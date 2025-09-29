Die Leitung betonte den zivilen Charakter des Projekts. "Drohnenkenntnisse sind im zivilen Leben wichtig", sagte Direktorin Anna Potynga. Zwar sei die Verteidigung des Vaterlandes bedeutend, doch hoffe man, dass die Jugendlichen ihre Fähigkeiten friedlich einsetzen könnten. Nach Angaben der Stadt werden die Kinder auch Drohnen sehen, die russische Kämpfer im Krieg gegen die Ukraine als "Trophäen" zurückgebracht hätten. Unter den Lehrkräften seien auch Personen mit Fronterfahrung – was der Darstellung der Schule als zivile Einrichtung zuwiderläuft.

Drohnen spielen auch beim Krieg in der Ukraine eine zentrale Rolle – sowohl beim russischen als auch beim ukrainischen Militär. Kritiker sehen in Programmen wie dem in Krasnodar eine indirekte Militarisierung der Jugend.

G7-Finanzminister wollen Abnehmer von russischem Öl verstärkt ins Visier nehmen

Die Finanzminister der G7-Staaten wollen die Abnehmer von russischem Öl verstärkt ins Visier nehmen. Nach einem virtuellen Treffen erklärten die sieben führenden westlichen Industrienationen Deutschland, Großbritannien, Kanada, Frankreich, Italien, Japan und die USA gemeinsam, dass es an der Zeit sei, "den Druck auf Russlands Ölexporte zu maximieren". Dies würde die Einnahmen beeinträchtigen, die Moskau für den Krieg benötige.

"Wir werden diejenigen ins Visier nehmen, die seit der Invasion in der Ukraine weiterhin vermehrt russisches Öl kaufen sowie diejenigen, die die Umgehung erleichtern", erklärten die Minister. Sie seien sich einig über die Bedeutung von Handelsmaßnahmen wie Zöllen, um die Einnahmen Russlands zu verringern. Die G7-Staaten erwägen den Angaben nach zudem Handelsmaßnahmen und andere Beschränkungen für Länder und Unternehmen, "die zur Finanzierung der Kriegsanstrengungen Russlands beitragen".

Die USA hatten im vergangenen Monat ihre Bereitschaft signalisiert, die Zölle für Käufer von russischem Öl auszuweiten – wenn die Europäische Union (EU) ähnliche Schritte unternimmt. Bei Gesprächen zwischen US- und EU-Vertretern habe US-Präsident Donald Trump die Möglichkeit von Zöllen zwischen 50 und 100 Prozent für Ölabnehmer wie China und Indien angesprochen, hatte ein US-Regierungsvertreter gesagt.

Macron warnt vor "russischer Geheimarmee"

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat eindringlich vor der wachsenden Bedrohung Europas durch Russland gewarnt. "Neben dem Terrorismus ist Russland die größte strukturelle Bedrohung für die Europäer", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Das Land gefährde die kollektive Sicherheit durch Eingriffe in Wahlkämpfe, Cyberattacken, die Ermordung von Oppositionellen und durch Migrationsströme, die als Druckmittel eingesetzt würden. Russland teste überdies die Luftabwehr europäischer Staaten und habe seine Nukleardoktrin geändert.