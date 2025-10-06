Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine trifft Öldepot auf der Krim
Bombendrohungen behindern Zugverkehr in der Ukraine. Trump macht bedeutende Ankündigung für Kiew. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Montag, 13. Oktober
Südkorea: Russland unterstützt Nordkorea vermutlich bei U-Boot-Technik
Nordkorea hat bei der Entwicklung seiner U-Boote nach Einschätzung des südkoreanischen Verteidigungsministers wahrscheinlich technische Hilfe aus Russland erhalten. Es scheine wahr zu sein, dass der Norden "verschiedene Technologien" für seine U-Boot-Entwicklung erhalte, sagte Südkoreas Verteidigungsminister Ahn Gyu-back am Montag vor dem Verteidigungsausschuss des Parlaments. Es sei jedoch verfrüht zu schlussfolgern, dass Pjöngjang erfolgreich eine ballistische Rakete von einem U-Boot aus getestet habe.
Nordkorea und Russland haben ihre militärische Zusammenarbeit in den vergangenen zwei Jahren erheblich ausgebaut. Nach Einschätzung des südkoreanischen Geheimdienstes hat Pjöngjang mehr als 10.000 Soldaten für den Kampf im Krieg gegen die Ukraine entsandt und erhält im Gegenzug wirtschaftliche und militärtechnische Unterstützung.
Bombendrohungen behindern Zugverkehr in der Ukraine
Mehrere anonyme Bombendrohungen haben erneut für Behinderungen des Zugverkehrs in der Ukraine gesorgt. Ein nach Saporischschja fahrender Personenzug musste in der Ortschaft Burschtyn gestoppt werden, teilte die zuständige Polizei auf Facebook mit. Die Passagiere mussten in sicherer Entfernung warten, während Spezialisten und Suchhunde die Waggons nach möglichen Sprengsätzen durchsuchen. Nach der Entwarnung sei die Fahrt des Zuges fortgesetzt worden.
Nach Informationen der Agentur Unian wurden weitere Züge in anderen Landesteilen nach Bombendrohungen gestoppt und durchsucht. Neben nationalen Zugverbindungen war auch der Zug von Dnipro in die ungarische Hauptstadt Budapest betroffen.
Ähnliche Zwischenfälle hatte es bereits in den vergangenen Tagen gegeben. In den betroffenen Personenzügen, auch auf internationalen Verbindungen, wurden keine Sprengsätze gefunden. Allerdings sorgten die notwendigen Überprüfungen für erhebliche Verspätungen.
Ukrainischer Angriff trifft Öldepot auf der Krim
Ein ukrainischer Drohnenangriff hat nach russischen Angaben ein großes Tanklager auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim in Brand gesetzt. Eine Drohne habe in der Nacht ein Öldepot in der Stadt Feodossija getroffen und damit das Feuer ausgelöst, berichtete die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Moskaus Statthalter auf der Krim, Sergej Aksjonow. Über Verletzte gebe es derzeit noch keine Erkenntnisse.
Insgesamt seien über der Krim mehr als 20 Drohnen abgeschossen worden, hieß es weiter. Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium am Sonntagabend einen Abschuss von 37 Drohnen über mehreren russischen Regionen, dem Schwarzen Meer und dem Asowschen Meer gemeldet. Das Tanklager war im vergangenen Jahr schon einmal durch einen ukrainischen Drohnenangriff in Flammen gesetzt worden.
Die Ukraine greift bei ihrer Strategie zur Abwehr der russischen Invasion immer wieder Ölanlagen hinter der Front an, um die Treibstoffversorgung des Gegners zu stören. Russland greift die Ukraine ebenfalls mit Kampfdrohnen und auch mit Raketen an.
Klingbeil: EU-Mehrheit absehbar für Nutzung eingefrorener russischer Gelder
In der EU zeichnet sich laut Bundesfinanzminister Lars Klingbeil eine Mehrheit ab, die eingefrorenen russischen Gelder stärker zur Unterstützung der Ukraine zu nutzen. Es gehe nicht darum, die Gelder wegzunehmen. Die Gelder könnten aber für Kredite an die Ukraine genutzt werden.
Trump macht für Ukraine bedeutende Ankündigung
Donald Trump sagt, er werde dem russischen Präsidenten Wladimir Putin möglicherweise mitteilen, dass er die Ukraine mit Tomahawk-Langstreckenraketen beliefern werde, falls der Krieg nicht beendet werde. Er wolle sicherstellen, dass die Ukraine auf Wunsch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit neuen Waffen versorgt werde, fügt Trump vor Reportern an Bord seiner Präsidentenmaschine auf dem Weg nach Nahost hinzu. "Sie hätten gerne Tomahawks. Das ist ein Schritt nach vorne."
Die Ukraine würde nach den Worten ihres Präsidenten mit den Tomahawk-Raketen keine Zivilisten in Russland angreifen. Sie würden nur gegen militärische Ziele eingesetzt, sagte Selenskyj dem US-Sender Fox News. An Russlandsa utokratisch regierenden Präsidenten gerichtet, sagte Trump: "Ja, ich könnte ihm (Putin) sagen, wenn der Krieg nicht beendet wird, werden wir das sehr wohl tun", sagte Trump am Sonntag vor Journalisten. Die USA würden die Raketen jedoch nicht direkt an die Ukraine verkaufen, sondern an die Nato liefern, die sie dann an Kiew weitergeben könne.
Zuvor hatte Selenskyj hat nach eigenen Angaben zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen mit US-Präsident Donald Trump gesprochen und dabei die Stärkung der Luftverteidigung, der Widerstandsfähigkeit und der Langstreckenfähigkeiten der Ukraine erörtert. "Wir haben auch viele Details im Zusammenhang mit dem Energiesektor besprochen", teilt Selenskyj auf der Plattform X mit. "Präsident Trump ist über alles, was passiert, gut informiert. Wir haben vereinbart, unseren Dialog fortzusetzen, und unsere Teams treffen ihre Vorbereitungen."
Sonntag, 12. Oktober
Bericht: Russland erhöht Panzerproduktion drastisch
Russland fährt seine Panzerproduktion in den nächsten zehn Jahren offenbar deutlich hoch. Nach Informationen des Analyseprojekts Frontelligence bereitet der Kreml einen langfristigen Ausbau seiner Panzerflotte vor – mit einem Schwerpunkt auf dem Modell T-90. Interne Unterlagen des Herstellers Uralwagonsawod zeigen, dass Russland seine Kapazitäten bis in die 2030er Jahre hinein stark erweitern will. Mehr dazu lesen Sie hier.
Fahnenflucht in Russlands Armee: Ihnen droht die "Karussell-Strafe"
Die Zahl der Fahnenflüchtigen in der russischen Armee steigt in diesem Jahr sprunghaft. Dahinter stecken oft persönliche Schicksale. Die russische Armee reagiert teils mit außergerichtlicher Gewalt.
