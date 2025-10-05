Krieg in der Ukraine Selenskyj: Putin lacht über den Westen

Wladimir Putin: Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj lacht der russische Präsident über den Westen und sein Schweigen. (Quelle: Mikhail Tereshchenko/imago-images-bilder)

Wieder hat Russland die Ukraine massiv angegriffen. Der ukrainische Präsident Selenskyj kritisiert, dass entschlossene Gegenmaßnahmen des Westens ausbleiben.

Nach einem erneuten größeren Angriff Russlands mit Drohnen, Bomben und Raketen gegen die Ukraine hat Präsident Wolodymyr Selenskyj ein Fehlen "echter Reaktionen" des Westens im Ukraine-Krieg beklagt. "Leider gibt es keine angemessene, starke Reaktion der Welt auf all das, was geschieht", sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache im Zusammenhang mit aktuellen Vorfällen im Krieg in der Ukraine.

Vor allem gebe es keine Reaktion auf eine stetige Zunahme von Ausmaß und Dreistigkeit der Angriffe. "Genau deshalb tut (Kremlchef Wladimir) Putin das: Er lacht einfach über den Westen, über dessen Schweigen und das Ausbleiben entschlossener Gegenmaßnahmen", so der ukrainische Präsident weiter über die Ereignisse in Putins Angriffskrieg.

Moskau habe bisher alle Vorschläge abgelehnt, den Krieg zu beenden oder zumindest die Angriffe einzustellen. "Russland versucht offen, unsere zivile Infrastruktur zu zerstören, und gerade jetzt, vor dem Winter, die Gasinfrastruktur, die Stromerzeugung und -übertragung", sagte Selenskyj.

Putins Angriffskrieg: Russland attackiert Ukraine schwer

Das russische Militär hatte in der Nacht zum Sonntag die Ukraine mit 53 Raketen und mehreren Wellen von Angriffsdrohnen attackiert. Bei den Angriffen starben fünf Menschen, 18 weitere wurden verletzt.

Selenskyj beklagte in diesem Zusammenhang, dass die russischen Angriffsdrohnen für Russlands Krieg in der Ukraine Komponenten enthielten, "die nach wie vor aus westlichen Ländern und verschiedenen Nachbarländern Russlands geliefert werden".