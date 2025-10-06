Newsblog zum Ukraine-Krieg Tausende Kubaner kämpfen offenbar für Russland

Ein russischer Soldat mit Maschinengewehr (Symbolbild): Aufseiten der Russen sollen auch Kubaner kämpfen. (Quelle: IMAGO/Alexander Polegenko/imago-images-bilder)

Mehrere Tausend Kubaner sollen auf der Seite Russlands kämpfen. Kanzler Merz warnt die Bevölkerung vor Drohnenflügen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Montag, 6. Oktober

Merkel gibt Polen und dem Baltikum Mitschuld am Ukraine-Krieg

Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel hat im Gespräch mit dem ungarischen Portal "Partizán" erklärt, Polen und die baltischen Staaten hätten eine Annäherung zwischen der Europäischen Union und Russland verhindert. Aus Polen wird diese Darstellung entschieden zurückgewiesen. Lesen Sie hier mehr dazu.

Bis zu 5.000 Kubaner sollen für Russland gegen die Ukraine kämpfen

Laut einer Mitteilung des US-Außenministeriums sollen zwischen 1.000 und 5.000 Kubaner aufseiten Russlands in der Ukraine kämpfen. Schon zuvor hatte die Ukraine wiederholt darauf hingewiesen, dass Moskau aktiv Kubaner als Söldner anwirbt. Ukrainische Offizielle gehen dabei sogar von bis zu 20.000 Söldnern aus dem Karibikstaat aus.

Die Mitteilung wurde an mehrere US-Botschaften verschickt. Die Diplomaten werden darin aufgefordert, die Länder, in denen sie eingesetzt werden, zu überzeugen, gegen eine UN-Resolution zu stimmen, die die USA dazu auffordert, die Sanktionen gegen Kuba aufzuheben. Dabei sollen die US-Diplomaten Kuba als aktiven Unterstützer des russischen Angriffskriegs darstellen. Tatsächlich unterhalten Russland und Kuba schon seit der Zeit des Kalten Kriegs ein freundschaftliches Verhältnis.

Trump bereit zur längeren Einhaltung des Abrüstungsvertrags

Donald Trump hat sich offen für eine längere Einhaltung des Atomwaffenkontrollvertrags "New Start" zwischen Washington und Moskau gezeigt. "Das klingt für mich nach einer guten Idee", sagte Trump am Sonntag im Weißen Haus, nachdem der autokratisch regierende russische Präsident Wladimir Putin eine Verlängerung um ein Jahr vorgeschlagen hatte. Putin hatte im September erklärt, Russland sei bereit, die im "New-Start"-Vertrag festgelegten Beschränkungen auch nach dem eigentlichen Auslaufen am 5. Februar 2026 "ein weiteres Jahr lang zu respektieren".

Der 2010 unterzeichnete Vertrag beschränkt die Zahl der einsatzbereiten Atomsprengköpfe in den USA und Russland auf je maximal 1.550 und die Zahl der ballistischen Raketenwerfer und schweren Bomber auf jeweils 800. Des Weiteren sieht er ein System zur gegenseitigen Überprüfung vor.