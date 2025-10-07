Die Lage an der Front Der ukrainische Erfolg hat einen hohen Preis

Ukrainische Soldaten bei einem Training in der Region Donetsk (Archivbild): Das von Russland angegriffene Land verzeichnet Verluste an der Front. (Quelle: Dan Bashakov/ap)

Die Ukraine vermeldet im Osten Erfolge im Kampf gegen russische Streitkräfte. An anderer Stelle fehlt es den Truppen jedoch an Stärke. Die Lage im Überblick.

Wenn es um die Bedrohung durch Russland geht, dreht sich die öffentliche Debatte derzeit vorrangig um den vermehrten Drohnenalarm im Nato-Luftraum. Zuletzt waren wiederholt Drohnenflüge auch über sicherheitskritischen Einrichtungen in mehreren europäischen Staaten bekannt geworden. Dabei rückte der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine zeitweise in den Hintergrund.

Wie steht es um die ukrainische Verteidigung und wo gelingen der russischen Armee derzeit Vorstöße? t-online gibt einen Überblick über die aktuelle Lage an der Front.

Ukrainischer Erfolg nahe Dobropillja

Zuletzt konzentrierten sich die ukrainischen Streitkräfte darauf, einen Durchbruch russischer Streitkräfte in der Nähe der ostukrainischen Stadt Pokrowsk zu verhindern. Offenbar mit Erfolg: Wie der ukrainische Oberbefehlshaber General Oleksandr Syrskyj am Sonntag mitteilte, habe die Armee des Kreml seit Beginn der ukrainischen Gegenoffensive im August allein im Frontabschnitt nahe der Stadt Dobropillja rund 3.520 Soldaten verloren. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht.

Wie das russische Exilmedium "Meduza" berichtet, sei ein erneuter Vormarsch der russischen Armee in Richtung Dobropillja oder Kramatorsk unwahrscheinlich. Grund dafür sei, dass Russland nicht die dafür nötigen Straßen oder Siedlungen kontrolliere. Etwa sei es ohne die Kontrolle von Pokrowsk schwer für Russlands Truppen, Richtung Kramatorsk vorzudringen. Es könnten schlichtweg nicht genügend Truppen im unmittelbaren Hinterland versammelt werden.

Hier fehlt es der Ukraine jetzt an Stärke

Der Erfolg hat allerdings eine Kehrseite: Um den Frontabschnitt nahe Dobropillja zu verteidigen, musste die ukrainische Armee zahlreiche Kräfte aus anderen Kampfgebieten abziehen. Laut "Meduza" zog die Ukraine die Verstärkung aus der Region Sumy, aus dem Osten der Region Dnipropetrowsk sowie aus Stellungen in der Nähe der Städte Kupjansk und Tschassiw Jar ab.

An der Grenze der Regionen Dnipropetrowsk und Saporischschja sollen russische Streitkräfte indes weiter Richtung Westen vorgedrungen sein. Auch entlang beider Ufer des Flusses Siwerskyj Donez in Richtung Slowjansk seien sie vorgerückt, berichtet "Meduza". Dabei verlor die Ukraine offenbar ein Gebiet, das die eigenen Streitkräfte seit drei Jahren erfolgreich verteidigt hatten: die Kreminna-Wälder am Nordufer des Flusses Siwerskyj Donez.