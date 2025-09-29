Er kündigte zudem an, dass Russland im Falle einer Lieferung genau analysieren wolle, ob die Raketen mit Zieldaten aus den USA abgefeuert werden. "Die Frage ist nach wie vor: Wer kann diese Raketen abfeuern? Können das nur die Ukrainer, oder müssen das amerikanische Soldaten tun?"

Preskow fügt hinzu: "Wer legt die Ziele für diese Raketen fest? Die amerikanische Seite oder die Ukrainer selbst?" Es sei eine "sehr tiefgehende Analyse" erforderlich.

Selenskyj warnt: "Wir können es uns nicht leisten"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist erleichtert wegen des Sieges proeuropäischer Kräfte bei der Parlamentswahl im Nachbarland Moldau. "Es ist Russland nicht gelungen, Moldau zu destabilisieren, auch wenn es große Mittel in Chaos und die Korruption aller, dies es erreichen konnte, investiert hat", sagte Selenskyj in einer Videoschalte in der polnischen Hauptstadt Warschau.

Europa müsse Widerstand leisten, wenn Moskau versuche, weitere Länder in seinen Herrschaftsbereich zu ziehen, betonte Selenskyj. Er erwähnte Belarus, das eng an Russland gebunden ist, und Georgien, wo die Regierung den Beitrittsprozess zur EU gegen den Protest der Bevölkerung gestoppt hat. "Wir können es uns nicht leisten, auch nur einen Tag oder ein anderes Land zu verlieren nach der Wahl in Moldau", sagte Selenskyj. Die Ukraine, Moldau und Georgien sind seit 2022 Kandidaten für einen EU-Beitritt.

Experte: Deutschland kaum gegen Drohnen geschützt

Deutschland ist nach Ansicht des Vorstandschefs der Airbus-Militärsparte, Michael Schöllhorn, nicht gut auf die Abwehr feindlicher Drohnen, etwa aus Russland, vorbereitet. Das gelte sowohl für Abwehrwaffen als auch die rechtliche Situation, sagte Schöllhorn im Podcast "Ronzheimer". "Ich glaube, unser System braucht zu lange, um sich an die sehr, sehr schnell wachsende Bedrohungslage anzupassen."

Professionell ausgerüstete Drohnen seien heute "relativ resistent" gegen die üblichen Störmethoden der Polizei. Es gebe zudem eine rechtliche Lücke: "Denn es ist relativ unklar, wer überhaupt was machen kann, und ob dann die Polizei, die Bundeswehr oder auch der Betreiber von einer Anlage erstens in der Lage und zweitens auch rechtlich befugt ist, irgendwelche Maßnahmen zu treffen."

Eine Drohne abschießen könne im Zweifel nur die Bundeswehr. Es gebe dafür aber kaum eine geeignete Bewaffnung. Über einer Stadt werde man keine Luft-Luft-Rakete einsetzen können.

Zwei Tote nahe Moskau durch ukrainische Drohnenattacke

Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf das Umland der russischen Hauptstadt Moskau sind nach Behördenangaben zwei Menschen getötet worden. Eine 76-jährige Frau und ihr 6-jähriger Enkel seien bei einem Brand ihres Hauses ums Leben gekommen, schrieb Gebietsgouverneur Andrej Worobjow in sozialen Netzwerken. Details nannte er nicht. Über den Städten Kolomna und Woskressensk südöstlich von Moskau seien nachts vier Drohnen abgeschossen worden.