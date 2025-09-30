So sah Désirée Nick in den 90ern aus

Von t-online , KON Aktualisiert am 30.09.2025 - 11:13 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Player wird geladen Aufnahmen zeigen: So sollen russische Raffinerie vor ukrainischen Drohnen geschützt werden. (Quelle: t-online)

Mit gezielten Luftschlägen versucht die Ukraine, Russlands Infrastruktur zu schwächen. Die Auswirkungen sind im ganzen Land zunehmend spürbar.

Die Benzin-Knappheit in Russland scheint sich weiter zu verschärfen: Erst in der vergangenen Woche hat der russische Energieminister Alexander Nowak eine Verlängerung des Exportstopps für Benzin bekanntgegeben, und auch innerhalb des Landes wird Benzin mittlerweile rationiert. Wie das US-Magazin "Forbes" schreibt, haben sich die Benzinpreise in Russland im letzten Monat fast verdoppelt.

Ein Liter kostet demnach mittlerweile 4,52 Dollar (umgerechnet 3,85 Euro) – Anfang September lag der Preis noch bei 2,66 Dollar. Laut "Forbes" lösen der Preisanstieg und die Rationierungen Unzufriedenheit in der Bevölkerung aus.

In einigen Regionen sollen Verbraucher nur fünf Liter tanken dürfen, in anderen nur mit bestimmten Tankkarten. Teilweise sollen wegen des Benzinmangels sogar Schulbusse ausfallen.

Teilen von Videos verboten

Hauptgrund für den Engpass sind wohl die Luftschläge der Ukraine. "Forbes" berichtet, dass die ukrainischen Streitkräfte mittlerweile täglich die russische Infrastruktur aus der Luft angreifen.

In den russischen Medien werde der Zusammenhang heruntergespielt. Gleichzeitig habe Russland auch rechtlich reagiert: Online-Aufnahmen von Drohnenangriffen auf russische Raffinerien zu teilen, sei mittlerweile illegal, berichtet "Forbes".

Unter russischen Militärbloggern soll die Verstimmung besonders groß sein: Mehrere von ihnen werfen dem Staat vor, auf die Luftangriffe nicht ausreichend vorbereitet zu sein und die Infrastruktur nicht angemessen zu schützen.