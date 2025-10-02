Iskander-Raketen überlisten Patriot-Abwehr Ein "Game-Changer" für Putins Armee

Von t-online , wan 03.10.2025 - 01:22 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Iskander-Rakete vor dem Abschuss: Sie kommen offenbar immer häufiger durch den ukrainischen Abwehrschirm. (Archivbild) (Quelle: MAXIM SHEMETOV)

Immer häufiger kommen russische Iskander-Raketen durch die ukrainische Luftabwehr. Ein Experte sieht Russland bei der Entwicklung vorne.

Russische Iskander-Raketen gelangen zunehmend durch die ukrainische Luftabwehr. Am vergangenen Mittwoch haben alle vier von Russland aus angefeuerten Iskander-Raketen ihr Ziel in der Ukraine erreicht, berichtete das ukrainische Militär. Die Abfangrate der Ukraine hatte im August noch 37 Prozent betragen, im September sank sie aber auf sechs Prozent, berichtet die "Financial Times" (FT). Sie beruft sich auf Daten der ukrainischen Luftwaffe.

Der Grund dafür liegt in Modifikationen der Iskander-Raketen. Bereits im Mai hatte das ukrainische Militär gewarnt, dass neuere Modelle veränderte Flugfähigkeiten haben. Sie sind nicht nur in der Lage, Täuschkörper abzuwehren, die das gegnerische Radar verwirren, sondern können auch die Flugbahn ändern. Sie fliegen zunächst eine übliche bogenförmige Bahn, sind dann aber in der Lage, sich plötzlich auf ein Ziel zu stürzen oder aber die Flugbahn zu ändern. Dies mache es, so die "Financial Times", den Patriot-Systemen schwer, die russischen Raketen abzufangen.

Einschläge immer präziser

Iskander-Raketen sind taktische ballistische Raketensysteme, die von Russland entwickelt wurden und seit den 2000er-Jahren im Einsatz sind. Die Iskander-M hat eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern. Das Iskander-K-System verwendet statt ballistischer Raketen Marschflugkörper, ähnlich wie das ebenfalls russische Kalibr-System. Die Raketen werden von mobilen Stationen abgefeuert und können per Satellitennavigation gesteuert werden.

Die Verbesserungen der russischen Raketen seien ein "Game-Changer" für Russland, sagte ein ukrainischer Offizieller der Zeitung. Die Raketeneinschläge werden offenbar immer präziser. Im Sommer seien mindestens vier ukrainische Drohnenfabriken getroffen worden, darunter auch eine, die in Lizenz türkische Bayraktar-Drohnen baut. Auch Büros der EU und des British Council seien von Iskander-Raketen beschädigt worden.

Russland verbessert Software

Serhij Kyslyzja, stellvertretender Außenminister der Ukraine, erklärte gegenüber der "FT", dass "die Russen die Technologie ihrer Iskander- und anderer Raketen weiterhin erheblich verbessern". Er forderte, dass die Partner Kiews die Einfuhr westlicher Komponenten nach Russland, auch über China, unterbinden müssten.