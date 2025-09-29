Newsblog zum Ukraine-Krieg Selenskyj erklärt über 170 Quadratkilometer für befreit
Wolodymyr Selenskyj zeichnet eine positive Lage von der Front. Wladimir Putin zieht mehr junge Männer für den Wehrdienst ein. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Selenskyj erklärt über 170 Quadratkilometer für befreit
- Putin lässt 135.000 junge Männer zum Wehrdienst einziehen
- Russland: Tomahawk-Raketen für Ukraine wären kein Gamechanger
- Zwei Tote nahe Moskau durch ukrainische Drohnenattacke
- Polens Regierungschef: "Dies ist auch unser Krieg"
- Pistorius in Warschau: Verteidigung und Ukraine sind Themen
- Drohnen in Norwegen gesichtet – Flüge umgeleitet
Montag, 29. September
Selenskyj erklärt über 170 Quadratkilometer für befreit
Bei Gegenangriffen hat die ukrainische Armee bei Dobropillja in der Ostukraine nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj mehr als 170 Quadratkilometer Territorium zurückerobert. "Zu Beginn des heutigen Tages gelang es unseren Kräften, mehr als 174 Quadratkilometer zu befreien und über 194 Quadratkilometer wurden von russischen Saboteuren gesäubert", sagte der Staatschef in seiner abendlichen Videobotschaft.
Dabei sollen die russischen Truppen mehr als 3.200 Soldaten verloren haben. Ohne Details zu nennen, sprach Selenskyj jedoch von schwierigen Situationen an den Frontabschnitten Kupjansk, im Grenzgebiet der Region Charkiw und den Landkreisen an der Grenze zwischen den Gebieten Donezk und Dnipropetrowsk.
Anfang August hatten russische Einheiten östlich der Stadt Dobropillja die Frontlinie überraschend durchbrochen und waren fast 20 Kilometer vorgestoßen. Nach der Verlegung ukrainischer Reserven konnten sie zum Teil wieder verdrängt werden. Ukrainische Militärbeobachter zeichnen die Lage aber schlechter, als sie Selenskyj und das Oberkommando in Kiew darstellen.
Putin lässt 135.000 junge Männer zum Wehrdienst einziehen
Der russische Präsident Wladimir Putin hat per Dekret die Einberufung von 135.000 Männern zum Wehrdienst angeordnet. Eingezogen würden die 18- bis 30-Jährigen in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember, hieß es in dem auch von der Regierungszeitung "Rossijskaja Gaseta" veröffentlichten Erlass. Eingesetzt werden dürfen die Rekruten in Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine erst nach dem einjährigen Wehrdienst. Sie müssen sich dann per Vertrag zum Kriegsdienst verpflichten.
Bisher zieht Russland stets zweimal im Jahr – jeweils im Frühjahr und im Herbst – Wehrpflichtige ein. In diesem Frühjahr gab es die Rekordzahl von 160.000 neuen Soldaten. Nach einem aktuell im Parlament behandelten Gesetz sollen die Einberufungs- und Musterungsstellen künftig das ganze Jahr arbeiten. Eingezogen zum Dienst in der Armee wird aber weiter vom 1. April bis 15. Juli und vom 1. Oktober bis 31. Dezember.
Der Kreml hat die Truppenstärke der russischen Armee seit dem Einfall in die benachbarte Ukraine bereits dreimal erhöht. Zuletzt ordnete Putin im vergangenen Herbst die Erhöhung der Sollstärke auf 2,4 Millionen Militärangehörige an – davon 1,5 Millionen Soldaten. Offiziell nehmen Wehrpflichtige nicht am Krieg gegen die Ukraine teil, allerdings waren sie mehrfach in Kämpfe im russischen Grenzgebiet verwickelt.
