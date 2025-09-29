Vaclav-Havel-Preis für ukrainischen Journalisten Butkewytsch

Der ukrainische Journalist und Menschenrechtsaktivist Maxym Butkewytsch ist mit dem renommierten Vaclav-Havel-Preis des Europarats ausgezeichnet worden. "Ich wage zu sagen, dass ich nicht nur in meiner persönlichen Eigenschaft an dieser Zeremonie teilnehme und diese ehrenvolle Auszeichnung entgegennehme, sondern auch im Namen der ukrainischen Kriegsgefangenen und Zivilisten, die von Russland illegal inhaftiert werden", sagte Butkewytsch bei der Verleihung des Menschenrechtspreises in Straßburg.

Butkewytsch ist Mitbegründer des Menschenrechtszentrums Zmina und des Radiosenders Hromadske Radio. Zu Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine meldete er sich trotz seiner pazifistischen Überzeugungen zum Dienst in der ukrainischen Armee. Er kam in russische Kriegsgefangenschaft und blieb mehr als zwei Jahre in Haft, bevor er vor rund einem Jahr im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freigelassen wurde. Mehr über seine Zeit in russischer Haft lesen Sie hier.

Russland: Tomahawk-Raketen für Ukraine wären kein Gamechanger

Laut Russland würde eine mögliche Lieferung von Tomahawk-Raketen die Lage an der Front nicht grundlegend ändern. "Es gibt keine Wunderwaffe", erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow vor Journalisten.

Er kündigte zudem an, dass Russland im Falle einer Lieferung genau analysieren wolle, ob die Raketen mit Zieldaten aus den USA abgefeuert werden. "Die Frage ist nach wie vor: Wer kann diese Raketen abfeuern? Können das nur die Ukrainer, oder müssen das amerikanische Soldaten tun?"

Preskow fügt hinzu: "Wer legt die Ziele für diese Raketen fest? Die amerikanische Seite oder die Ukrainer selbst?" Es sei eine "sehr tiefgehende Analyse" erforderlich.

Selenskyj warnt: "Wir können es uns nicht leisten"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist erleichtert wegen des Sieges proeuropäischer Kräfte bei der Parlamentswahl im Nachbarland Moldau. "Es ist Russland nicht gelungen, Moldau zu destabilisieren, auch wenn es große Mittel in Chaos und die Korruption aller, dies es erreichen konnte, investiert hat", sagte Selenskyj in einer Videoschalte in der polnischen Hauptstadt Warschau.

Europa müsse Widerstand leisten, wenn Moskau versuche, weitere Länder in seinen Herrschaftsbereich zu ziehen, betonte Selenskyj. Er erwähnte Belarus, das eng an Russland gebunden ist, und Georgien, wo die Regierung den Beitrittsprozess zur EU gegen den Protest der Bevölkerung gestoppt hat. "Wir können es uns nicht leisten, auch nur einen Tag oder ein anderes Land zu verlieren nach der Wahl in Moldau", sagte Selenskyj. Die Ukraine, Moldau und Georgien sind seit 2022 Kandidaten für einen EU-Beitritt.