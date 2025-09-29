Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukrainer warnt Europa: "Ihr seid schon längst im Krieg"
Russland greift die Ukraine mit Kampfjets an. China kollaboriert wohl mit den Raketentruppen des Kreml. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Sonntag, 5. Oktober
Ukrainischer Vizeminister warnt Europa: "Ihr seid schon im Krieg"
Der stellvertretende ukrainische Außenminister Serhij Kyslyzja hat Europa im Interview mit dem "Guardian" eindringlich gemahnt, die Bedrohung durch Russland ernstzunehmen. "Ihr befindet euch schon längst im Krieg mit Russland", so der Politiker. Das Eindringen russischer Drohnen in den Luftraum europäischer Länder sei eine bewusste Taktik des Kreml, um "rote Linien zu verschieben".
"Ihr müsst diese existenzielle Bedrohung ernst nehmen", mahnte der stellvertretende Außenminister. Wenn Putin keine deutliche Antwort der europäischen Staaten bekomme, werde er die Lage weiter eskalieren, so Kyslyzja.
In der Nacht zum Sonntag hat Russland die Ukraine mit Raketen, Drohnen und Kampfflugzeugen angegriffen. Insbesondere die Westukraine war Ziel der erneuten Angriffe.
Polen lässt Kampfjets aufsteigen
Als Reaktion auf russische Luftangriffe auf die Ukraine sind nach Angaben des polnischen Militärs polnische und verbündete Flugzeuge im Einsatz. Die Angriffe richten sich auch gegen Regionen nahe der Grenze zum Nato-Mitglied, teilt das Einsatzkommando der Streitkräfte mit. Die bodengestützten Luftabwehrsysteme seien zudem in höchste Alarmbereitschaft versetzt worden. In der gesamten Ukraine gilt Luftalarm.
Der Flughafen der litauischen Hauptstadt Vilnius ist am späten Samstagabend wegen mutmaßlicher Heißluftballons im Luftraum geschlossen worden. "Der Flugverkehr ist unseres Wissens nach wegen einer möglichen Serie von Ballons, die sich in Richtung Vilnius bewegen, vorübergehend ausgesetzt", sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers LTOU der Nachrichtenagentur BNS. Ankommende Flüge wurden umgeleitet, wie auch der Sender LRT unter Berufung auf örtliche Behörden berichtete. Der Flugverfolgungsdienst Flightradar24 meldete, der Flughafen sei durch eine offizielle Mitteilung an Piloten (Notam) bis 01.30 Uhr MESZ am Sonntag gesperrt. Am Morgen wurde der Airport wieder geöffnet.
Ukraine meldet große russische Drohnenschwärme
Die russische Armee hat erneut größere Drohnenschwärme zu noch unbekannten Zielen in der Ukraine gestartet. Die ukrainische Flugabwehr berichtete von einer Reihe von Einflügen von Kampfdrohnen im Osten und Süden des Landes. In weiten Teilen des Landes wurde Luftalarm ausgelöst. Kiew, Dnipro und Odessa meldeten Drohnenangriffe. Über eventuelle Opfer und Schäden in diesen Städten lagen zunächst keine Angaben vor.
Die ersten Wellen der unbemannten Flugkörper seien bereits im Osten von der Flugabwehr ins Visier genommen worden. Vielerorts hallte der Lärm von Explosionen durch die Nacht.
Nach Angaben der Flugabwehr wurden bereits 73 Drohnen beim Anflug abgeschossen. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.
Die ukrainische Flugabwehr warnte unterdessen vor möglichen Angriffen russischer Marschflugkörper. Anlass dafür war der Start von Kampfbombern vom Typ Tupolew Tu-95, die potenziell mit Marschflugkörpern bestückt sind. Unklar war zunächst, ob der Start der Bomber möglicherweise nur zur Verwirrung und Ablenkung der ukrainischen Flugabwehr diente.
Samstag, 4. Oktober
Geheimdienst: China und Russland arbeiten für Angriffe zusammen
China soll Russland im Krieg gegen die Ukraine mit Satellitenaufklärung unterstützen. Das behauptet der ukrainische Auslandsgeheimdienst in einem Bericht, über den das staatliche Nachrichtenportal "Ukrinform" am Freitag berichtete. Demnach würden die Daten genutzt, um Raketenangriffe auf ukrainischem Territorium zu koordinieren – auch auf Objekte ausländischer Investoren.
"Es gibt Fakten, die auf eine intensive Zusammenarbeit zwischen Russland und China bei der Satellitenaufklärung des ukrainischen Territoriums hinweisen", sagte Oleh Alexandrow, ein Mitarbeiter des Geheimdienstes, laut "Ukrinform". Ziel sei demnach, strategisch wichtige Objekte zu identifizieren und für Angriffe zu markieren. Konkrete Belege oder weitere Details legte der Geheimdienst bislang nicht vor.
Viele Verletzte bei russischem Angriff auf Zug
Russland hat in der ukrainischen Region Sumy einen Zug mit Zivilisten an Bord attackiert. Wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der Plattform X mitteilte, schlug eine Drohne in einen der Wagen des Zuges ein, als dieser im Bahnhof von Schostka stand. Es gebe mindestens 30 Verletzte, teilte Selenskyj mit. Über eventuelle Todesopfer sei noch nichts bekannt.
Drohnen greifen große russische Ölraffinerie an
Die Ukraine hat mit Drohnen die Ölraffinerie Kirischi angegriffen, die etwa 100 Kilometer von Sankt Petersburg entfernt liegt. Videos von Augenzeugen zeigen, wie mehrere Drohnen über ein Wohngebiet fliegen und anschließend in die moderne Ölverarbeitungsanlage einschlagen. Auf den Videos sind mindestens drei Explosionen sowie anschließend ein Feuer zu sehen.
