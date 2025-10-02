Immer mehr Treffer Ukraine sieht "Game-Changer" für Putins Armee
Immer häufiger kommen russische Iskander-Raketen durch die ukrainische Luftabwehr. Ein Experte sieht Russland bei der Entwicklung vorne.
Die ukrainische Luftabwehr zeigt offenbar Schwächen. Am vergangenen Mittwoch haben alle vier von Russland aus abgefeuerten Iskander-Raketen ihr Ziel in der Ukraine erreicht, berichtete das ukrainische Militär. Die Abfangrate der Ukraine hatte im August noch 37 Prozent betragen, im September sank sie aber auf sechs Prozent, berichtet die "Financial Times" (FT). Sie beruft sich auf Daten der ukrainischen Luftwaffe.
Der Grund dafür liegt in Modifikationen der Iskander-Raketen. Bereits im Mai hatte das ukrainische Militär gewarnt, dass neuere Modelle veränderte Flugfähigkeiten haben. Sie sind nicht nur in der Lage, Täuschkörper abzuwehren, die das gegnerische Radar verwirren, sondern können auch die Flugbahn ändern. Sie fliegen zunächst eine übliche bogenförmige Bahn, sind dann aber in der Lage, sich plötzlich auf ein Ziel zu stürzen oder aber die Flugbahn zu ändern. Dies mache es, so die "Financial Times", den ukrainischen Patriot-Systemen schwer, die russischen Raketen abzufangen.
- Krieg in der Ukraine: Der aktuelle Newsblog
- "Schnelle Reaktion": Putin warnt Nato vor einer Provokation
Einschläge immer präziser
Iskander-Raketen sind taktische ballistische Raketensysteme, die von Russland entwickelt wurden und seit den 2000er-Jahren im Einsatz sind. Die Iskander-M hat eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern. Das Iskander-K-System verwendet statt ballistischer Raketen Marschflugkörper, ähnlich wie das ebenfalls russische Kalibr-System. Die Raketen werden von mobilen Stationen abgefeuert und können per Satellitennavigation gesteuert werden.
Die Verbesserungen der russischen Raketen seien ein "Game-Changer" für Russland, sagte ein ukrainischer Offizieller der Zeitung. Die Raketeneinschläge werden offenbar immer präziser. Im Sommer seien mindestens vier ukrainische Drohnenfabriken getroffen worden, darunter auch eine, die in Lizenz türkische Bayraktar-Drohnen baut. Auch Büros der EU und des British Council seien von Iskander-Raketen beschädigt worden.
Russland verbessert Software
Serhij Kyslyzja, stellvertretender Außenminister der Ukraine, erklärte gegenüber der "FT", dass "die Russen die Technologie ihrer Iskander- und anderer Raketen weiterhin erheblich verbessern". Er forderte, dass die Partner Kiews die Einfuhr westlicher Komponenten nach Russland, auch über China, unterbinden müssten.
Laut einem westlichen Offiziellen, der mit der "FT" sprach, habe die schlechtere Abfangrate erste Hinweise gegeben, dass die Iskander verbessert wurden. Man habe bei der Analyse der Daten erkennen können, dass die russischen Raketen sich in der letzten Phase ihres Fluges anders verhalten als zuvor. Ein Bericht des US-Verteidigungsministeriums bestätigt dies.
Darin heißt es, die ukrainischen Streitkräfte hatten "Schwierigkeiten, die Patriot-Luftabwehrsysteme konsequent zum Schutz vor Moskaus ballistischen Raketen einzusetzen, da Russland kürzlich taktische Verbesserungen vorgenommen hatte". Darin heißt es auch, dass die Ukraine am 28. Juni von sieben Raketen attackiert worden sei, aber nur eine abgeschossen habe. Am 9. Juli seien von 13 angreifenden Raketen nur sieben abgefangen worden.
Experte: Russland ist schneller bei Anpassungen
Die Ukraine teilt die Daten der Patriot-Systeme mit den Herstellern in den USA, den Firmen Raytheon und Lockheed Martin. Diese können dann Änderungen an der Software vornehmen. Doch offenbar dauert es zu lange, um die neuen Flugeigenschaften der Iskander von den Abwehrsystemen berechnen zu können. Nach Meinung von Fabian Hoffman, Forscher an der Universität von Oslo, ist Russland schneller. Er sagte der "FT", dass die Hersteller der Iskander-Raketen ebenfalls Daten auswerten und die Flugkörper-Software den Abwehrversuchen der Patriots anpassen können. "Eine steilere Endflugbahn kann man in die Rakete einprogrammieren", sagte Hoffman.
Es sei außerdem ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Russland und der Ukraine, wer schneller die Abschussvorrichtungen des Gegners zerstöre. Zerstörte Patriotsysteme hätten ebenfalls dazu beigetragen, die Luftabwehr der Ukraine zu schwächen. Die Ukraine hat mindestens sechs Patriot-Systeme, schweigt aber über die genaue Zahl. Bekannt ist, dass Deutschland und Norwegen zuletzt drei weitere geliefert haben. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die westlichen Verbündeten um weitere zehn Patriot-Systeme gebeten.