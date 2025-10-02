Der Militärexperte weist dabei insbesondere auf die Entwicklungen rund um Siwersk im Nordosten von Donezk hin. "Dieser Frontabschnitt wird derzeit wenig beachtet, ist jedoch von großer Bedeutung", sagt Reisner. Siwersk stelle eine Art "Scharnier" zwischen dem Nord- und Südteil des mittleren Abschnitts der Ukraine-Front dar. "Wenn dieser Angriffspunkt fällt, müssten sich die ukrainischen Verteidiger weit zurückziehen", warnt Reisner.

Ein solcher Erfolg der Russen würde schwer wiegen, denn so könnten die beiden Festungsstädte Slowjansk und Kramatorsk von Osten aus in Reichweite der Kremltruppen geraten. Dabei erzielen sie laut Reisner bereits Fortschritte: "Vor Kurzem gelang es den Russen, weite Teile des Serebrjanka-Waldes nördlich von Siwersk in Besitz zu nehmen."

Sind Russen bei Dobropillja eingekesselt?

Weniger deutlich gestaltet sich die Lage im westlichen Teil des Gebiets Donezk – dort, wo Russland im August ein tiefer Vorstoß gelungen ist. Sind die Berichte über Einkesselungen russischer Truppen bei Dobropillja wahr? Bestätigen könne er das aktuell nicht, erklärt Reisner. "Dazu fehlen Bilder sowie eine entsprechend große Zahl von Gefangennahmen in dem Gebiet." Klar sei allerdings, dass die ukrainische Armee den Vorstoß der Russen abgeriegelt hat. Dort geht es für die Kremltruppen zumindest vorerst nicht weiter.

"Insgesamt ist das Lagebild unklar, denn in dem Gebiet gibt es mehrere Quadratkilometer Grauzone, in der keine Seite echte Kontrolle ausübt", erläutert der Militärexperte. "Stattdessen kämpfen Ukrainer wie Russen mit kleinen Einheiten um wenige Meter Gelände." Reisner veranschaulicht die Situation an einem Beispiel: "Beide Parteien sind dort auf engstem Raum im Niemandsland ineinander verzahnt. Die Situation erinnert sehr an den Ersten Weltkrieg." Auch die deutsche Armee setzte ab 1917 auf kleine Stoßtrupps, um einzelne Frontabschnitte zu infiltrieren oder Versorgungslinien zu stören.

Eine eindeutige Einschätzung lässt sich also kaum abgeben, ebenso wenig eine Prognose über mögliche Vorteile auf einer Seite. "Sowohl Russland als auch die Ukraine setzen bei Dobropillja massiv Drohnen ein – für Angriffe, zur Aufklärung und zur Versorgung der eigenen Soldaten", sagt Reisner. "Wer am Ende die Oberhand behält, lässt sich aktuell kaum sagen. Sowohl die Ukrainer als auch die Russen haben Elitetrupps in die Region geschickt."