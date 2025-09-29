Newsblog zum Ukraine-Krieg Russland attackiert Zug mit Zivilisten – viele Opfer
Samstag, 4. Oktober
Viele Verletzte bei russischem Angriff auf Zug
Russland hat in der ukrainischen Region Sumy einen Zug mit Zivilisten an Bord attackiert. Wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der Plattform X mitteilte, schlug eine Drohne in einen der Wagen des Zuges ein, als dieser im Bahnhof von Schostka stand. Es gebe mindestens 30 Verletzte, teilte Selenskyj mit. Über eventuelle Todesopfer sei noch nichts bekannt.
Drohnen greifen große russische Ölraffinerie an
Die Ukraine hat mit Drohnen die Ölraffinerie Kirischi angegriffen, die etwa 100 Kilometer von Sankt Petersburg entfernt liegt. Videos von Augenzeugen zeigen, wie mehrere Drohnen über ein Wohngebiet fliegen und anschließend in die moderne Ölverarbeitungsanlage einschlagen. Auf den Videos sind mindestens drei Explosionen sowie anschließend ein Feuer zu sehen.
Die Raffinerie in Kirischi gehört zu den größten des Landes und verarbeitet rund 6,6 Prozent des russischen Rohöls. Sie liegt circa 800 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt und war bereits mehrfach Ziel von Angriffen – zuletzt im März und September dieses Jahres sowie im März 2024. Für diese Vorfälle hatte die ukrainische Armee die Verantwortung übernommen. Zum aktuellen Vorfall äußerte sich Kiew bislang nicht.
Ukraine sucht neue Möglichkeiten zur Drohnenabwehr
Nacht für Nacht schickt Russland Hunderte Drohnen in die Ukraine. Die Kosten für deren Abwehr steigen – und die Ukraine sucht nach Alternativen.
Russischer Angriff tötet 13.000 Schweine
Ein russischer Drohnenangriff auf eine Schweinefarm im Gebiet Charkiw hat am 3. Oktober rund 13.000 Schweine getötet, wie der ukrainische Zivilschutzdienst mitteilte. Während des Angriffs brach auf dem landwirtschaftlichen Betrieb in der Gemeinde Nowowodolaska ein Großbrand aus. Das Feuer, das sich über eine Fläche von 13.600 Quadratmetern ausbreitete, erfasste acht Stallungen.
Veröffentlichte Fotos des ukrainischen Zivilschutzdienstes zeigen die Kadaver der dicht aneinander gedrängten Schweine, von denen einige durch die Flammen sichtbar verbrannt oder verstümmelt wurden. Auch ein Mitarbeiter des Betriebs wurde bei dem Angriff verletzt, Angaben zu seinem Zustand oder seiner Identität wurden nicht gemacht.
Der Gouverneur des Gebiets Charkiw, Oleh Synehubow, bezeichnete die Beseitigung der Tierkadaver als einen "komplizierten Prozess". Nach offiziellen Angaben waren 32 Einsatzkräfte an den Rettungs- und Aufräumarbeiten beteiligt.
Russland greift Region Saporischschja an
Das russische Militär hat die Ukraine in der Nacht erneut mit Drohnenschwärmen überzogen. Die Flugabwehr berichtete auf dem Kurznachrichtendienst Telegram von Einflügen von Kampfdrohnen bei Dnipro und Charkiw. Das Ziel der unbemannten Flugkörper sei zunächst nicht erkennbar, hieß es.
Neben den Kampfdrohnen waren auch russische Kampfflugzeuge im Einsatz, wie die Agentur Ukrinform berichtete. Die Großstadt Saporischschja und deren Umgebung seien am späten Abend mit gelenkten Flugzeugbomben angegriffen worden. Es habe mehrere Explosionen gegeben. Über eventuelle Opfer oder Schäden lagen zunächst keine Angaben vor.
Möglicherweise hatte die Ukraine am Abend auch Drohnen in Richtung Russland gestartet. Die Flughäfen von Kaluga, Wolgograd und Saratow stellten ohne nähere Angabe von Gründen vorübergehend den Flugbetrieb ein, üblicherweise ein Hinweis auf mögliche Drohneneinflüge. Die ukrainischen Streitkräfte äußerten sich dazu nicht.
Freitag, 3. Oktober
IAEA spricht über Reparaturen an Akw
Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) diskutiert mit den Kriegsparteien Moskau und Kiew "detaillierte Vorschläge" zur Wiederherstellung der Stromversorgung für das Kernkraftwerk Saporischschja. Russland und die Ukraine seien bereit, die nötigen Reparaturen auf ihrer Seite der Front auszuführen, dafür müssten sich aber die Kämpfe beruhigen, teilte die IAEA mit. Generaldirektor Rafael Grossi sei in Kontakt mit beiden Seiten, um das zu erreichen.
Russland bildet Soldaten im Reiten aus
Die russische Armee bildet jetzt auch Soldaten im Reiten aus. Ein Kommandeur bestätigte, dass seine Soldaten hoch zu Ross unterwegs sind. Pferde an der Front sollen einige Vorteile haben, sagte er einer russischen Zeitung "Kommersant".
Bekannt durch Kritik am Kreml: Journalistin Owsjannikowa zur "ausländischen Agentin" erklärt
Russische Behörden haben die durch ihren Anti-Kriegs-Protest im russischen Staatsfernsehen bekannt gewordene und inzwischen ins Ausland geflohene Journalistin Marina Owsjannikowa zum "ausländischen Agenten" erklärt. Das meldete die russische staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das Justizministerium. Mit der Bezeichnung Auslandsagent lässt die russische Führung Oppositionelle und Kritiker brandmarken. Wer in Russland als "ausländischer Agent" gelistet ist, muss mit zahlreichen Nachteilen rechnen.
Die damals noch beim russischen Staatsfernsehen angestellte Owsjannikowa hatte großes Aufsehen erregt, als sie 2022 kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine mitten in einer Live-Nachrichtensendung mit einem Protestplakat ins Bild sprang.
