Ukraine-Krieg: Ukraine attackiert Ölraffinerie bei Sankt Petersburg

Newsblog zum Ukraine-Krieg
Ukraine gelingt wichtiger Schlag gegen Putins Infrastruktur

  • Jakob Hartung: Redakteur für Politik und Wirtschaft
Von J. Zielezinski, N. Breuer, K. Hitscher, J. Hartung, C. Cöln, T. Schibilla, S. Cleven
Aktualisiert am 04.10.2025 - 08:31 UhrLesedauer: 25 Min.
Explosion in der Ölraffinerie Kirischi: Die Ukraine hat eine der modernsten Ölverarbeitungsanlagen Russlands angegriffen.Vergrößern des Bildes
Explosion in der Ölraffinerie Kirischi: Die Ukraine hat eine der modernsten Ölverarbeitungsanlagen Russlands angegriffen.
Russland greift die Ukraine mit Kampfjets an. Die Ukraine attackiert eine moderne Ölraffinerie. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Samstag, 4. Oktober

Drohnen greifen große russische Ölraffinerie an

Die Ukraine hat mit Drohnen die Ölraffinerie Kirischi angegriffen, die etwa 100 Kilometer von Sankt Petersburg entfernt liegt. Videos von Augenzeugen zeigen, wie mehrere Drohnen über ein Wohngebiet fliegen und anschließend in die moderne Ölverarbeitungsanlage einschlagen. Auf den Videos sind mindestens drei Explosionen sowie ein anschließendes Feuer zu sehen.

Die Raffinerie in Kirischi gehört zu den größten des Landes und verarbeitet rund 6,6 Prozent des russischen Rohöls. Sie liegt rund 800 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt und war bereits mehrfach Ziel von Angriffen – zuletzt im März und September dieses Jahres sowie im März 2024. Für diese bekannten Vorfälle hatte die ukrainische Armee die Verantwortung übernommen. Zum aktuellen Vorfall äußerte sich Kiew bislang nicht.

Ukraine sucht neue Möglichkeiten zur Drohnenabwehr

Nacht für Nacht schickt Russland Hunderte Drohnen in die Ukraine. Die Kosten für deren Abwehr steigen – und die Ukraine sucht nach Alternativen.

Russischer Angriff tötet 13.000 Schweine

Ein russischer Drohnenangriff auf eine Schweinefarm im Gebiet Charkiw hat am 3. Oktober rund 13.000 Schweine getötet, wie der ukrainische Zivilschutzdienst mitteilte. Während des Angriffs brach auf dem landwirtschaftlichen Betrieb in der Gemeinde Nowowodolaska ein Großbrand aus. Das Feuer, das sich über eine Fläche von 13.600 Quadratmetern ausbreitete, erfasste acht Stallungen.

Veröffentlichte Fotos des ukrainischen Zivilschutzdienstes zeigen die Kadaver der dicht aneinander gedrängten Schweine, von denen einige durch die Flammen sichtbar verbrannt oder verstümmelt wurden. Auch ein Mitarbeiter des Betriebs wurde bei dem Angriff verletzt, Angaben zu seinem Zustand oder seiner Identität wurden nicht gemacht.

Der Gouverneur des Gebiets Charkiw, Oleh Synehubow, bezeichnete die Beseitigung der Tierkadaver als einen "komplizierten Prozess". Nach offiziellen Angaben waren 32 Einsatzkräfte an den Rettungs- und Aufräumarbeiten beteiligt.

Tote Schweine liegen in einem der zerstörten Ställe.Vergrößern des Bildes
Tote Schweine liegen in einem der zerstörten Ställe. (Quelle: Staatlicher Notfalldienst der Ukraine )

Russland greift Region Saporischschja an

Das russische Militär hat die Ukraine in der Nacht erneut mit Drohnenschwärmen überzogen. Die Flugabwehr berichtete auf Telegram von Einflügen von Kampfdrohnen bei Dnipro und Charkiw. Ein Ziel der unbemannten Flugkörper sei zunächst nicht erkennbar, hieß es.

Neben den Kampfdrohnen waren auch russische Kampfflugzeuge im Einsatz, wie die Agentur Ukrinform berichtete. Die Großstadt Saporischschja und deren Umgebung sei am späten Abend mit gelenkten Flugzeugbomben angegriffen worden. Es habe mehrere Explosionen gegeben. Über eventuelle Opfer oder Schäden lagen zunächst keine Angaben vor.

Möglicherweise hatte die Ukraine am Abend auch Drohnen in Richtung Russland gestartet. Die Flughäfen von Kaluga, Wolgograd und Saratow stellten ohne nähere Angabe von Gründen vorübergehend den Flugbetrieb ein, üblicherweise ein Hinweis auf mögliche Drohneneinflüge. Die ukrainischen Streitkräfte äußerten sich dazu nicht.

Freitag, 3. Oktober

IAEA spricht spricht über Reparaturen an Akw

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) diskutiert mit den Kriegsparteien Moskau und Kiew "detaillierte Vorschläge" zur Wiederherstellung der Stromversorgung für das Kernkraftwerk Saporischschja. Russland und die Ukraine seien bereit, die nötigen Reparaturen auf ihrer Seite der Front auszuführen, dafür müssten sich aber die Kämpfe beruhigen, teilte die IAEA mit. Generaldirektor Rafael Grossi sei in Kontakt mit beiden Seiten, um das zu erreichen.

Russland bildet Soldaten im Reiten aus

Die russische Armee bildet jetzt auch Soldaten im Reiten aus. Ein Kommandeur bestätigte, dass seine Soldaten hoch zu Ross unterwegs sind. Pferde an der Front sollen einige Vorteile haben, sagte er einer russischen Zeitung "Kommersant".

Bekannt durch Kritik am Kreml: Journalistin Owsjannikowa zur "ausländischen Agentin" erklärt

Russische Behörden haben die durch ihren Anti-Kriegs-Protest im russischen Staatsfernsehen bekanntgewordene und inzwischen ins Ausland geflohene Journalistin Marina Owsjannikowa zum "ausländischen Agenten" erklärt. Das meldete die russische staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das Justizministerium. Mit der Bezeichnung Auslandsagent lässt die russische Führung Oppositionelle und Kritiker brandmarken. Wer in Russland als "ausländischer Agent" gelistet ist, muss mit zahlreichen Nachteilen rechnen.

urn:newsml:dpa.com:20090101:251003-935-871533Vergrößern des Bildes
Marina Owsjannikowa: Die russische Journalistin ist aus ihrer Heimat geflohen. (Archivfoto) (Quelle: Christophe Ena/dpa)

Die damals noch beim russischen Staatsfernsehen angestellte Owsjannikowa hatte für großes Aufsehen gesorgt, als sie 2022 kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine mitten in einer Live-Nachrichtensendung mit einem Protestplakat ins Bild sprang.

Nach der Aktion arbeitete die heute 45-jährige Owsjannikowa zwischenzeitlich unter anderem für die deutsche Zeitung "Welt", kehrte dann aber nach Russland zurück und protestierte erneut gegen den Krieg. Im Oktober 2022 teilte ihr Anwalt mit, dass sie ihre Heimat mittlerweile endgültig in Richtung Europa verlassen habe. 2023 wurde sie in Russland in Abwesenheit zu achteinhalb Jahren Straflager verurteilt.

Verwendete Quellen
  • Eigene Recherche
  • Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters
Themen
Drohnenangriff auf PolenExplosionKiewMilitärMoskauNatoPolenRusslandSaporischschjaUkraine
