Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine findet deutsche Bauteile in russischen Waffen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (Archivbild): Er beklagt, dass es viele westliche Bauteile in russischen Waffen gibt.

Mehrere Tausend Kubaner sollen auf der Seite Russlands kämpfen. In russischen Drohnen sind wohl deutsche Teile verbaut. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Montag, 6. Oktober

Selenskyj: Viele westliche Bauteile in russischen Waffen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat beklagt, dass trotz der Sanktionen weiterhin zahlreiche Bauteile russischer Waffen aus dem Ausland stammten. "Während des massiven kombinierten Angriffs auf die Ukraine in der Nacht des 5. Oktober hat Russland 549 Waffensysteme benutzt, die 102.785 im Ausland hergestellte Komponenten enthielten", schrieb er in sozialen Medien.

Demnach sind darunter auch welche von Unternehmen aus Deutschland, den USA, China und Taiwan sowie Großbritannien. Mehr als 100.000 im Ausland hergestellte Bauteile seien in Kampfdrohnen gefunden worden.

Die Partner der Ukraine hätten bereits detaillierte Informationen über die Firmen und Produkte. "Es ist entscheidend, jede Umgehung von Sanktionen zu unterbinden, denn Russland nutzt jede, um weiter zu töten", sagte Selenskyj.

Ukraine greift Russland mit Hunderten Drohnen an

Massive Drohnenangriffe treffen russisch besetzte Gebiete ebenso wie Regionen in Russland. Dabei wurden sowohl militärische Ziele beschossen als auch kritische Infrastrukturen. Auffällig ist die große Zahl an Drohnen, mit der die Ukraine Russland ins Visier nahm.

Merkel gibt Polen und dem Baltikum Mitschuld am Ukraine-Krieg

Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel hat im Gespräch mit dem ungarischen Portal "Partizán" erklärt, Polen und die baltischen Staaten hätten eine Annäherung zwischen der Europäischen Union und Russland verhindert. Aus Polen wird diese Darstellung entschieden zurückgewiesen. Lesen Sie hier mehr dazu.

Europäische Luftabwehr: Die Zeit läuft

Europa steht vor großen Herausforderungen bei der Abwehr von Angriffen aus der Luft. Dabei fehlt es vor allem an Möglichkeiten zur Drohnenabwehr. Die Ukraine könnte helfen. Lesen Sie hier mehr dazu.

Bis zu 5.000 Kubaner sollen für Russland gegen die Ukraine kämpfen

Laut einer Mitteilung des US-Außenministeriums sollen zwischen 1.000 und 5.000 Kubaner aufseiten Russlands in der Ukraine kämpfen. Schon zuvor hatte die Ukraine wiederholt darauf hingewiesen, dass Moskau aktiv Kubaner als Söldner anwirbt. Ukrainische Offizielle gehen dabei sogar von bis zu 20.000 Söldnern aus dem Karibikstaat aus.