage, ob er den Abschuss eines russischen Kampfflugzeugs befürworte, wenn es ohne Genehmigung in den europäischen Luftraum eindringt, sagte Macron: "Gemäß der Doktrin der strategischen Ambiguität kann ich Ihnen sagen, dass nichts ausgeschlossen ist." Man müsse Kremlchef Wladimir Putin in Unsicherheit wiegen.
Mittwoch, 1. Oktober
Sarkophag über Tschernobyl nach Angriff ohne Strom
An der Schutzhülle um den zerstörten Reaktorblock des Kernkraftwerks Tschernobyl in der Ukraine ist nach Kiewer Regierungsangaben wegen eines russischen Luftangriffs der Strom ausgefallen. Fachleute arbeiteten daran, die Versorgung wiederherzustellen, teilte das ukrainische Energieministerium auf Telegram mit.
Demnach traf der russische Angriff ein Umspannwerk in der Stadt Slawutytsch, die knapp 50 Kilometer vom AKW Tschernobyl entfernt liegt. Auch in der Kleinstadt, in der früher die Bedienungsmannschaften des Werks lebten, fiel der Strom aus.
In Tschernobyl ereignete sich 1986 das schwerste Unglück in der Geschichte der Atomkraft. Die Reste eines explodierten Reaktorblocks sind seit 2019 mit einer 100 Meter hohen Schutzhülle ummantelt. Zum Betrieb dieser Anlage, unter anderem der Lüftung, ist Strom notwendig. Im Februar 2025 beschädigte eine russische Drohne den doppelwandigen sogenannten Sarkophag.
Atombehörde: Noch Diesel für zehn Tage am AKW Saporischschja
Die Internationale Atombehörde IAEA ist besorgt wegen des langen Stromausfalls am russisch besetzten Kernkraftwerk Saporischschja in der Ukraine. "Europas größtes Atomkraftwerk hat jetzt seit mehr als einer Woche keinen Strom von außen, was mit Abstand der längste Fall in mehr als dreieinhalb Jahren Krieg ist", erklärte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi in Wien. Er sei mit Russland wie der Ukraine in Kontakt, um die Stromversorgung wiederherzustellen.
Obwohl die sechs Reaktoren des AKW abgeschaltet sind, brauchen sie weiter Strom, um die Kühlung in Gang zu halten. Derzeit werde die Kühlung durch acht Dieselgeneratoren sichergestellt, sagte Grossi. "Es gibt keine unmittelbare Gefahr, solange sie arbeiten, aber es ist eindeutig kein Dauerzustand mit Blick auf die nukleare Sicherheit", erklärte er. Der Dieselvorrat reiche nach Angaben der von Moskau eingesetzten Werksleitung noch für etwa zehn Tage.
Grossis Angaben zufolge war die letzte Hochspannungsleitung zur Versorgung von Saporischschja am 23. September außer Betrieb gegangen. Die Leitung verband das AKW mit dem von Kiew kontrollierten Teil des ukrainischen Stromnetzes. Wegen Kämpfen in der Nähe des Kraftwerks erklärten sich Russland wie die Ukraine außerstande, die Leitungen zu reparieren. Das ukrainische Energieministerium in Kiew rief die internationalen Partner des Landes auf, Druck auf Russland auszuüben, um die Anlage wieder unter ukrainische Kontrolle zu bringen. Greenpeace warf Moskau vor, die Leitung sabotiert zu haben, um Saporischschja an das russische Netz anzuschließen und die Reaktoren wieder hochzufahren.
Russland muss im Ausland Benzin zukaufen
Chinesisches Unternehmen kopiert ukrainische Drohnenabwehr
Nach ukrainischem Angriff: Stromausfall in russischer Region
In der an die Ukraine grenzenden russischen Region Rostow ist es nach einem ukrainischen Drohnenangriff zu Stromausfällen gekommen. Auf Telegram erklärte der Gouverneur der Region, dass in mehreren Ortschaften die Stromversorgung ausgefallen sei. Inzwischen sei diese aber über ein Notstromsystem wiederhergestellt worden. Darüber hinaus soll es zu einem Brand in einem Industriegelände gekommen sein, bei dem aber laut Aussage des Gouverneurs niemand verletzt worden sein soll.
Putins Propagandisten zweifeln am Sieg
Nach mehr als dreieinhalb Jahren, in denen Russland durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine nur knapp 20 Prozent des ukrainischen Staatsgebietes einnehmen konnte, mehrt sich auch unter kremltreuen Propagandisten die Kritik.
Großbrand in einer wichtigen russischen Ölraffinerie
In einer der größten russischen Ölraffinerien in der Stadt Jaroslawl ist ein Großbrand ausgebrochen. Augenzeugen filmten Videos der Verarbeitungsanlage, die etwa 280 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Moskau liegt. Die Aufnahmen, veröffentlicht über den Telegram-Messenger, zeigen lodernde Flammen und eine weithin sichtbare Rauchwolke.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters