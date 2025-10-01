Auch Russland übernimmt System Chinesische Firma kopiert ukrainische Drohnenabwehr
Ein chinesisches Unternehmen patentiert ein Schutzsystem gegen Drohnenangriffe auf Panzer. Das Design gleicht einer ukrainischen Technologie.
China hat ein Patent für ein faltbares Anti-Drohnen-Schutzsystem für Panzer angemeldet, das dem ukrainischen "Hood"-System stark ähnelt. Nach Angaben des Militärportals "Defense Express" vom 30. September 2025 wurde das Patent vom chinesischen Unternehmen Dragon Shield Intelligence Equipment registriert und soll unter dem Namen "Dragon Shield" vermarktet werden.
Das System basiert auf dem gleichen Grundprinzip wie die ukrainische Entwicklung: Ein flexibles Schutznetz schirmt Panzerfahrzeuge vor mit Sprengstoff beladenen Drohnen" ab. Die chinesische Version verwendet jedoch eine komplexere Konstruktion mit Schienen und Motoren, die es ermöglicht, die Struktur vom sicheren Panzer aus zu bedienen.
Russland setzt auf ähnliche Technologie
Das ukrainische "Hood"-System ist für seine Einfachheit bekannt. Es besteht typischerweise aus einem zusammenklappbaren Rahmen mit mehreren Streben, die manuell geöffnet oder geschlossen werden können. Das Design hat sich im Gefecht als wirksam gegen kleinere ferngelenkte Drohnen und selbst größere Kamikazedrohnen erwiesen.
Russland hat die Wirksamkeit des ukrainischen Systems bereits anerkannt und die Idee für seine T-72- und T-80-Panzer übernommen. Laut "Defense Express" unterstreicht das Auftauchen chinesischer Patente für Schutzsysteme sowohl für Schützenpanzer als auch für Kampfpanzer, dass Peking die Entwicklungen auf dem Schlachtfeld genau beobachtet und bereit ist, Lösungen zu adaptieren, die sich in der Ukraine als wirksam erwiesen haben.
