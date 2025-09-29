Newsblog zum Ukraine-Krieg Putin äußert sich zu möglichem Angriff gegen die Nato

Wladimir Putin: Der russische Präsident sprach auch über Deutschlands Aufrüstung. (Quelle: IMAGO/Sergei Bulkin/imago)

News folgen Artikel teilen

Wladimir Putin erklärt, wer an der Fortführung seines Kriegs gegen die Ukraine Schuld sein soll. Polens Geheimdienst verhinderte wohl Sprengstoffanschläge in Deutschland. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Donnerstag, 2. Oktober

Loading...

Putin äußert sich zu möglichem Angriff gegen die Nato

Russland wird nach Aussagen von Präsident Wladimir Putin schnell handeln, sollte es von Europa provoziert werden. Es gebe derzeit jedoch eine hysterische Militarisierung des Kontinents. Russland habe derweil keine Absicht, das von den USA angeführte Bündnis Nato anzugreifen, sagte er.

Außerdem behauptete Putin, dass Europa Schuld daran trage, dass der von ihm befohlene Krieg gegen die Ukraine weiter anhält. Viele Länder hätten versucht, eine friedliche Lösung für den Konflikt zu finden, sagte er bei einem Auftritt beim politischen Diskussionsklub Waldai. Die europäischen Länder mit ihrer Politik der ständigen Eskalation seien dafür verantwortlich, dass dies nicht gelungen sei.

Putin kündigte auch Reaktionen auf die Aufrüstung der europäischen Staaten an. "Wir verfolgen die immer stärkere Militarisierung Europas aufmerksam", sagte er. "In Deutschland heißt es zum Beispiel, dass die deutsche Armee die stärkste in Europa werden soll. Also gut. Wir hören das, schauen, was damit gemeint ist", sagte Putin. "Niemand zweifelt, dass Schritte Russlands, Gegenmaßnahmen Russlands nicht lange auf sich warten lassen." Details nannte er nicht.

Russland und die Ukraine haben im Rahmen eines erneuten Gefangenenaustauschs jeweils 185 Soldaten freigelassen. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte am Donnerstag, die Ukraine haben 185 Soldaten und zudem 20 gefangengehaltene Zivilisten in ihre Heimat zurückkehren lassen. Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj bestätigte den Gefangenenaustausch und veröffentlichte in Online-Netzwerken Bilder der freigelassenen Ukrainer, die in Nationalflaggen gehüllt waren und lächelten.

Auch der Ukraine wurden demnach zusätzlich zu den Soldaten 20 Zivilisten übergeben. "Alle werden auf jeden Fall jede Unterstützung erhalten, die sie brauchen", sicherte Selenskyj den Freigekommenen zu. Nach seinen Angaben konnte die Ukraine seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 mehr als 7000 Gefangene heimholen.

Britischer Ex-Minister fordert Angriffe auf die Krim-Brücke