Ukraine: Ukrainische Streitkräfte zerstören russische Kavallerie-Einheit

Newsblog zum Ukraine-Krieg
Ukraine zerstört russische Kavallerie-Einheit mit Drohnen

  • Jakob Hartung: Redakteur für Politik und Wirtschaft
Von J. Zielezinski, N. Breuer, K. Hitscher, J. Hartung, C. Cöln, T. Schibilla, S. Cleven
Aktualisiert am 05.10.2025 - 15:13 UhrLesedauer: 28 Min.
Eine ukrainische Drohne (Symbolbild): Der Einschlag einer Drohne hat in der Region Rostow einen Brand ausgelöst.Vergrößern des Bildes
Eine ukrainische Drohne (Symbolbild): Das ukrainische Militär hat eine russische Einheit zerstört, die sich auf Pferden fortbewegte. (Quelle: IMAGO/Smoliyenko Dmytro/Ukrinform/ABACA/imago-images-bilder)
News folgen

Ukrainische Streitkräfte greifen eine russische Kavallerie-Einheit mit Drohnen an. Der stellvertretende ukrainische Außenminister warnt Europa. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Inhaltsverzeichnis

Sonntag, 5. Oktober

Ukraine zerstört russische Kavallerie-Einheit mit Drohnen

Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine setzt die Armee von Wladimir Putin inzwischen auch auf Kavallerie. Wie die russische Zeitung "Kommersant" berichtet hatte, ist Russland dabei, wieder berittene Einheiten aufzubauen. Jetzt meldet das ukrainische Militär, eine Kavallerieeinheit durch einen Drohnenangriff zerstört zu haben.

Die Einheit sei dabei gewesen, Verteidigungsstellungen der Ukraine zu stürmen. Wo genau sich der Angriff ereignete, geht aus den Berichten nicht hervor. Die ukrainischen Streitkräfte rechtfertigten das Vorgehen gegen die Soldaten, die auf Pferden im Einsatz waren: Es sei schade um die Tiere, aber "egal, wie man es dreht und wendet, es ist eine Kampfeinheit".

Russische Soldaten reiten auf Pferden in einem auf Telegram verbreiteten Video.Vergrößern des Bildes
Russische Soldaten reiten auf Pferden in einem auf Telegram verbreiteten Video. (Quelle: Telegram)

Ukrainischer Vizeminister warnt Europa: "Ihr seid schon im Krieg"

Der stellvertretende ukrainische Außenminister Serhij Kyslyzja hat Europa im Interview mit dem "Guardian" eindringlich gemahnt, die Bedrohung durch Russland ernstzunehmen. "Ihr befindet euch schon längst im Krieg mit Russland", so der Politiker. Das Eindringen russischer Drohnen in den Luftraum europäischer Länder sei eine bewusste Taktik des Kreml, um "rote Linien zu verschieben".

"Ihr müsst diese existenzielle Bedrohung ernst nehmen", mahnte der stellvertretende Außenminister. Wenn Putin keine deutliche Antwort der europäischen Staaten bekomme, werde er die Lage weiter eskalieren, so Kyslyzja.

Serhij Kyslyzja, der stellvertretende Außenminister der Ukraine.Vergrößern des Bildes
Serhij Kyslyzja, der stellvertretende Außenminister der Ukraine. (Quelle: IMAGO/Pavlo Bahmut)

Schreckensnacht für Ukraine: Russland startet Großangriff

In der Nacht zum Sonntag hat Russland die Ukraine mit Raketen, Drohnen und Kampfflugzeugen angegriffen. Insbesondere die Westukraine war Ziel der erneuten Angriffe.

Russland verliert Tausende Soldaten bei Gegenoffensive

Die Gegend rund um die ukrainische Stadt Pokrowsk ist von schweren Kämpfen geprägt. Dabei müssen die russischen Angreifer wohl heftige Verluste hinnehmen.

Polen lässt Kampfjets aufsteigen

Als Reaktion auf russische Luftangriffe auf die Ukraine sind nach Angaben des polnischen Militärs polnische und verbündete Flugzeuge im Einsatz. Die Angriffe richten sich auch gegen Regionen nahe der Grenze zum Nato-Mitglied, teilt das Einsatzkommando der Streitkräfte mit. Die bodengestützten Luftabwehrsysteme seien zudem in höchste Alarmbereitschaft versetzt worden. In der gesamten Ukraine gilt Luftalarm.

Vilnius: Flughafen nach Sichtung von Ballons geschlossen

Der Flughafen der litauischen Hauptstadt Vilnius ist am späten Samstagabend wegen mutmaßlicher Heißluftballons im Luftraum geschlossen worden. "Der Flugverkehr ist unseres Wissens nach wegen einer möglichen Serie von Ballons, die sich in Richtung Vilnius bewegen, vorübergehend ausgesetzt", sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers LTOU der Nachrichtenagentur BNS. Ankommende Flüge wurden umgeleitet, wie auch der Sender LRT unter Berufung auf örtliche Behörden berichtete. Der Flugverfolgungsdienst Flightradar24 meldete, der Flughafen sei durch eine offizielle Mitteilung an Piloten (Notam) bis 01.30 Uhr MESZ am Sonntag gesperrt. Am Morgen wurde der Airport wieder geöffnet.

Der Flughafen von Vilnius musste in der Nacht zu Sonntag zeitweise schließen.Vergrößern des Bildes
Der Flughafen von Vilnius musste in der Nacht zu Sonntag zeitweise schließen. (Quelle: IMAGO/Artur Widak)

Ukraine meldet große russische Drohnenschwärme

Die russische Armee hat erneut größere Drohnenschwärme zu noch unbekannten Zielen in der Ukraine gestartet. Die ukrainische Flugabwehr berichtete von einer Reihe von Einflügen von Kampfdrohnen im Osten und Süden des Landes. In weiten Teilen des Landes wurde Luftalarm ausgelöst. Kiew, Dnipro und Odessa meldeten Drohnenangriffe. Über eventuelle Opfer und Schäden in diesen Städten lagen zunächst keine Angaben vor.

Die ersten Wellen der unbemannten Flugkörper seien bereits im Osten von der Flugabwehr ins Visier genommen worden. Vielerorts hallte der Lärm von Explosionen durch die Nacht.

Nach Angaben der Flugabwehr wurden bereits 73 Drohnen beim Anflug abgeschossen. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.

Die ukrainische Flugabwehr warnte unterdessen vor möglichen Angriffen russischer Marschflugkörper. Anlass dafür war der Start von Kampfbombern vom Typ Tupolew Tu-95, die potenziell mit Marschflugkörpern bestückt sind. Unklar war zunächst, ob der Start der Bomber möglicherweise nur zur Verwirrung und Ablenkung der ukrainischen Flugabwehr diente.

Samstag, 4. Oktober

Geheimdienst: China und Russland arbeiten für Angriffe zusammen

China soll Russland im Krieg gegen die Ukraine mit Satellitenaufklärung unterstützen. Das behauptet der ukrainische Auslandsgeheimdienst in einem Bericht, über den das staatliche Nachrichtenportal "Ukrinform" am Freitag berichtete. Demnach würden die Daten genutzt, um Raketenangriffe auf ukrainischem Territorium zu koordinieren – auch auf Objekte ausländischer Investoren.

"Es gibt Fakten, die auf eine intensive Zusammenarbeit zwischen Russland und China bei der Satellitenaufklärung des ukrainischen Territoriums hinweisen", sagte Oleh Alexandrow, ein Mitarbeiter des Geheimdienstes, laut "Ukrinform". Ziel sei demnach, strategisch wichtige Objekte zu identifizieren und für Angriffe zu markieren. Konkrete Belege oder weitere Details legte der Geheimdienst bislang nicht vor.

Verwendete Quellen
  • Eigene Recherche
  • Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters
Themen
ChinaEuropaKiewMilitärRusslandTrump und Putin treffen sich in AlaskaUkraineVilniusWladimir PutinWolodymyr Selenskyj
