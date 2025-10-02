Hafen wegen Explosionsgefahr gesperrt Ukrainische Drohne vor türkischer Küste gefunden

Die ukrainische Drohne liegt am Hafen einer türkischen Stadt. Sie hat noch eine scharfe Sprengladung. (Quelle: X.com/Screenshot)

Vor der türkischen Küste im Schwarzen Meer ist eine ukrainische Drohne entdeckt worden. Sie war mit Sprengstoff beladen.

Eine ukrainische Seedrohne vom Typ Magura ist vor der türkischen Schwarzmeer-Küste entdeckt worden. Fischer hatten sie gefunden und in einen Hafen gebracht – der musste daraufhin gesperrt werden. Das Drohnenboot war noch mit Sprengstoff gefüllt.

Der Fundort liegt bei Çarşıbaşı, wie türkische Behörden berichten, einer Stadt fast 1.400 Kilometer von den ukrainischen Stellungen am Schwarzen Meer entfernt. Sie liegt südöstlich der russisch besetzten Halbinsel Krim, wo die Ukraine wiederholt Angriffe auch mit Seedrohnen unternommen hat. Offenbar war die Drohne vom Kurs abgekommen und ziellos auf dem offenen Meer gefahren, bis sie an die Küste getrieben wurde.

Einheit aus Istanbul muss Drohne entschärfen

"Es war eine Bombe im Boot", zitiert die türkische Nachrichtenagentur IHA die Behörden. Deshalb habe man den Hafen sperren müssen. Die Fischerboote können dort nicht mehr einfahren, bis ein Team aus Istanbul eintrifft und den Sprengkörper entschärfen kann. Nach Angaben des Behördensprechers ist die Drohne so gebaut, dass sie beim Auftreffen auf ein Ziel explodiert. Es handelt sich um eine Magura-Kamikaze-Seedrohne, die im Schwarzen Meer wiederholt eingesetzt wird. Durch die ukrainischen Angriffe musste die russische Schwarzmeerflotte ihren Standort in Sewastopol auf der Krim verlassen und die meisten Schiffe nach Noworossijsk verlegen.

Der Fund gibt auch Details über die Weiterentwicklung der ukrainischen Seedrohnen preis. So ist nach auf Aufnahmen zu sehen, dass die Boote mit einer Starlink-Satellitenverbindung ausgerüstet sind und offenbar auch noch ein anderes, das europäische Intellian-System, für eine Internetverbindung, nutzen.

Die Magura-Drohnen gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Sie können als unbemannte Kamikaze-Drohnen eingesetzt werden, aber auch mit einem Maschinengewehr ausgerüstet und dann aus der Ferne gesteuert werden.

Sogar Raketen seien schon von den Drohnen abgeschossen worden, berichtet die Militärfachseite TWZ. Die neueste Version kann mit AIM-9-Sidewinder-Raketen bestückt werden, die per Infrarotsignal in der Lage sind, Flugzeuge abzuschießen. Im Dezember 2024 hatte die ukrainische Armee berichtet, sie habe von einer solchen Drohne aus einen russischen Transport-Hubschrauber abgeschossen.