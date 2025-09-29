Newsblog zum Ukraine-Krieg Merz äußert Vermutung zu Drohnenflügen
Ukrainische Streitkräfte greifen eine russische Kavallerie-Einheit an. Kanzler Merz warnt die Bevölkerung vor Drohnenflügen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Merz zu Drohnen: "Versuche, die Bevölkerung zu verunsichern"
- Ukraine zerstört russische Kavallerie-Einheit mit Drohnen
- Ukrainischer Vizeminister warnt Europa: "Ihr seid schon im Krieg"
- Polen lässt Kampfjets aufsteigen
- Geheimdienst: China und Russland arbeiten für Angriffe zusammen
- Viele Verletzte bei russischem Angriff auf Zug
Montag, 6. Oktober
Trump bereit zu längerer Einhaltung von New-Start-Abrüstungsvertrag
Donald Trump hat sich offen für eine längere Einhaltung des Atomwaffen-Kontrollvertrags New Start zwischen Washington und Moskau gezeigt. "Das klingt für mich nach einer guten Idee", sagte Trump am Sonntag im Weißen Haus, nachdem der autokratisch regierende russische Präsident Wladimir Putin eine Verlängerung um ein Jahr vorgeschlagen hatte. Putin hatte im September erklärte, Russland sei bereit, die im New-Start-Vertrag festgelegten Beschränkungen auch nach dem eigentlichen Auslaufen am 5. Februar 2026 "ein weiteres Jahr lang zu respektieren".
Der 2010 unterzeichnete Vertrag beschränkt die Zahl der einsatzbereiten Atomsprengköpfe in den USA und Russland auf je maximal 1.550 und die Zahl der ballistischen Raketenwerfer und schweren Bomber auf jeweils 800. Desweiteren sieht er ein System zur gegenseitigen Überprüfung vor.
Die Inspektionen wurden jedoch gestoppt, nachdem Moskau vor zwei Jahren vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine wegen wachsender Spannungen mit dem Westen seine Teilnahme an dem Vertrag ausgesetzt hatte. Im Januar äußerte Trump den Wunsch nach Verhandlungen über eine Denuklearisierung mit Moskau und Peking. Außerdem beauftragte er das Pentagon, das ehrgeizige, umfassende US-Verteidigungssystem "Golden Dome" zu entwickeln.
Merz zu Drohnen: "Versuche, die Bevölkerung zu verunsichern"
Bundeskanzler Merz hat sich für die rasche Anschaffung von Systemen zur Drohnenabwehr ausgesprochen. "Es gibt Techniken auf der Welt, die das ermöglichen abzuwehren, die brauchen wir", sagte Merz am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Caren Miosga". Die zunehmenden Drohnenvorfälle seien eine "ernsthafte Bedrohung unserer Sicherheit“, sagte der Bundeskanzler. "Die Vermutung ist, dass Russland hinter den meisten dieser Drohnenflüge steckt", sagte Merz weiter. Diese Bedrohung komme "von denen, die uns testen wollen".
Merz sagte, dass die "Massivität" der Drohnenvorfälle in den vergangenen Wochen neu sei. Glücklicherweise habe es bislang "nicht einen einzigen Vorfall oder Vorgang mit einer bewaffneten Drohne", gegeben. Es handle sich um "Ausspähversuche“ und um "Versuche, die Bevölkerung zu verunsichern". Er warnte eindringlich vor der Gefahr durch Russland für Europa. "Russland will die gesamte politische Nachkriegsordnung zerstören, und dagegen müssen wir uns jetzt zur Wehr setzen, und das tun wir auch", sagte er.
Sonntag, 5. Oktober
Slowakei-Premier Fico: Ukraine-Krieg ist nicht unser Krieg
Der linksnationale, slowakische Regierungschef Robert Fico hat in einem TV-Interview erneut die Ukraine- und Russland-Politik der EU kritisiert. Im Unterschied zum Grundtenor der meisten EU-Gipfeltreffen wünsche er sich keine Niederlage Russlands, sondern ein Verhindern eines neuerlichen, großen Krieges. Der Ukraine-Krieg sei "nicht unser Krieg", sagte er.
