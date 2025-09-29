Newsblog zum Ukraine-Krieg Russland attackiert Zug mit Zivilisten – viele Opfer

Russland greift die Ukraine mit Kampfjets an. Die Ukraine attackiert eine moderne Ölraffinerie. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Samstag, 4. Oktober

Viele Verletzte bei russischem Angriff auf Zug

Russland hat in der ukrainischen Region Sumy einen Zug mit Zivilisten an Bord attackiert. Wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der Plattform X mitteilte, schlug eine Drohne in einen der Wagen des Zuges ein, als dieser im Bahnhof von Schostka stand. Es gebe mindestens 30 Verletzte, teilte Selenskyj mit. Über eventuelle Todesopfer sei noch nichts bekannt.

Drohnen greifen große russische Ölraffinerie an

Die Ukraine hat mit Drohnen die Ölraffinerie Kirischi angegriffen, die etwa 100 Kilometer von Sankt Petersburg entfernt liegt. Videos von Augenzeugen zeigen, wie mehrere Drohnen über ein Wohngebiet fliegen und anschließend in die moderne Ölverarbeitungsanlage einschlagen. Auf den Videos sind mindestens drei Explosionen sowie anschließend ein Feuer zu sehen.

Die Raffinerie in Kirischi gehört zu den größten des Landes und verarbeitet rund 6,6 Prozent des russischen Rohöls. Sie liegt circa 800 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt und war bereits mehrfach Ziel von Angriffen – zuletzt im März und September dieses Jahres sowie im März 2024. Für diese Vorfälle hatte die ukrainische Armee die Verantwortung übernommen. Zum aktuellen Vorfall äußerte sich Kiew bislang nicht.

Ukraine sucht neue Möglichkeiten zur Drohnenabwehr

Nacht für Nacht schickt Russland Hunderte Drohnen in die Ukraine. Die Kosten für deren Abwehr steigen – und die Ukraine sucht nach Alternativen.

Russischer Angriff tötet 13.000 Schweine

Ein russischer Drohnenangriff auf eine Schweinefarm im Gebiet Charkiw hat am 3. Oktober rund 13.000 Schweine getötet, wie der ukrainische Zivilschutzdienst mitteilte. Während des Angriffs brach auf dem landwirtschaftlichen Betrieb in der Gemeinde Nowowodolaska ein Großbrand aus. Das Feuer, das sich über eine Fläche von 13.600 Quadratmetern ausbreitete, erfasste acht Stallungen.

Veröffentlichte Fotos des ukrainischen Zivilschutzdienstes zeigen die Kadaver der dicht aneinander gedrängten Schweine, von denen einige durch die Flammen sichtbar verbrannt oder verstümmelt wurden. Auch ein Mitarbeiter des Betriebs wurde bei dem Angriff verletzt, Angaben zu seinem Zustand oder seiner Identität wurden nicht gemacht.