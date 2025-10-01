Rentner haben mehr Geld als andere

Auch Russland übernimmt System Chinesische Firma kopiert ukrainische Drohnenabwehr

Von t-online Aktualisiert am 03.10.2025 - 12:39 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Ein ukrainischer Panzer mit Drohnenschutz (Symbolbild): Der "Hood" genannte Schutzschirm soll Drohnen davon abhalten, empfindliche Teile des Panzers zu treffen. (Quelle: IMAGO/Oleksandr Klymenko/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Ein chinesisches Unternehmen patentiert ein Schutzsystem gegen Drohnenangriffe auf Panzer. Das Design gleicht einer ukrainischen Technologie.

China hat ein Patent für ein faltbares Anti-Drohnen-Schutzsystem für Panzer angemeldet, das dem ukrainischen "Hood"-System stark ähnelt. Nach Angaben des Militärportals "Defense Express" vom 30. September 2025 wurde das Patent vom chinesischen Unternehmen Dragon Shield Intelligence Equipment registriert und soll unter dem Namen "Dragon Shield" vermarktet werden.

Loading...

Das System basiert auf dem gleichen Grundprinzip wie die ukrainische Entwicklung: Ein flexibles Schutznetz schirmt Panzerfahrzeuge vor mit Sprengstoff beladenen Drohnen" ab. Die chinesische Version verwendet jedoch eine komplexere Konstruktion mit Schienen und Motoren, die es ermöglicht, die Struktur vom sicheren Panzer aus zu bedienen.

Russland setzt auf ähnliche Technologie

Das ukrainische "Hood"-System ist für seine Einfachheit bekannt. Es besteht typischerweise aus einem zusammenklappbaren Rahmen mit mehreren Streben, die manuell geöffnet oder geschlossen werden können. Das Design hat sich im Gefecht als wirksam gegen kleinere ferngelenkte Drohnen und selbst größere Kamikazedrohnen erwiesen.