t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikUkraine

Putins Krieg in der Ukraine: Russlands Präsident "lacht" über den Westen

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextWiesn-Besucher empört
TextSchoko-Hersteller gibt Produktionswerk auf
TextKurioser TV-Moment: Kommentator fehlt
TextSturmflut: Erste Orte unter Wasser
TextWoltemade trifft – und wird gefeiert

Krieg in der Ukraine
Selenskyj: Putin lacht über den Westen

Von dpa
05.10.2025 - 18:02 UhrLesedauer: 2 Min.
Wladimir Putin bei einer Parade in Moskau. Der Kreml-Chef ist bereits länger als ein Vierteljahrhundert an der Macht.Vergrößern des Bildes
Wladimir Putin: Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj lacht der russische Präsident über den Westen und sein Schweigen. (Quelle: Mikhail Tereshchenko/imago-images-bilder)
News folgen

Wieder hat Russland die Ukraine massiv angegriffen. Der ukrainische Präsident Selenskyj kritisiert, dass entschlossene Gegenmaßnahmen des Westens ausbleiben.

Nach einem erneuten größeren Angriff Russlands mit Drohnen, Bomben und Raketen gegen die Ukraine hat Präsident Wolodymyr Selenskyj ein Fehlen "echter Reaktionen" des Westens im Ukraine-Krieg beklagt. "Leider gibt es keine angemessene, starke Reaktion der Welt auf all das, was geschieht", sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache im Zusammenhang mit aktuellen Vorfällen im Krieg in der Ukraine.

Loading...

Vor allem gebe es keine Reaktion auf eine stetige Zunahme von Ausmaß und Dreistigkeit der Angriffe. "Genau deshalb tut (Kremlchef Wladimir) Putin das: Er lacht einfach über den Westen, über dessen Schweigen und das Ausbleiben entschlossener Gegenmaßnahmen", so der ukrainische Präsident weiter über die Ereignisse in Putins Angriffskrieg.

Moskau habe bisher alle Vorschläge abgelehnt, den Krieg zu beenden oder zumindest die Angriffe einzustellen. "Russland versucht offen, unsere zivile Infrastruktur zu zerstören, und gerade jetzt, vor dem Winter, die Gasinfrastruktur, die Stromerzeugung und -übertragung", sagte Selenskyj.

Putins Angriffskrieg: Russland attackiert Ukraine schwer

Das russische Militär hatte in der Nacht zum Sonntag die Ukraine mit 53 Raketen und mehreren Wellen von Angriffsdrohnen attackiert. Bei den Angriffen starben fünf Menschen, 18 weitere wurden verletzt.

Selenskyj beklagte in diesem Zusammenhang, dass die russischen Angriffsdrohnen für Russlands Krieg in der Ukraine Komponenten enthielten, "die nach wie vor aus westlichen Ländern und verschiedenen Nachbarländern Russlands geliefert werden".

Es sei erstaunlich, dass auch nach dreieinhalb Jahren Krieg angeblich niemand wisse, wie die Lieferung dieser kritischen Komponenten gestoppt werden könne. "Die fast 500 Drohnen, die die Russen in der Nacht zum heutigen Tag eingesetzt haben, enthalten mehr als 100.000 im Ausland hergestellte Komponenten", führte Selenskyj als Beispiel an.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
LembergRusslandTrump und Putin treffen sich in AlaskaUkraineWladimir PutinWolodymyr Selenskyj
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom