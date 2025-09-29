Newsblog zum Ukraine-Krieg Nach ukrainischem Angriff: Stromausfall in russischer Region

Ein ukrainischer Drohnenangriff hat einen Stromausfall ausgelöst. In einer wichtigen russischen Ölraffinerie ist ein Großbrand ausgebrochen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mittwoch, 1. Oktober

Nach ukrainischem Angriff: Stromausfall in russischer Region

In der an die Ukraine grenzenden russischen Region Rostow ist es nach einem ukrainischen Drohnenangriff zu Stromausfällen gekommen. Auf Telegram erklärte der Gouverneur der Region, dass in mehreren Ortschaften die Stromversorgung ausgefallen sei. Inzwischen sei diese aber über ein Notstromsystem wiederhergestellt worden. Darüber hinaus soll es zu einem Brand in einem Industriegelände gekommen sein, bei dem aber laut Aussage des Gouverneurs niemand verletzt worden sein soll.

Putins Propagandisten zweifeln am Sieg

Nach mehr als dreieinhalb Jahren, in denen Russland durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine nur knapp 20 Prozent des ukrainischen Staatsgebietes einnehmen konnte, mehrt sich auch unter kremltreuen Propagandisten die Kritik.

Großbrand in einer wichtigen russischen Ölraffinerie

In einer der größten russischen Ölraffinerien in der Stadt Jaroslawl ist ein Großbrand ausgebrochen. Augenzeugen filmten Videos der Verarbeitungsanlage, die etwa 280 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Moskau liegt. Die Aufnahmen, veröffentlicht über den Telegram-Messenger, zeigen lodernde Flammen und eine weithin sichtbare Rauchwolke.

Zur Ursache des Brandes liegen noch keine belastbaren Informationen vor. Berichte einzelner Augenzeugen, laut denen eine Drohne in die Raffinerie einschlug, lassen sich derzeit nicht unabhängig bestätigen. Die Ölraffinerie Jaroslawl gehört dem Konzern Slawneft und ist eine der zehn größten Ölverarbeitungsanlagen des Landes.

Estlands Regierungschef sieht russische Ablenkungsmanöver

Estlands Regierungschef Kristen Michal hat das Eindringen russischer Drohnen und Militärflugzeuge in den Luftraum von Nato-Staaten als Ablenkungsmanöver bezeichnet. Der russische Präsident Wladimir Putin wolle, dass die EU-Staaten sich mit sich selbst beschäftigten und nicht mit der weiteren Unterstützung der Ukraine, sagte Michal am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP in Kopenhagen. "Putin will, dass wir über uns selbst sprechen, nicht über die Ukraine, nicht über die Hilfe für die Ukraine."

Mit Blick auf das informelle Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs in der dänischen Hauptstadt am Mittwoch sagte Michal, er hoffe auf eine starke Botschaft der "Einheit und Entschlossenheit, die Ukraine zu unterstützen". Die EU-Staaten dürften sich "niemals von dem Hauptthema ablenken lassen, dem Problem mit Russland".