Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine: "Shrike"-Drohne zerstört russischen Hubschrauber
Wolodymyr Selenskyj zeichnet eine positive Lage von der Front. Russland verkündet die Einnahme zweier weiterer Ortschaften. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Dienstag, 30. September
Russland verkündet die Einnahme zweier weiterer Ortschaften
Laut einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums in Moskau hat Russland zwei weitere Ortschaften in der ostukrainischen Region Donezk eingenommen. Zuvor hatte der russische Präsident Wladimir Putin mitgeteilt, die russischen Truppen griffen weiterhin an. Ganz Russland führe "den gerechten Kampf". In seiner abendlichen Videoansprache sprach der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj jedoch von Fortschritten bei der ukrainischen Gegenoffensive nahe der Stadt Dobropillja, die ebenfalls in der Region Donezk liegt. Die Situation in der Region sei "nicht einfach", aber die ukrainischen Soldaten täten "ihr Bestes, um ihre Positionen zu verteidigen".
Ukraine: Russischer Hubschrauber mit Drohne abgeschossen
Das ukrainische Militär hat eigenen Angaben zufolge einen russischen Hubschrauber mit einer ferngesteuerten Drohne abgeschossen. Es habe sich dabei um einen Mi-8-Helikopter gehandelt, teilte der Chef der ukrainischen Drohnentruppen, Robert Browdi, bei Telegram mit. Nach Auskunft der 59. Brigade erfolgte der Abschuss im Bereich der Ortschaft Kotljariwka im ostukrainischen Gebiet Donezk. Mehrzweckhubschrauber des sowjetischen Typs Mi-8 werden seit den 1960er Jahren produziert.
Die Frontlinie verläuft nur wenige Hundert Meter von dem Dorf entfernt. Eingesetzt worden sei dabei eine ferngesteuerte Kamikaze-Drohne des US-amerikanischen Typs "Shrike", deren Herstellung nach Medienberichten nur wenige Hundert US-Dollar kostet.
Montag, 29. September
Selenskyj erklärt über 170 Quadratkilometer für befreit
Bei Gegenangriffen hat die ukrainische Armee bei Dobropillja in der Ostukraine nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj mehr als 170 Quadratkilometer Territorium zurückerobert. "Zu Beginn des heutigen Tages gelang es unseren Kräften, mehr als 174 Quadratkilometer zu befreien und über 194 Quadratkilometer wurden von russischen Saboteuren gesäubert", sagte der Staatschef in seiner abendlichen Videobotschaft.
Dabei sollen die russischen Truppen mehr als 3.200 Soldaten verloren haben. Ohne Details zu nennen, sprach Selenskyj jedoch von schwierigen Situationen an den Frontabschnitten Kupjansk, im Grenzgebiet der Region Charkiw und den Landkreisen an der Grenze zwischen den Gebieten Donezk und Dnipropetrowsk.
Anfang August hatten russische Einheiten östlich der Stadt Dobropillja die Frontlinie überraschend durchbrochen und waren fast 20 Kilometer vorgestoßen. Nach der Verlegung ukrainischer Reserven konnten sie zum Teil wieder verdrängt werden. Ukrainische Militärbeobachter zeichnen die Lage aber schlechter, als sie Selenskyj und das Oberkommando in Kiew darstellen.
Putin lässt 135.000 junge Männer zum Wehrdienst einziehen
Der russische Präsident Wladimir Putin hat per Dekret die Einberufung von 135.000 Männern zum Wehrdienst angeordnet. Eingezogen würden die 18- bis 30-Jährigen in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember, hieß es in dem auch von der Regierungszeitung "Rossijskaja Gaseta" veröffentlichten Erlass. Eingesetzt werden dürfen die Rekruten in Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine erst nach dem einjährigen Wehrdienst. Sie müssen sich dann per Vertrag zum Kriegsdienst verpflichten.
Bisher zieht Russland stets zweimal im Jahr – jeweils im Frühjahr und im Herbst – Wehrpflichtige ein. In diesem Frühjahr gab es die Rekordzahl von 160.000 neuen Soldaten. Nach einem aktuell im Parlament behandelten Gesetz sollen die Einberufungs- und Musterungsstellen künftig das ganze Jahr arbeiten. Eingezogen zum Dienst in der Armee wird aber weiter vom 1. April bis 15. Juli und vom 1. Oktober bis 31. Dezember.
Der Kreml hat die Truppenstärke der russischen Armee seit dem Einfall in die benachbarte Ukraine bereits dreimal erhöht. Zuletzt ordnete Putin im vergangenen Herbst die Erhöhung der Sollstärke auf 2,4 Millionen Militärangehörige an – davon 1,5 Millionen Soldaten. Offiziell nehmen Wehrpflichtige nicht am Krieg gegen die Ukraine teil, allerdings waren sie mehrfach in Kämpfe im russischen Grenzgebiet verwickelt.
Vaclav-Havel-Preis für ukrainischen Journalisten Butkewytsch
Der ukrainische Journalist und Menschenrechtsaktivist Maxym Butkewytsch ist mit dem renommierten Vaclav-Havel-Preis des Europarats ausgezeichnet worden. "Ich wage zu sagen, dass ich nicht nur in meiner persönlichen Eigenschaft an dieser Zeremonie teilnehme und diese ehrenvolle Auszeichnung entgegennehme, sondern auch im Namen der ukrainischen Kriegsgefangenen und Zivilisten, die von Russland illegal inhaftiert werden", sagte Butkewytsch bei der Verleihung des Menschenrechtspreises in Straßburg.
Butkewytsch ist Mitbegründer des Menschenrechtszentrums Zmina und des Radiosenders Hromadske Radio. Zu Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine meldete er sich trotz seiner pazifistischen Überzeugungen zum Dienst in der ukrainischen Armee. Er kam in russische Kriegsgefangenschaft und blieb mehr als zwei Jahre in Haft, bevor er vor rund einem Jahr im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freigelassen wurde. Mehr über seine Zeit in russischer Haft lesen Sie hier.
Russland: Tomahawk-Raketen für Ukraine wären kein Gamechanger
Laut Russland würde eine mögliche Lieferung von Tomahawk-Raketen die Lage an der Front nicht grundlegend ändern. "Es gibt keine Wunderwaffe", erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow vor Journalisten.
Er kündigte zudem an, dass Russland im Falle einer Lieferung genau analysieren wolle, ob die Raketen mit Zieldaten aus den USA abgefeuert werden. "Die Frage ist nach wie vor: Wer kann diese Raketen abfeuern? Können das nur die Ukrainer, oder müssen das amerikanische Soldaten tun?"
Preskow fügt hinzu: "Wer legt die Ziele für diese Raketen fest? Die amerikanische Seite oder die Ukrainer selbst?" Es sei eine "sehr tiefgehende Analyse" erforderlich.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters