Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine trifft Öldepot auf der Krim

Großbrand nach einem ukrainischen Angriff auf ein Öldepot im besetzten Luhansk (Archivbild): Bei Angriffen auf russische Anlagen halfen zuletzt offenbar die USA. (Quelle: IMAGO/Evgeny Biyatov/imago)

Bombendrohungen behindern Zugverkehr in der Ukraine. Trump macht bedeutende Ankündigung für Kiew. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Montag, 13. Oktober

Südkorea: Russland unterstützt Nordkorea vermutlich bei U-Boot-Technik

Nordkorea hat bei der Entwicklung seiner U-Boote nach Einschätzung des südkoreanischen Verteidigungsministers wahrscheinlich technische Hilfe aus Russland erhalten. Es scheine wahr zu sein, dass der Norden "verschiedene Technologien" für seine U-Boot-Entwicklung erhalte, sagte Südkoreas Verteidigungsminister Ahn Gyu-back am Montag vor dem Verteidigungsausschuss des Parlaments. Es sei jedoch verfrüht zu schlussfolgern, dass Pjöngjang erfolgreich eine ballistische Rakete von einem U-Boot aus getestet habe.

Nordkorea und Russland haben ihre militärische Zusammenarbeit in den vergangenen zwei Jahren erheblich ausgebaut. Nach Einschätzung des südkoreanischen Geheimdienstes hat Pjöngjang mehr als 10.000 Soldaten für den Kampf im Krieg gegen die Ukraine entsandt und erhält im Gegenzug wirtschaftliche und militärtechnische Unterstützung.

Bombendrohungen behindern Zugverkehr in der Ukraine

Mehrere anonyme Bombendrohungen haben erneut für Behinderungen des Zugverkehrs in der Ukraine gesorgt. Ein nach Saporischschja fahrender Personenzug musste in der Ortschaft Burschtyn gestoppt werden, teilte die zuständige Polizei auf Facebook mit. Die Passagiere mussten in sicherer Entfernung warten, während Spezialisten und Suchhunde die Waggons nach möglichen Sprengsätzen durchsuchen. Nach der Entwarnung sei die Fahrt des Zuges fortgesetzt worden.

Nach Informationen der Agentur Unian wurden weitere Züge in anderen Landesteilen nach Bombendrohungen gestoppt und durchsucht. Neben nationalen Zugverbindungen war auch der Zug von Dnipro in die ungarische Hauptstadt Budapest betroffen.

Ähnliche Zwischenfälle hatte es bereits in den vergangenen Tagen gegeben. In den betroffenen Personenzügen, auch auf internationalen Verbindungen, wurden keine Sprengsätze gefunden. Allerdings sorgten die notwendigen Überprüfungen für erhebliche Verspätungen.

Ukrainischer Angriff trifft Öldepot auf der Krim

Ein ukrainischer Drohnenangriff hat nach russischen Angaben ein großes Tanklager auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim in Brand gesetzt. Eine Drohne habe in der Nacht ein Öldepot in der Stadt Feodossija getroffen und damit das Feuer ausgelöst, berichtete die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Moskaus Statthalter auf der Krim, Sergej Aksjonow. Über Verletzte gebe es derzeit noch keine Erkenntnisse.

Insgesamt seien über der Krim mehr als 20 Drohnen abgeschossen worden, hieß es weiter. Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium am Sonntagabend einen Abschuss von 37 Drohnen über mehreren russischen Regionen, dem Schwarzen Meer und dem Asowschen Meer gemeldet. Das Tanklager war im vergangenen Jahr schon einmal durch einen ukrainischen Drohnenangriff in Flammen gesetzt worden.