Vaclav-Havel-Preis für ukrainischen Journalisten Butkewytsch
Der ukrainische Journalist und Menschenrechtsaktivist Maxym Butkewytsch ist mit dem renommierten Vaclav-Havel-Preis des Europarats ausgezeichnet worden. "Ich wage zu sagen, dass ich nicht nur in meiner persönlichen Eigenschaft an dieser Zeremonie teilnehme und diese ehrenvolle Auszeichnung entgegennehme, sondern auch im Namen der ukrainischen Kriegsgefangenen und Zivilisten, die von Russland illegal inhaftiert werden", sagte Butkewytsch bei der Verleihung des Menschenrechtspreises in Straßburg.
Butkewytsch ist Mitbegründer des Menschenrechtszentrums Zmina und des Radiosenders Hromadske Radio. Zu Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine meldete er sich trotz seiner pazifistischen Überzeugungen zum Dienst in der ukrainischen Armee. Er kam in russische Kriegsgefangenschaft und blieb mehr als zwei Jahre in Haft, bevor er vor rund einem Jahr im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freigelassen wurde. Mehr über seine Zeit in russischer Haft lesen Sie hier.
Russland: Tomahawk-Raketen für Ukraine wären kein Gamechanger
Laut Russland würde eine mögliche Lieferung von Tomahawk-Raketen die Lage an der Front nicht grundlegend ändern. "Es gibt keine Wunderwaffe", erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow vor Journalisten.
Er kündigte zudem an, dass Russland im Falle einer Lieferung genau analysieren wolle, ob die Raketen mit Zieldaten aus den USA abgefeuert werden. "Die Frage ist nach wie vor: Wer kann diese Raketen abfeuern? Können das nur die Ukrainer, oder müssen das amerikanische Soldaten tun?"
Preskow fügt hinzu: "Wer legt die Ziele für diese Raketen fest? Die amerikanische Seite oder die Ukrainer selbst?" Es sei eine "sehr tiefgehende Analyse" erforderlich.
Selenskyj warnt: "Wir können es uns nicht leisten"
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist erleichtert wegen des Sieges proeuropäischer Kräfte bei der Parlamentswahl im Nachbarland Moldau. "Es ist Russland nicht gelungen, Moldau zu destabilisieren, auch wenn es große Mittel in Chaos und die Korruption aller, dies es erreichen konnte, investiert hat", sagte Selenskyj in einer Videoschalte in der polnischen Hauptstadt Warschau.
Europa müsse Widerstand leisten, wenn Moskau versuche, weitere Länder in seinen Herrschaftsbereich zu ziehen, betonte Selenskyj. Er erwähnte Belarus, das eng an Russland gebunden ist, und Georgien, wo die Regierung den Beitrittsprozess zur EU gegen den Protest der Bevölkerung gestoppt hat. "Wir können es uns nicht leisten, auch nur einen Tag oder ein anderes Land zu verlieren nach der Wahl in Moldau", sagte Selenskyj. Die Ukraine, Moldau und Georgien sind seit 2022 Kandidaten für einen EU-Beitritt.
Experte: Deutschland kaum gegen Drohnen geschützt
Deutschland ist nach Ansicht des Vorstandschefs der Airbus-Militärsparte, Michael Schöllhorn, nicht gut auf die Abwehr feindlicher Drohnen, etwa aus Russland, vorbereitet. Das gelte sowohl für Abwehrwaffen als auch die rechtliche Situation, sagte Schöllhorn im Podcast "Ronzheimer". "Ich glaube, unser System braucht zu lange, um sich an die sehr, sehr schnell wachsende Bedrohungslage anzupassen."
Professionell ausgerüstete Drohnen seien heute "relativ resistent" gegen die üblichen Störmethoden der Polizei. Es gebe zudem eine rechtliche Lücke: "Denn es ist relativ unklar, wer überhaupt was machen kann, und ob dann die Polizei, die Bundeswehr oder auch der Betreiber von einer Anlage erstens in der Lage und zweitens auch rechtlich befugt ist, irgendwelche Maßnahmen zu treffen."
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters