Ukraine: Fotojournalist stirbt bei Drohnenangriff

"Teil dieser tragischen Geschichte"
Journalist stirbt bei Drohnenangriff in Ukraine

Von afp, t-online
03.10.2025 - 19:28 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0829499277Vergrößern des Bildes
In der Ukraine ist ein Fotojournalist durch einen Drohnenangriff getötet worden. (Symbolfoto) (Quelle: Andre Luis Alves/imago-images-bilder)
In der Ukraine kommen immer wieder auch Journalisten ums Leben. Jetzt ist ein französischer Fotograf bei einem Drohnenangriff getötet worden.

Bei einem Drohnenangriff in der Ukraine ist ein französischer Fotograf getötet worden. Der 37-jährige Fotojournalist Antoni Lallican sei am Freitagmorgen bei dem Angriff im Donbass im Osten der Ukraine ums Leben gekommen, erklärten die Internationale Journalistenföderation (IFJ) und die französische Journalistengewerkschaft SNJ. Ein ukrainischer Journalist sei bei dem Vorfall verletzt worden.

"Es ist das erste Mal, dass ein Journalist in der Ukraine durch eine Drohne getötet wurde", erklärte die Internationale Journalistenföderation. Der Angriff trug sich demnach am Freitagmorgen um 9.20 Uhr Ortszeit zu. Die genauen Umstände würden noch untersucht. Beide Journalisten hätten kugelsichere Westen mit der Aufschrift "Press" (Presse) getragen, erklärte IFJ.

"Hat eine Brücke geschlagen"

Lallicans Arbeiten waren den Angaben zufolge in zahlreichen Medien veröffentlicht worden, darunter in den französischen Tageszeitungen "Le Monde", "Le Figaro" und "Libération" sowie in Deutschland im "Spiegel", in der "Zeit" und in der "Welt".

Der Fotograf war laut der IFJ bereits kurz nach Beginn der russischen Vollinvasion im März 2022 in die Ukraine gereist und berichtete seitdem über das Kriegsgeschehen. "Er hat eine visuelle Brücke zwischen der Welt und der ukrainischen Realität geschlagen. Nun ist er selbst Teil dieser tragischen Geschichte geworden", sagte der Präsident der Nationalen Journalistenunion der Ukraine, Sergiy Tomilenko.

Verwendete Quellen