BSW-Fraktion lädt russischen Botschafter zu Ausstellung ein
Der russische Botschafter in Deutschland, Sergej Netschajew, wird auf Einladung der BSW-Fraktion zu einer Ausstellungseröffnung im Brandenburger Landtag erwartet. "Jetzt hat der russische Botschafter zugesagt", sagte BSW-Fraktionschef Niels-Olaf Lüders der Deutschen Presse-Agentur, nachdem zuvor "Nordkurier" und "Tagesspiegel" darüber berichtet hatte. Das Thema der Ausstellung am Dienstag mit Werken der Künstler Hans und Lea Grundig sei "Krieg und Frieden".
Die BSW-Fraktion lud nach Angaben des Fraktionsvorsitzenden verschiedene Friedensinitiativen sowie Botschaftsvertreter europäischer Länder sowie unter anderem von Russland, Belarus, der Ukraine und den USA ein. Lüders hält die Einladung des russischen Botschafters für richtig. "Man muss ja mit den Kriegsparteien in Kontakt treten", sagte Lüders der dpa. Sonst könne man sich nicht für Frieden einsetzen. Zugesagt hätten auch Vertreter von Belarus und Ungarn.
Die Einladung löste Kritik aus. "Wer den russischen Kriegstreibern eine Bühne bietet, hat mit Frieden nichts am Hut", sagte CDU-Fraktionschef Jan Redmann dem "Nordkurier" und dem "Tagesspiegel". Für das BSW bedeute Frieden in Wahrheit den Sieg Russlands. Das wies der BSW-Fraktionsvorsitzende zurück. "Jeder Kontakt ist doch in Zeiten dieser diplomatischen Kälte Gold wert."
Linken-Abgeordnete harrt in Lwiw stundenlang im Keller aus
Die Bundestagsabgeordnete Desiree Becker (Die Linke) hat während russischer Angriffe auf die westukrainische Stadt Lwiw in der Nacht auf Sonntag stundenlang in einem Keller Schutz suchen müssen. "Wir saßen fast die ganze Nacht im Keller", sagte Becker am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Becker forderte finanzielle Unterstützung für die Ukraine, lehnte aber Waffenlieferungen weiterhin ab.
Becker war eigenen Angaben zufolge als Teil einer von der Rosa-Luxemburg-Stiftung organisierten politischen Delegation in der Ukraine gewesen. Begleitet wurde sie von linksgerichteten Abgeordneten aus anderen europäischen Ländern sowie weiteren Bundestagsmitgliedern.
In der Nacht auf Sonntag hätten Sirenen russische Angriffe angekündigt, erklärte Becker. Daraufhin habe sie sich gegen 3.45 Uhr Ortszeit in einen Schutzkeller begeben und dort mehrere Stunden lang ausgeharrt. "Man hört die Drohnen und man hört natürlich auch die Luftabwehr", sagte die Linken-Abgeordnete. Um 9.00 Uhr sei der Luftalarm beendet worden.
Selenskyj: Putin lacht über den Westen
Nach einem erneuten größeren Angriff Russlands mit Drohnen, Bomben und Raketen gegen die Ukraine hat Präsident Wolodymyr Selenskyj ein Fehlen "echter Reaktionen" des Westens im Ukraine-Krieg beklagt. "Leider gibt es keine angemessene, starke Reaktion der Welt auf all das, was geschieht", sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache im Zusammenhang mit aktuellen Vorfällen im Krieg in der Ukraine.
Vor allem gebe es keine Reaktion auf eine stetige Zunahme von Ausmaß und Dreistigkeit der Angriffe. "Genau deshalb tut (Kremlchef Wladimir) Putin das: Er lacht einfach über den Westen, über dessen Schweigen und das Ausbleiben entschlossener Gegenmaßnahmen", so der ukrainische Präsident weiter über die Ereignisse in Putins Angriffskrieg.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters