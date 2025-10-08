Wenn die Menschen dann in Russland landen, geht es meist ganz schnell. Ein Vertreter des russischen Militärs und ein Übersetzer holen die Migranten am Flughafen ab. Oft geht es dann in die Stadt Perm, wo sie registriert werden. Anschließend gibt es ein einmonatiges militärisches Training sowie einen Schnellkurs in Russisch. Im ersten Monat soll es einen Sold von 9.400 US-Dollar geben, in den Folgemonaten dann 2.200 US-Dollar zuzüglich Boni für Erfolge auf dem Schlachtfeld.

Anwerberin organisierte früher Studienreisen

Eine Frau, die im Rahmen der Rekrutierung von Söldnern immer wieder auftaucht, ist Polina Alexandrowna Azarnykh. Laut dem norwegischen "Dagbladet" organisiert sie die Rekrutierung von Männern in arabischsprachigen Ländern. Dabei kann sie auf jahrelange Erfahrung verweisen: Bevor sie Menschen in den Krieg lockte, vermittelte sie Studienreisen nach Russland. In der Ukraine wird sie als Kriegsverbrecherin gesucht.

Der Recherche zufolge ist die Frau 40 Jahre alt und lebt in Woronesch im Südwesten Russlands. Ihr Geschäft startete sie demnach 2021 – also in dem Jahr, in dem die Migrationskrise an der polnisch-belarussischen Grenze begann. Seit August 2023 konzentriert sie sich jedoch vollständig auf die Rekrutierung für die Ukraine-Front. Immer wieder teilt sie auf sozialen Netzwerken Bilder, die sie selbst lächelnd mit Gruppen von Männern zeigen. Diese stammen eigenen Angaben zufolge aus Ländern wie Syrien, Nigeria oder Ägypten.

Viele Männer scheinen ihre Rekrutierung schnell zu bereuen. "Sie wissen, dass wir in Armut leben, also beuten sie uns aus", sagte einer dem "Dagbladet". Andere Betroffene berichteten "The Insider" von Kriegsgräueln und davon, dass sie nicht mehr aus ihren Verträgen gelassen werden. In einem Fall sollen sich sogar syrische Behörden eingeschaltet haben – erfolglos.

Russland dementiert stets die Rekrutierung ausländischer Söldner, obwohl diese immer wieder in ukrainische Kriegsgefangenschaft geraten. Bereits bewiesen ist die Entsendung nordkoreanischer Soldaten nach Russland. Darüber hinaus meldete das US-Außenministerium kürzlich, dass bis zu 5.000 Kubaner in russischen Reihen kämpfen sollen. Die Anwerbungen gehen also weit über den Nahen Osten und Afrika hinaus.

Russlands Regionen buhlen um Rekrutierungen

Auch bei heimischen Rekrutierungen setzt Moskau vor allem auf finanzielle Anreize. Wer sich für den Krieg meldet, bekommt von der Zentralregierung einen Bonus von 400.000 Rubel (knapp 4.200 Euro). Dazu zahlen auch die einzelnen Regionen Prämien. Mittlerweile ist daraus ein regelrechter Wettbewerb entstanden.