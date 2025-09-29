Newsblog zum Ukraine-Krieg Russland eröffnet Drohnenschule für Jugendliche
Macron warnt vor "russischer Geheimarmee". Russland eröffnet eine Drohnenschule für Jugendliche. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Russland eröffnet Drohnenschule in Krasnodar
- Macron warnt vor "russischer Geheimarmee"
- Sarkophag über Tschernobyl nach Angriff ohne Strom
- Atombehörde: Noch Diesel für zehn Tage am AKW Saporischschja
- Nach ukrainischem Angriff: Stromausfall in russischer Region
- Großbrand in einer wichtigen russischen Ölraffinerie
- Estlands Regierungschef sieht russische Ablenkungsmanöver
Donnerstag, 2. Oktober
Russland eröffnet Drohnenschule in Krasnodar
In der südrussischen Stadt Krasnodar hat die erste Schule eröffnet, die Jugendliche im Bau und Umgang mit Drohnen ausbildet. Das berichtete das exilrussische Nachrichtenportal "Meduza". Bürgermeister Jewgeni Naumow erklärte, die Schule "Dobro i Nebo" ("Güte und Himmel") werde vom Gouverneursamt finanziert und biete kostenlose Kurse in Drohnenbau, Steuerung und 3D-Druck an. Schülerinnen und Schüler im Alter von 14 bis 18 Jahren sollen dabei sowohl mit Simulatoren als auch mit echten Drohnen arbeiten.
Die Leitung betonte den zivilen Charakter des Projekts. "Drohnenkenntnisse sind im zivilen Leben wichtig", sagte Direktorin Anna Potynga. Zwar sei die Verteidigung des Vaterlandes bedeutend, doch hoffe man, dass die Jugendlichen ihre Fähigkeiten friedlich einsetzen könnten. Nach Angaben der Stadt werden die Kinder auch Drohnen sehen, die russische Kämpfer im Krieg gegen die Ukraine als "Trophäen" zurückgebracht hätten. Unter den Lehrkräften seien auch Personen mit Fronterfahrung – was der Darstellung der Schule als zivile Einrichtung zuwiderläuft.
Drohnen spielen auch beim Krieg in der Ukraine eine zentrale Rolle – sowohl beim russischen als auch beim ukrainischen Militär. Kritiker sehen in Programmen wie dem in Krasnodar eine indirekte Militarisierung der Jugend.
G7-Finanzminister wollen Abnehmer von russischem Öl verstärkt ins Visier nehmen
Die Finanzminister der G7-Staaten wollen die Abnehmer von russischem Öl verstärkt ins Visier nehmen. Nach einem virtuellen Treffen erklärten die sieben führenden westlichen Industrienationen Deutschland, Großbritannien, Kanada, Frankreich, Italien, Japan und die USA gemeinsam, dass es an der Zeit sei, "den Druck auf Russlands Ölexporte zu maximieren". Dies würde die Einnahmen beeinträchtigen, die Moskau für den Krieg benötige.
"Wir werden diejenigen ins Visier nehmen, die seit der Invasion in der Ukraine weiterhin vermehrt russisches Öl kaufen sowie diejenigen, die die Umgehung erleichtern", erklärten die Minister. Sie seien sich einig über die Bedeutung von Handelsmaßnahmen wie Zöllen, um die Einnahmen Russlands zu verringern. Die G7-Staaten erwägen den Angaben nach zudem Handelsmaßnahmen und andere Beschränkungen für Länder und Unternehmen, "die zur Finanzierung der Kriegsanstrengungen Russlands beitragen".
Die USA hatten im vergangenen Monat ihre Bereitschaft signalisiert, die Zölle für Käufer von russischem Öl auszuweiten – wenn die Europäische Union (EU) ähnliche Schritte unternimmt. Bei Gesprächen zwischen US- und EU-Vertretern habe US-Präsident Donald Trump die Möglichkeit von Zöllen zwischen 50 und 100 Prozent für Ölabnehmer wie China und Indien angesprochen, hatte ein US-Regierungsvertreter gesagt.
Macron warnt vor "russischer Geheimarmee"
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat eindringlich vor der wachsenden Bedrohung Europas durch Russland gewarnt. "Neben dem Terrorismus ist Russland die größte strukturelle Bedrohung für die Europäer", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Das Land gefährde die kollektive Sicherheit durch Eingriffe in Wahlkämpfe, Cyberattacken, die Ermordung von Oppositionellen und durch Migrationsströme, die als Druckmittel eingesetzt würden. Russland teste überdies die Luftabwehr europäischer Staaten und habe seine Nukleardoktrin geändert.
Es wird nach seinen Worten auch unterschätzt, wie sehr die Russen die öffentliche Meinung durch die Verbreitung von Unwahrheiten beeinflussen, "bis hin zu den Geschichten über eine Bettwanzenplage in Frankreich". Er warnte: "Unsere offenen Gesellschaften sind anfällig für Informationskriege. Wir sind naiv, wenn wir verkennen, dass sich die russische Geheimarmee in unseren Demokratien ausbreitet. Sie besteht aus diesen kleinen, gesichtslosen Kriegern, die man digitale Bots nennt." Diese manipulierten die Demokratie in Frankreich, Deutschland und Europa.
Macron gestand ein: "Wir haben die Bedrohung unterschätzt. Man wechselt nicht mehr über Nacht vom Friedenszustand in den Kriegszustand. Wir befinden uns dauerhaft in einer Konfrontation." Auf die Frage, ob er den Abschuss eines russischen Kampfflugzeugs befürworte, wenn es ohne Genehmigung in den europäischen Luftraum eindringt, sagte Macron: "Gemäß der Doktrin der strategischen Ambiguität kann ich Ihnen sagen, dass nichts ausgeschlossen ist." Man müsse Kremlchef Wladimir Putin in Unsicherheit wiegen.
Mittwoch, 1. Oktober
Sarkophag über Tschernobyl nach Angriff ohne Strom
An der Schutzhülle um den zerstörten Reaktorblock des Kernkraftwerks Tschernobyl in der Ukraine ist nach Kiewer Regierungsangaben wegen eines russischen Luftangriffs der Strom ausgefallen. Fachleute arbeiteten daran, die Versorgung wiederherzustellen, teilte das ukrainische Energieministerium auf Telegram mit.
Demnach traf der russische Angriff ein Umspannwerk in der Stadt Slawutytsch, die knapp 50 Kilometer vom AKW Tschernobyl entfernt liegt. Auch in der Kleinstadt, in der früher die Bedienungsmannschaften des Werks lebten, fiel der Strom aus.
In Tschernobyl ereignete sich 1986 das schwerste Unglück in der Geschichte der Atomkraft. Die Reste eines explodierten Reaktorblocks sind seit 2019 mit einer 100 Meter hohen Schutzhülle ummantelt. Zum Betrieb dieser Anlage, unter anderem der Lüftung, ist Strom notwendig. Im Februar 2025 beschädigte eine russische Drohne den doppelwandigen sogenannten Sarkophag.
Atombehörde: Noch Diesel für zehn Tage am AKW Saporischschja
Die Internationale Atombehörde IAEA ist besorgt wegen des langen Stromausfalls am russisch besetzten Kernkraftwerk Saporischschja in der Ukraine. "Europas größtes Atomkraftwerk hat jetzt seit mehr als einer Woche keinen Strom von außen, was mit Abstand der längste Fall in mehr als dreieinhalb Jahren Krieg ist", erklärte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi in Wien. Er sei mit Russland wie der Ukraine in Kontakt, um die Stromversorgung wiederherzustellen.
Obwohl die sechs Reaktoren des AKW abgeschaltet sind, brauchen sie weiter Strom, um die Kühlung in Gang zu halten. Derzeit werde die Kühlung durch acht Dieselgeneratoren sichergestellt, sagte Grossi. "Es gibt keine unmittelbare Gefahr, solange sie arbeiten, aber es ist eindeutig kein Dauerzustand mit Blick auf die nukleare Sicherheit", erklärte er. Der Dieselvorrat reiche nach Angaben der von Moskau eingesetzten Werksleitung noch für etwa zehn Tage.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters