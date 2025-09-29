Newsblog zum Ukraine-Krieg Putin äußert sich zu möglichem Angriff gegen die Nato
Wladimir Putin erklärt, wer an der Fortführung seines Kriegs gegen die Ukraine Schuld sein soll. Polens Geheimdienst verhinderte wohl Sprengstoffanschläge in Deutschland. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Putin äußert sich zu möglichem Angriff gegen die Nato
- Russland und die Ukraine lassen jeweils 185 Soldaten frei
- Britischer Ex-Minister fordert Angriffe auf die Krim-Brücke
- Geheimdienst: Russland plante Bombenanschläge in Deutschland
- Russland eröffnet Drohnenschule in Krasnodar
- Macron warnt vor "russischer Geheimarmee"
Donnerstag, 2. Oktober
Putin äußert sich zu möglichem Angriff gegen die Nato
Russland wird nach Aussagen von Präsident Wladimir Putin schnell handeln, sollte es von Europa provoziert werden. Es gebe derzeit jedoch eine hysterische Militarisierung des Kontinents. Russland habe derweil keine Absicht, das von den USA angeführte Bündnis Nato anzugreifen, sagte er.
Außerdem behauptete Putin, dass Europa Schuld daran trage, dass der von ihm befohlene Krieg gegen die Ukraine weiter anhält. Viele Länder hätten versucht, eine friedliche Lösung für den Konflikt zu finden, sagte er bei einem Auftritt beim politischen Diskussionsklub Waldai. Die europäischen Länder mit ihrer Politik der ständigen Eskalation seien dafür verantwortlich, dass dies nicht gelungen sei.
Putin kündigte auch Reaktionen auf die Aufrüstung der europäischen Staaten an. "Wir verfolgen die immer stärkere Militarisierung Europas aufmerksam", sagte er. "In Deutschland heißt es zum Beispiel, dass die deutsche Armee die stärkste in Europa werden soll. Also gut. Wir hören das, schauen, was damit gemeint ist", sagte Putin. "Niemand zweifelt, dass Schritte Russlands, Gegenmaßnahmen Russlands nicht lange auf sich warten lassen." Details nannte er nicht.
Russland und die Ukraine lassen jeweils 185 Soldaten frei
Russland und die Ukraine haben im Rahmen eines erneuten Gefangenenaustauschs jeweils 185 Soldaten freigelassen. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte am Donnerstag, die Ukraine haben 185 Soldaten und zudem 20 gefangengehaltene Zivilisten in ihre Heimat zurückkehren lassen. Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj bestätigte den Gefangenenaustausch und veröffentlichte in Online-Netzwerken Bilder der freigelassenen Ukrainer, die in Nationalflaggen gehüllt waren und lächelten.
Auch der Ukraine wurden demnach zusätzlich zu den Soldaten 20 Zivilisten übergeben. "Alle werden auf jeden Fall jede Unterstützung erhalten, die sie brauchen", sicherte Selenskyj den Freigekommenen zu. Nach seinen Angaben konnte die Ukraine seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 mehr als 7000 Gefangene heimholen.
Britischer Ex-Minister fordert Angriffe auf die Krim-Brücke
Der ehemalige britische Verteidigungsminister Ben Wallace hat gefordert, die Ukraine mit Langstreckenwaffen auszustatten. Ziel sei es, die russische Besatzung der Krim unmöglich zu machen. Wallace erklärte am Dienstag auf dem Warschauer Sicherheitsforum: "Wir müssen der Ukraine helfen, die Fähigkeiten für Langstreckenangriffe zu bekommen, um die Krim unbewohnbar zu machen", zitiert ihn der britische "Guardian".
Wallace forderte westliche Partner auf, die Ukraine mit Marschflugkörpern auszustatten: "Wir müssen der Krim das Leben auspressen. Putin muss erkennen, dass er etwas zu verlieren hat, wenn sie nicht mehr bewohnbar oder funktionsfähig ist." Außerdem müsse die Krim-Brücke zerstört werden, "denn sie ist ein Denkmal für Putins Ego". Dazu brauche es vor allem den deutschen Marschflugkörper Taurus.
Putins Besessenheit von der Ukraine sei schon lange erkennbar, so Wallace weiter: "Wenn man seine Reden von 2014 liest, vergleicht er die Krim mit einem heiligen Berg." Die Krim-Brücke wurde seit 2022 mehrfach von ukrainischen Angriffen getroffen. Bisher gelang es jedoch nur, ihre Transportkapazität zu verringern – nicht, die Verbindung nach Russland vollständig zu kappen.
Geheimdienst: Russland plante Bombenanschläge in Deutschland
Ein ukrainischer Kurier soll im Auftrag des russischen Militärgeheimdienstes GRU Sprengstoff nach Polen gebracht haben. Das berichtet die polnische Zeitung "Gazeta Wyborcza" unter Berufung auf Ermittlerkreise. Die polnische Staatsanwaltschaft und der Inlandsgeheimdienst ABW haben die Ermittlungen aufgenommen.
Russland eröffnet Drohnenschule in Krasnodar
In der südrussischen Stadt Krasnodar hat die erste Schule eröffnet, die Jugendliche darin ausbildet, Drohnen zu bauen und zu lenken. Das berichtete das exilrussische Nachrichtenportal "Meduza". Bürgermeister Jewgeni Naumow erklärte, die Schule "Dobro i Nebo" ("Güte und Himmel") werde vom Gouverneursamt finanziert und biete kostenlose Kurse in Drohnenbau, Steuerung und 3D-Druck an. Schülerinnen und Schüler im Alter von 14 bis 18 Jahren sollen dabei sowohl mit Simulatoren als auch mit echten Drohnen arbeiten.
Die Leitung betonte den zivilen Charakter des Projekts. "Drohnenkenntnisse sind im zivilen Leben wichtig", sagte Direktorin Anna Potynga. Zwar sei die Verteidigung des Vaterlandes bedeutend, doch hoffe man, dass die Jugendlichen ihre Fähigkeiten friedlich einsetzen könnten. Nach Angaben der Stadt werden die Kinder auch Drohnen sehen, die russische Kämpfer im Krieg gegen die Ukraine als "Trophäen" zurückgebracht hätten. Unter den Lehrkräften seien auch Personen mit Fronterfahrung – was der Darstellung der Schule als zivile Einrichtung zuwiderläuft.
Drohnen spielen auch beim Krieg in der Ukraine eine zentrale Rolle – sowohl beim russischen als auch beim ukrainischen Militär. Kritiker sehen in Programmen wie dem in Krasnodar eine Militarisierung der Jugend.
G7-Finanzminister wollen Abnehmer von russischem Öl verstärkt ins Visier nehmen
Die Finanzminister der G7-Staaten wollen die Abnehmer von russischem Öl verstärkt ins Visier nehmen. Nach einem virtuellen Treffen erklärten die sieben führenden westlichen Industrienationen Deutschland, Großbritannien, Kanada, Frankreich, Italien, Japan und die USA gemeinsam, dass es an der Zeit sei, "den Druck auf Russlands Ölexporte zu maximieren". Dies würde die Einnahmen beeinträchtigen, die Moskau für den Krieg benötige.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters