Newsblog zum Ukraine-Krieg Selenskyj warnt vor Lage am Atomkraftwerk Saporischschja
Kiew sorgt sich um das größte Atomkraftwerk Europas. Prag reagiert auf russische Sabotageakte in Europa. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Dienstag, 30. September
Selenskyj beklagt kritische Lage im AKW Saporischschja
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor der Gefahr einer nuklearen Katastrophe im von russischen Truppen besetzten Atomkraftwerk Saporischschja im Süden der Ukraine gewarnt. Die Lage sei kritisch, weil die Anlage seit einer Woche nicht mehr am Stromnetz hänge, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. "Dieselmotoren gewährleisten die Stromversorgung", sagte er. Über einen so langen Zeitraum sei das bislang noch nie getestet worden. Zudem gebe es Informationen darüber, dass einer der Generatoren ausgefallen sei.
Selenskyj machte Russland für die Lage vor Ort verantwortlich. Die russischen Truppen störten mit ihrem ständigen Beschuss Versuche, die Stromleitungen zum AKW zu reparieren, sagte er. Die von Moskau nach der Besetzung der Nuklearanlage eingesetzte Kraftwerksleitung dementierte Probleme mit den Generatoren. Für den Ausfall der regulären Stromversorgung macht Russland seinerseits ukrainischen Beschuss verantwortlich.
Das AKW Saporischschja wurde kurz nach Kriegsbeginn 2022 von russischen Truppen besetzt. Wegen der anhaltenden Kämpfe und dem Auslaufen des für die Kühlung genutzten Stausees musste die Anlage im vergangenen Jahr heruntergefahren werden. Beobachter der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) sollen im Kraftwerk für die Sicherheit der Anlage sorgen. IAEA-Chef Rafael Grossi hat mehrfach mit beiden Kriegsparteien verhandelt, um die Lage am AKW zu deeskalieren.
Tschechien schließt Grenze für russische Diplomaten
Tschechien verbietet Russen mit einem Diplomaten- oder Dienstpass die Einreise. Ausgenommen sind die wenigen Diplomaten, die offiziell in dem EU- und Nato-Mitgliedstaat akkreditiert sind. Das gab Außenminister Jan Lipavsky nach einer Kabinettssitzung in Prag bekannt. "Die Zahl der Sabotageoperationen nimmt zu – und wir werden nicht riskieren, dass Agenten unter diplomatischer Deckung operieren", schrieb er auf der Plattform X.
Die Durchreise bleibt in Einzelfällen erlaubt, wenn dies etwa für Verhandlungen bei einer internationalen Organisation erforderlich ist. Die Vergabe neuer Visa und Aufenthaltsgenehmigungen an russische Nicht-Diplomaten hatte Tschechien bereits unmittelbar nach dem Beginn der russischen Invasion in die Ukraine fast vollständig ausgesetzt.
Tschechien drängt auf EU-Ebene seit Längerem dazu, russischen Diplomaten die Reisefreiheit innerhalb des Schengenraums zu entziehen. Nun prescht die liberalkonservative Regierung in Prag vor.
Europa spült Milliarden in Putins Kriegskasse
Welchen Anteil tragen EU-Unternehmen daran, dass Russland seinen Krieg gegen die Ukraine führen kann? Eine Studie analysiert LNG-Geschäfte – das Ergebnis ist auch für Deutschland unangenehm. Den ganzen Artikel lesen Sie hier.
Nord-Stream-Sabotage: Weitere Festnahme in Polen
Im Kontext des Anschlags auf die Nord-Stream-Gaspipelines ist ein weiterer von den deutschen Behörden gesuchter Ukrainer in Polen festgenommen worden. Dies berichtete der Radiosender RMF FM am Dienstag.
Im August war bereits ein Ukrainer auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls in Italien festgenommen worden, der verdächtigt wird, die Anschläge auf die Ostsee-Pipelines im Jahr 2022 koordiniert zu haben. Mitte September hatte ein italienisches Gericht seine Auslieferung nach Deutschland angeordnet.
Kreml reagiert mit Kritik auf Äußerung von Merz
Russland hat auf die Äußerung von Bundeskanzler Friedrich Merz reagiert, wonach sich Europa nicht mehr in einem Zustand des Friedens mit Russland befindet. Deutschland sei schon lange indirekt beteiligt am Krieg in der Ukraine, sagt Kremlsprecher Dmitri Peskow. Europa solle ohnehin besser einen Dialog mit Russland über Sicherheitsfragen suchen, anstatt eine spaltende "Drohnen-Mauer" zu errichten.
Merz hatte sich zuvor zur Sicherheitslage in Europa geäußert. Der Kanzler reist am Mittwoch zu einem Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs nach Kopenhagen. Zu den Themen gehört nach der Bedrohung durch die jüngste Drohnen-Attacke in Skandinavien auch eine Erörterung, wie eingefrorene Vermögen der russischen Zentralbank in der EU für die Ukraine genutzt werden können.
Orbán: "Ukraine ist kein souveränes Land"
Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat der Ukraine die staatliche Souveränität abgesprochen. "Die Ukraine ist kein unabhängiges Land, die Ukraine ist kein souveränes Land", sagte der Rechtspopulist in einem Interview-Format, das sich an Anhänger seiner Partei richtet. "Wir finanzieren die Ukraine, der Westen finanziert sie, wir (der Westen) geben ihr die Waffen." Orbáns Regierung pflegt gute Beziehungen zum Kreml und hat mehrfach versucht, EU-Sanktionen gegen Russland zu verhindern.
Ukraine-Kredit soll für Waffenkäufe in Europa verwendet werden
Ein Teil des von der EU-Kommission vorgeschlagenen Reparationskredits für die Ukraine soll für den Kauf von Rüstungsgütern in Europa verwendet werden, wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagt. Der Kredit solle durch eingefrorene russische Vermögenswerte abgesichert werden. Bei dem Vorschlag gehe es nicht um die Beschlagnahmung der eingefrorenen Vermögenswerte, fügt von der Leyen hinzu. Die Ukraine müsse den Kredit zurückzahlen, falls Russland Reparationen leiste.
Familie mit zwei Kindern bei russischem Drohnenangriff getötet
Durch einen Drohnenangriff ist eine vierköpfige Familie im nordostukrainischen Gebiet Sumy getötet worden. Die Eltern und ihre vier und sechs Jahre alten Kinder seien tot aus den Trümmern ihres Hauses geborgen worden, teilte Militärgouverneur Oleh Hryhorow auf Telegram mit. Getroffen wurde das Dorf Tschernetschtschyna im Süden des Gebietes Sumy.
Der Luftalarm wegen russischer Drohnen dauerte im Norden der Ukraine bis in den Morgen an. Die ukrainische Luftwaffe berichtete, dass die russische Armee über Nacht 65 Kampfdrohnen verschiedener Typen eingesetzt habe. Davon seien 46 Drohnen ausgeschaltet worden. An 19 Stellen habe es Einschläge gegeben.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters