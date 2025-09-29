Newsblog zum Ukraine-Krieg Zwei Tote nahe Moskau durch ukrainische Drohnenangriffe
Ein ukrainischer Angriff nahe Moskau fordert zwei Todesopfer. Der deutsche Verteidigungsminister reist nach Polen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Montag, 29. September
Experte: Deutschland kaum gegen Drohnen geschützt
Deutschland ist nach Ansicht des Vorstandschefs der Airbus-Militärsparte, Michael Schöllhorn, nicht gut auf die Abwehr feindlicher Drohnen etwa aus Russland vorbereitet. Das gelte sowohl für Abwehrwaffen als auch die rechtliche Situation, sagte Schöllhorn im Podcast "Ronzheimer". "Ich glaube, unser System braucht zu lange, um sich an die sehr, sehr schnell wachsende Bedrohungslage anzupassen."
Professionell ausgerüstete Drohnen seien heute "relativ resistent" gegen die üblichen Störmethoden der Polizei. Es gebe zudem eine rechtliche Lücke: "Denn es ist relativ unklar, wer überhaupt was machen kann, und ob dann die Polizei, die Bundeswehr oder auch der Betreiber von einer Anlage erstens in der Lage und zweitens dann auch rechtlich befugt ist, irgendwelche Maßnahmen zu treffen."
Eine Drohne abschießen könne im Zweifel nur die Bundeswehr. Es gebe aber dafür aber kaum eine geeignete Bewaffnung. Über einer Stadt werde man keine Luft-Luft-Rakete einsetzen können.
Zwei Tote nahe Moskau durch ukrainische Drohnenattacke
Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf das Umland der russischen Hauptstadt Moskau sind nach Behördenangaben zwei Menschen getötet worden. Eine 76-jährige Frau und ihr 6-jähriger Enkel seien bei einem Brand ihres Hauses ums Leben gekommen, schrieb Gebietsgouverneur Andrej Worobjow in sozialen Netzwerken. Details nannte er nicht. Über den Städten Kolomna und Woskressensk südöstlich von Moskau seien nachts vier Drohnen abgeschossen worden.
Insgesamt fing das russische Militär nach eigenen Angaben in der Nacht 78 feindliche Drohnen über dem Territorium Russlands ab – die meisten über den Grenzgebieten Brjansk und Belgorod. Solche Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau sind nicht unabhängig überprüfbar, sie lassen aber Rückschlüsse auf die Intensität der Angriffe zu. Berichte über Treffer der Ukraine gab es nicht.
Nach einem massiven Bombardement auf die Ukraine in der Nacht zum Sonntag setzte die russische Armee in der letzten Nacht weniger Drohnen ein. Von 32 unbemannten Fluggeräten seien 23 abgefangen worden, teilte die ukrainische Luftwaffe mit.
Rheinmetall liefert im Auftrag der USA Munition nach Osteuropa
Europas größter Munitionshersteller Rheinmetall liefert im Auftrag der USA große Mengen von Artilleriemunition an einen osteuropäischen Staat. Rheinmetall fertige als Unterauftragnehmer des von der US-amerikanischen Regierung beauftragten Unternehmens Global Military Products Munition in einem Auftragswert von rund 444 Millionen Euro für ein Land in Osteuropa, wie der Konzern am Montag mitteilte.
Den Namen des Landes nannte Rheinmetall nicht. Die Lieferungen sollen ab 2026 erfolgen und im Juni 2027 abgeschlossen werden. Der Düsseldorfer Konzern hatte in der Vergangenheit aber etwa für die Ukraine Munition gefertigt.
Rheinmetall baut angesichts der russischen Angriffe auf die Ukraine seine Produktionskapazitäten gezielt aus. Der Konzern will bis 2027 in der Lage sein, jährlich bis zu 1,5 Millionen 155-mm-Artilleriegranaten zu produzieren.
Bundesregierung sieht Nutzung russischen Vermögens als "Gamechanger"
Die Bundesregierung sieht in der geplanten stärkeren Nutzung des eingefrorenen russischen Staatsvermögens in der EU einen möglichen "game changer" im Ukraine-Krieg. "Dieses Thema ist der wohl größte Hebel, den die Europäer politisch im Augenblick in die Hand nehmen können", sagte ein Regierungsvertreter in Berlin am Montag mit Blick auf die Debatte auf dem informellen EU-Gipfel in Kopenhagen in dieser Woche.
Kanzler Friedrich Merz hatte vergangene Woche vorgeschlagen, 140 Milliarden Euro an die Ukraine zu übergeben. Dafür soll die in Belgien ansässige Euroclear, wo das eingefrorene Geld deponiert ist, EU-Anleihen kaufen und diese als Kredite an die Ukraine geben. Damit keine De-facto-Enteignung Russlands vorliegt, sollen diese Kredite durch Haushaltsgarantien der EU-Mitgliedstaaten unterlegt werden. Für die Bundesregierung sei wichtig, dass die Ukraine mit diesem Geld ihren militärischen Bedarf in den kommenden zwei, drei Jahren decken soll, hieß es weiter.
"Wenn es gelingt, diesen Hebel anzusetzen, dann hat es doch das Potenzial … ein Gamechanger zu sein", sagte der Regierungsvertreter. Dies werde in Moskau dazu führen, dass man überlegen müsse, nicht doch an den Verhandlungstisch zu kommen.
Polens Regierungschef: "Dies ist auch unser Krieg"
Polens Regierungschef Donald Tusk hat an den Westen appelliert, angesichts der russischen Aggression gegen die Ukraine Einigkeit zu zeigen. "Dieser Krieg ist auch unser Krieg", sagte Tusk bei einem Sicherheitsforum in Warschau. Russlands Angriffskrieg sei Teil eines politischen Projekts, dessen Ziel es sei, andere Völker zu unterwerfen.
"Wenn wir diesen Krieg verlieren, werden die Folgen nicht nur unsere Generation betreffen, sondern auch die nächste Generation in Polen, Europa, den USA und überall auf der Welt", sagte Tusk. Der Westen habe in dieser Auseinandersetzung mit Russland keinen Grund, an Kapitulation zu denken, sagte der polnische Regierungschef weiter. "Keinen außer Willensschwäche, außer Zweifel, außer Feigheit, außer mangelnder Vorstellungskraft."
Pistorius in Warschau: Verteidigung und Ukraine sind Themen
Verteidigungsminister Boris Pistorius ist inmitten zunehmender Spannungen mit Russland zu militärpolitischen Gesprächen an der Ostflanke der Nato eingetroffen. Der SPD-Politiker landete in der polnischen Hauptstadt, um dort am Warschauer Sicherheitsforum teilzunehmen.
