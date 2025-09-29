Newsblog zum Ukraine-Krieg Russischer Angriff tötet 13.000 Schweine
Russland greift die Ukraine mit Kampfjets an. Bei einer Drohnenattacke in Charkiw sterben 13.000 Schweine. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Russischer Angriff tötet 13.000 Schweine
- Russland greift Region Saporischschja an
- Russland bildet Soldaten im Reiten aus
- Journalist stirbt bei Drohnenangriff
- Kampfjet erhält Auszeichnung für Drohnenabschuss
- Ex-Nato-Generalsekretär: "Russland wird nicht verschwinden"
- Spahn fordert sofortige Drohnenabwehr
- Drohnenalarm in Sotschi
Samstag, 4. Oktober
Russischer Angriff tötet 13.000 Schweine
Ein russischer Drohnenangriff auf eine Schweinefarm im Gebiet Charkiw hat am 3. Oktober rund 13.000 Schweine getötet, wie der ukrainische Zivilschutzdienst mitteilte. Während des Angriffs brach auf dem landwirtschaftlichen Betrieb in der Gemeinde Nowowodolaska ein Großbrand aus. Das Feuer, das sich über eine Fläche von 13.600 Quadratmetern ausbreitete, erfasste acht Stallungen.
Veröffentlichte Fotos des ukrainischen Zivilschutzdienstes zeigen die Kadaver der dicht aneinander gedrängten Schweine, von denen einige durch die Flammen sichtbar verbrannt oder verstümmelt wurden. Auch ein Mitarbeiter des Betriebs wurde bei dem Angriff verletzt, Angaben zu seinem Zustand oder seiner Identität wurden nicht gemacht.
Der Gouverneur des Gebiets Charkiw, Oleh Synehubow, bezeichnete die Beseitigung der Tierkadaver als einen "komplizierten Prozess". Nach offiziellen Angaben waren 32 Einsatzkräfte an den Rettungs- und Aufräumarbeiten beteiligt.
Russland greift Region Saporischschja an
Das russische Militär hat die Ukraine in der Nacht erneut mit Drohnenschwärmen überzogen. Die Flugabwehr berichtete auf Telegram von Einflügen von Kampfdrohnen bei Dnipro und Charkiw. Ein Ziel der unbemannten Flugkörper sei zunächst nicht erkennbar, hieß es.
Neben den Kampfdrohnen waren auch russische Kampfflugzeuge im Einsatz, wie die Agentur Ukrinform berichtete. Die Großstadt Saporischschja und deren Umgebung sei am späten Abend mit gelenkten Flugzeugbomben angegriffen worden. Es habe mehrere Explosionen gegeben. Über eventuelle Opfer oder Schäden lagen zunächst keine Angaben vor.
Möglicherweise hatte die Ukraine am Abend auch Drohnen in Richtung Russland gestartet. Die Flughäfen von Kaluga, Wolgograd und Saratow stellten ohne nähere Angabe von Gründen vorübergehend den Flugbetrieb ein, üblicherweise ein Hinweis auf mögliche Drohneneinflüge. Die ukrainischen Streitkräfte äußerten sich dazu nicht.
Freitag, 3. Oktober
IAEA spricht spricht über Reparaturen an Akw
Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) diskutiert mit den Kriegsparteien Moskau und Kiew "detaillierte Vorschläge" zur Wiederherstellung der Stromversorgung für das Kernkraftwerk Saporischschja. Russland und die Ukraine seien bereit, die nötigen Reparaturen auf ihrer Seite der Front auszuführen, dafür müssten sich aber die Kämpfe beruhigen, teilte die IAEA mit. Generaldirektor Rafael Grossi sei in Kontakt mit beiden Seiten, um das zu erreichen.
Russland bildet Soldaten im Reiten aus
Die russische Armee bildet jetzt auch Soldaten im Reiten aus. Ein Kommandeur bestätigte, dass seine Soldaten hoch zu Ross unterwegs sind. Pferde an der Front sollen einige Vorteile haben, sagte er einer russischen Zeitung "Kommersant".
Bekannt durch Kritik am Kreml: Journalistin Owsjannikowa zur "ausländischen Agentin" erklärt
Russische Behörden haben die durch ihren Anti-Kriegs-Protest im russischen Staatsfernsehen bekanntgewordene und inzwischen ins Ausland geflohene Journalistin Marina Owsjannikowa zum "ausländischen Agenten" erklärt. Das meldete die russische staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das Justizministerium. Mit der Bezeichnung Auslandsagent lässt die russische Führung Oppositionelle und Kritiker brandmarken. Wer in Russland als "ausländischer Agent" gelistet ist, muss mit zahlreichen Nachteilen rechnen.
Die damals noch beim russischen Staatsfernsehen angestellte Owsjannikowa hatte für großes Aufsehen gesorgt, als sie 2022 kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine mitten in einer Live-Nachrichtensendung mit einem Protestplakat ins Bild sprang.
Nach der Aktion arbeitete die heute 45-jährige Owsjannikowa zwischenzeitlich unter anderem für die deutsche Zeitung "Welt", kehrte dann aber nach Russland zurück und protestierte erneut gegen den Krieg. Im Oktober 2022 teilte ihr Anwalt mit, dass sie ihre Heimat mittlerweile endgültig in Richtung Europa verlassen habe. 2023 wurde sie in Russland in Abwesenheit zu achteinhalb Jahren Straflager verurteilt.
Journalist stirbt bei Drohnenangriff
In der Ukraine kommen immer wieder auch Journalisten ums Leben. Jetzt ist ein französischer Fotograf bei einem Drohnenangriff getötet worden. Mehr dazu lesen Sie hier.
Kampfjet erhält Auszeichnung für Drohnenabschuss
Als Mitte September zahlreiche russische Flugobjekte in Polens Luftraum eindrangen, gelang einem niederländischen F-35-Kampfjet der Abschuss einer russischen Drohne. Jetzt erhielt er ein Abzeichen für diesen Verdienst. Denn: Es handelte sich um die erste bestätigte Kampferfahrung des niederländischen Kampfflugzeugs.
Genauer erhielt der Kampfjet ein weißes Drohnensymbol unterhalb des Cockpits. Der niederländische Verteidigungsminister Ruben Brekelmans schrieb zu einem Besuch des Militärpersonals in Polen: "Zum ersten Mal schalteten sie russische Drohnen über Nato-Gebiet aus." Den Einsatz der Soldaten würdigte er als herausragend. "Nicht nur in dieser Nacht, sondern auch jetzt sind unsere Leute rund um die Uhr in Bereitschaft, um den Nato-Luftraum zu verteidigen."
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters