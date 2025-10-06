Newsblog zum Ukraine-Krieg Trump zu Tomahawk-Waffen: "Wohin schicken sie sie?"

Tomahawk-Marschflugkörper: Die USA will die Marschflugkörper ab 2026 in Deutschland stationieren. (Quelle: Everett Collection(BSLOC_2011_7_24)/imago-images-bilder)

In russischen Drohnen sind wohl deutsche Teile verbaut. Ballons, die einen litauischen Flughafen lahmlegten, kamen wohl aus Belarus. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Dienstag, 7. Oktober

Merz: Putin ist ein Feind unserer politischen Ordnung

Kanzler Friedrich Merz hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin als "Feind unserer politischen Ordnung" bezeichnet. Putin wolle die politische Ordnung des europäischen Kontinents "von den Füßen auf den Kopf" stellen, sagt Merz in der RTL-Sendung "Pinar Atalay". "Russland ist zumindest ein harter Gegner und ein Feind unserer politischen Ordnung."

Trump knüpft Lieferung von Tomahawk an Bedingungen

Trump hat nach eigenen Angaben zur Lieferung von Langstreckenmarschflugkörpern an die Ukraine "eine Art Entscheidung getroffen". Auf Fragen von Reportern zur Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern mit einer Reichweite von 2500 Kilometern antwortet er im Weißen Haus: "Ich möchte wissen, was sie mit den Tomahawks machen. Wohin schicken sie sie? Ich denke, diese Frage muss ich stellen." Er wolle den Ukraine-Krieg nicht eskalieren.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte die USA gebeten, Tomahawks an europäische Staaten zu verkaufen, die sie dann an die Ukraine weiterleiten würden. Die Marschflugkörper könnten unter anderem die russische Hauptstadt Moskau erreichen. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Sonntag gewarnt, eine solche Lieferung würde die Beziehungen Moskaus zu Washington zerstören.

Montag, 6. Oktober

Festnahmen in Litauen nach Ballonvorfall am Flughafen Vilnius

Nach der zeitweisen Unterbrechung des Flugbetriebs am Flughafen von Vilnius haben die litauischen Behörden mehrere Menschen festgenommen. Auch seien insgesamt zehn der 25 Wetterballons gefunden worden, die am Wochenende in den litauischen Luftraum eingedrungen seien und den Flugverkehr gestört hätten, sagte der Leiter des Nationalen Krisenmanagementzentrums, Vilmantas Vitkauskas, im Hörfunk. Die Suche nach der restlichen Ballons und den Hintermännern gehe weiter.

Der Flugverkehr in Vilnius war in der Nacht zum Sonntag wegen der Ballons im Luftraum zeitweise unterbrochen worden. Nach Angaben der Behörden wurden die Flugobjekte von Schmugglern genutzt, um Zigaretten aus dem autoritär regierten Nachbarland Belarus illegal über die Grenze zu schicken. Mehrere Menschen seien beim Versuch festgenommen worden, die auf dem Luftweg transportierte Schmuggelware zu bergen, sagte Vitkauskas. Nähere Angaben dazu machte er nicht. Innenminister Vladislav Kondratovic sagte, dass der Zigarettenschmuggel mit Ballons als organisierte Kriminalität untersucht werde.

Regierungschefin Inga Ruginiene rief dazu auf, Ruhe zu bewahren und betonte, dass die Ballons für Schmuggel und nicht für feindselige Provokationen eingesetzt würden. "Litauens Grenzen sind gut geschützt, und Schmuggler suchen ständig nach neuen Wegen, sie zu umgehen", teilte sie über ihren Sprecher mit. "Die Situation ist unter Kontrolle, daher besteht derzeit keine Notwendigkeit, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen." Litauen hat eine rund 679 Kilometer lange Grenze zu Belarus, die Teil der EU-Außengrenze ist. Die Hauptstadt Vilnius liegt nur etwa 30 Kilometer von der Grenze entfernt.

