Macron warnt vor "russischer Geheimarmee"

Atombehörde: Noch Diesel für zehn Tage am AKW Saporischschja

Die Internationale Atombehörde IAEA ist besorgt wegen des langen Stromausfalls am russisch besetzten Kernkraftwerk Saporischschja in der Ukraine. "Europas größtes Atomkraftwerk hat jetzt seit mehr als einer Woche keinen Strom von außen, was mit Abstand der längste Fall in mehr als dreieinhalb Jahren Krieg ist", erklärte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi in Wien. Er sei mit Russland wie der Ukraine in Kontakt, um die Stromversorgung wiederherzustellen.

Obwohl die sechs Reaktoren des AKW abgeschaltet sind, brauchen sie weiter Strom, um die Kühlung in Gang zu halten. Derzeit werde die Kühlung durch acht Dieselgeneratoren sichergestellt, sagte Grossi. "Es gibt keine unmittelbare Gefahr, solange sie arbeiten, aber es ist eindeutig kein Dauerzustand mit Blick auf die nukleare Sicherheit", erklärte er. Der Dieselvorrat reiche nach Angaben der von Moskau eingesetzten Werksleitung noch für etwa zehn Tage.

Grossis Angaben zufolge war die letzte Hochspannungsleitung zur Versorgung von Saporischschja am 23. September außer Betrieb gegangen. Die Leitung verband das AKW mit dem von Kiew kontrollierten Teil des ukrainischen Stromnetzes. Wegen Kämpfen in der Nähe des Kraftwerks erklärten sich Russland wie die Ukraine außerstande, die Leitungen zu reparieren. Das ukrainische Energieministerium in Kiew rief die internationalen Partner des Landes auf, Druck auf Russland auszuüben, um die Anlage wieder unter ukrainische Kontrolle zu bringen. Greenpeace warf Moskau vor, die Leitung sabotiert zu haben, um Saporischschja an das russische Netz anzuschließen und die Reaktoren wieder hochzufahren.

Russland muss im Ausland Benzin zukaufen

Die ukrainischen Drohnen-Angriffe auf Russlands Öl-Infrastruktur zeigt ernste Folgen. Die russische Regierung muss Sprit im Ausland zukaufen. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

Chinesisches Unternehmen kopiert ukrainische Drohnenabwehr

China hat ein Patent für ein faltbares Anti-Drohnen-Schutzsystem für Panzer angemeldet, das dem ukrainischen "Hood"-System stark ähnelt. Nach Angaben des Militärportals "Defense Express" vom 30. September 2025 wurde das Patent vom chinesischen Unternehmen Dragon Shield Intelligence Equipment registriert und soll unter dem Namen "Dragon Shield" vermarktet werden. Mehr dazu lesen Sie hier.

Nach ukrainischem Angriff: Stromausfall in russischer Region

In der an die Ukraine grenzenden russischen Region Rostow ist es nach einem ukrainischen Drohnenangriff zu Stromausfällen gekommen. Auf Telegram erklärte der Gouverneur der Region, dass in mehreren Ortschaften die Stromversorgung ausgefallen sei. Inzwischen sei diese aber über ein Notstromsystem wiederhergestellt worden. Darüber hinaus soll es zu einem Brand in einem Industriegelände gekommen sein, bei dem aber laut Aussage des Gouverneurs niemand verletzt worden sein soll.