Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukrainer wegen Nord-Stream-Sabotage festgenommen

Durch die Explosionen im September 2022 wurden drei der vier Stränge der beiden Nord-Stream-Leitungen schwer beschädigt. (Archivbild) (Quelle: -/Danish Defence Command/dpa/dpa-bilder)

In Polen ist ein weiterer Verdächtiger wegen des Anschlags auf Nord Stream festgesetzt worden. Der Kreml kritisiert Kanzler Merz. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Dienstag, 30. September

Nord-Stream-Sabotage: Weitere Festnahme in Polen

Im Kontext des Anschlags auf die Nord-Stream-Gaspipelines ist ein weiterer von den deutschen Behörden gesuchter Ukrainer in Polen festgenommen worden. Dies berichtete der Radiosender RMF FM am Dienstag.

Im August war bereits ein Ukrainer auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls in Italien festgenommen worden, der verdächtigt wird, die Anschläge auf die Ostsee-Pipelines im Jahr 2022 koordiniert zu haben. Mitte September hatte ein italienisches Gericht seine Auslieferung nach Deutschland angeordnet.

Kreml reagiert mit Kritik auf Äußerung von Merz

Russland hat auf die Äußerung von Bundeskanzler Friedrich Merz reagiert, wonach sich Europa nicht mehr in einem Zustand des Friedens mit Russland befindet. Deutschland sei schon lange indirekt beteiligt am Krieg in der Ukraine, sagt Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Europa solle ohnehin besser einen Dialog mit Russland über Sicherheitsfragen suchen, anstatt eine spaltende "Drohnen-Mauer" zu errichten.

Merz hatte sich zuvor zur Sicherheitslage in Europa geäußert. Der Kanzler reist am Mittwoch zu einem Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs nach Kopenhagen. Zu den Themen gehört nach der Bedrohung durch die jüngsten Drohnen-Attacke in Skandinavien auch eine Erörterung, wie eingefrorene Vermögen der russischen Zentralbank in der EU für die Ukraine genutzt werden können.

Orban: "Ukraine ist kein souveränes Land"

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat der Ukraine die staatliche Souveränität abgesprochen. "Die Ukraine ist kein unabhängiges Land, die Ukraine ist kein souveränes Land", sagte der Rechtspopulist in einem Interview-Format, das sich an Anhänger seiner Partei richtet. "Wir finanzieren die Ukraine, der Westen finanziert sie, wir (der Westen) geben ihr die Waffen." Orbans Regierung pflegt gute Beziehungen zum Kreml und hat mehrfach versucht, EU-Sanktionen gegen Russland zu verhindern.

Ukraine-Kredit soll für Waffenkäufe in Europa verwendet werden