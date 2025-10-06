Europäische Luftabwehr Die Zeit läuft

Bundeswehr-Soldat vor der Abschussrampe eines Patriot-Flugabwehrsystems: Die Luftabwehr ist im Aufbau. (Quelle: IMAGO)

Europa steht vor großen Herausforderungen bei der Abwehr von Angriffen aus der Luft. Dabei fehlt es vor allem an Möglichkeiten zur Drohnenabwehr. Die Ukraine könnte helfen.

Nahezu täglich tauchen gegenwärtig Drohnen über Einrichtungen der kritischen Infrastruktur in Nato-Ländern auf. Ihre Herkunft bleibt meist unklar, nach diversen russischen Luftraumverletzungen in der jüngeren Vergangenheit liegt der Verdacht nahe, dass Russland hinter den Störaktionen steckt.

In der Nato tut man sich bisher allerdings schwer mit der Abwehr dieser Drohnen. Eine einheitliche Strategie, um sich zu schützen, gibt es derzeit nicht. Gäbe es einen größeren russischen Angriff aus der Luft, würde das die europäischen Staaten vor immense Probleme stellen.

Dabei zeigt die Ukraine, wie eine effektive Abwehr solcher Angriffe aussehen könnte. Und auch in Europa gibt es bereits Pläne für eine effektive Luftabwehr. Allerdings könnte es noch dauern, bis diese vollständig umgesetzt werden können.

European Skyshield Initiative ist noch im Aufbau

Als Vorbild dient in Europa der israelische "Iron Dome", eines der leistungsfähigsten Luftabwehrsysteme der Welt. Erst kürzlich forderte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wieder ein solches System, nachdem der Flugverkehr des Münchner Flughafens wiederholt wegen Drohnensichtungen gestört wurde. Rumänien hat als erstes Nato-Land ein israelisches Luftabwehrsystem erworben.

Was bei der Diskussion häufig allerdings nicht beachtet wird: Der "Iron Dome" schützt vor Kurzstreckenraketen und Artilleriegeschossen aus benachbarten Staaten, aber nicht gegen Drohnenangriffe. Als der Iran Israel in diesem Sommer mit 300 Raketen und Drohnen angriff, genügte der Schutz nicht. Ohne US-Unterstützung wären die Folgen deutlich dramatischer ausgefallen.

Mehrere europäische Länder haben daher bereits vor drei Jahren die European Skyshield Initiative ins Leben gerufen. Sie soll die Mitgliedsstaaten auf verschiedenen Ebenen gegen Bedrohungen aus der Luft schützen

Ein mehrstufiges System soll entstehen, bei dem verschiedene Mitgliedsländer unterschiedliche Verteidigungswaffen anschaffen, um den gemeinsamen Luftraum gegen unterschiedliche Bedrohungen zu verteidigen. So soll etwa der Luft-Luft-Lenkkörper Iris-T SLM für Angriffe mit naher und mittlerer Reichweite eingesetzt werden; US-amerikanische Patriot-Systeme könnten Bedrohungen aus größerer Entfernung neutralisieren und israelische Arrow-Raketen die Abwehr ballistischer Raketen übernehmen.

In der Türkei entsteht darüber hinaus das größte Zentrum für Luftabwehrsysteme in Europa. Für 1,5 Milliarden US-Dollar soll eine 735.000 Quadratmeter überdachte Fläche auf einem 6,5 Millionen Quadratmeter großen Campus entstehen. Dort soll die Produktion für das türkische Raketenabwehrsystem "Steel Dome" 2026 starten.

Drohnen stellen Europa vor große Herausforderungen