Europa spült Milliarden in Putins Kriegskasse

Welchen Anteil tragen EU-Unternehmen daran, dass Russland seinen Krieg gegen die Ukraine führen kann? Eine Studie analysiert LNG-Geschäfte – das Ergebnis ist auch für Deutschland unangenehm. Den ganzen Artikel lesen Sie hier.

Nord-Stream-Sabotage: Weitere Festnahme in Polen

Im Kontext des Anschlags auf die Nord-Stream-Gaspipelines ist ein weiterer von den deutschen Behörden gesuchter Ukrainer in Polen festgenommen worden. Dies berichtete der Radiosender RMF FM am Dienstag.

Im August war bereits ein Ukrainer auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls in Italien festgenommen worden, der verdächtigt wird, die Anschläge auf die Ostsee-Pipelines im Jahr 2022 koordiniert zu haben. Mitte September hatte ein italienisches Gericht seine Auslieferung nach Deutschland angeordnet.

Kreml reagiert mit Kritik auf Äußerung von Merz

Russland hat auf die Äußerung von Bundeskanzler Friedrich Merz reagiert, wonach sich Europa nicht mehr in einem Zustand des Friedens mit Russland befindet. Deutschland sei schon lange indirekt beteiligt am Krieg in der Ukraine, sagt Kremlsprecher Dmitri Peskow. Europa solle ohnehin besser einen Dialog mit Russland über Sicherheitsfragen suchen, anstatt eine spaltende "Drohnen-Mauer" zu errichten.

Merz hatte sich zuvor zur Sicherheitslage in Europa geäußert. Der Kanzler reist am Mittwoch zu einem Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs nach Kopenhagen. Zu den Themen gehört nach der Bedrohung durch die jüngste Drohnen-Attacke in Skandinavien auch eine Erörterung, wie eingefrorene Vermögen der russischen Zentralbank in der EU für die Ukraine genutzt werden können.

Orbán: "Ukraine ist kein souveränes Land"

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat der Ukraine die staatliche Souveränität abgesprochen. "Die Ukraine ist kein unabhängiges Land, die Ukraine ist kein souveränes Land", sagte der Rechtspopulist in einem Interview-Format, das sich an Anhänger seiner Partei richtet. "Wir finanzieren die Ukraine, der Westen finanziert sie, wir (der Westen) geben ihr die Waffen." Orbáns Regierung pflegt gute Beziehungen zum Kreml und hat mehrfach versucht, EU-Sanktionen gegen Russland zu verhindern.

Ukraine-Kredit soll für Waffenkäufe in Europa verwendet werden

Ein Teil des von der EU-Kommission vorgeschlagenen Reparationskredits für die Ukraine soll für den Kauf von Rüstungsgütern in Europa verwendet werden, wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagt. Der Kredit solle durch eingefrorene russische Vermögenswerte abgesichert werden. Bei dem Vorschlag gehe es nicht um die Beschlagnahmung der eingefrorenen Vermögenswerte, fügt von der Leyen hinzu. Die Ukraine müsse den Kredit zurückzahlen, falls Russland Reparationen leiste.