Newsblog zum Ukraine-Krieg Angriffe im Westen der Ukraine: Polen lässt Jets aufsteigen

Ein polnischer Kampfjet in Aktion: Erneut sind Flugzeuge zur Sicherung des Luftraums aufgestiegen. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Dennis Goodwin/imago)

Russland greift die Ukraine mit Kampfjets an. China kollaboriert wohl mit den Raketentruppen des Kreml. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Sonntag, 5. Oktober

Polen lässt Kampfjets aufsteigen

Als Reaktion auf russische Luftangriffe auf die Ukraine sind nach Angaben des polnischen Militärs polnische und verbündete Flugzeuge im Einsatz. Die Angriffe richten sich auch gegen Regionen nahe der Grenze zum Nato-Mitglied, teilt das Einsatzkommando der Streitkräfte mit. Die bodengestützten Luftabwehrsysteme seien zudem in höchste Alarmbereitschaft versetzt worden. In der gesamten Ukraine gilt Luftalarm.

Vilnius: Flughafen nach Sichtung von Ballons geschlossen

Der Flughafen der litauischen Hauptstadt Vilnius ist am späten Samstagabend wegen mutmaßlicher Heißluftballons im Luftraum geschlossen worden. "Der Flugverkehr ist unseres Wissens nach wegen einer möglichen Serie von Ballons, die sich in Richtung Vilnius bewegen, vorübergehend ausgesetzt", sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers LTOU der Nachrichtenagentur BNS. Ankommende Flüge wurden umgeleitet, wie auch der Sender LRT unter Berufung auf örtliche Behörden berichtete. Der Flugverfolgungsdienst Flightradar24 meldet, der Flughafen sei durch eine offizielle Mitteilung an Piloten (Notam) bis 01.30 Uhr MESZ am Sonntag gesperrt.

Ukraine meldet große russische Drohnenschwärme

Die russische Armee hat erneut größere Drohnenschwärme zu noch unbekannten Zielen in der Ukraine gestartet. Die ukrainische Flugabwehr berichtete von einer Reihe von Einflügen von Kampfdrohnen im Osten und Süden des Landes. In weiten Teilen des Landes wurde Luftalarm ausgelöst. Kiew, Dnipro und Odessa meldeten Drohnenangriffe. Über eventuelle Opfer und Schäden in diesen Städten lagen zunächst keine Angaben vor.

Die ersten Wellen der unbemannten Flugkörper seien bereits im Osten von der Flugabwehr ins Visier genommen worden. Vielerorts hallte der Lärm von Explosionen durch die Nacht.

Nach Angaben der Flugabwehr wurden bereits 73 Drohnen beim Anflug abgeschossen. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.

Die ukrainische Flugabwehr warnte unterdessen vor möglichen Angriffen russischer Marschflugkörper. Anlass dafür war der Start von Kampfbombern vom Typ Tupolew Tu-95, die potenziell mit Marschflugkörpern bestückt sind. Unklar war zunächst, ob der Start der Bomber möglicherweise nur zur Verwirrung und Ablenkung der ukrainischen Flugabwehr diente.

Samstag, 4. Oktober

Geheimdienst: China und Russland arbeiten für Angriffe zusammen

China soll Russland im Krieg gegen die Ukraine mit Satellitenaufklärung unterstützen. Das behauptet der ukrainische Auslandsgeheimdienst in einem Bericht, über den das staatliche Nachrichtenportal "Ukrinform" am Freitag berichtete. Demnach würden die Daten genutzt, um Raketenangriffe auf ukrainischem Territorium zu koordinieren – auch auf Objekte ausländischer Investoren.